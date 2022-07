× Trend-Destination Montenegro

Das neue Luxushotel Mamula Island liegt auf einer Insel in der Bucht von Kotor, zwischen der kroatischen Halbinsel Prevlaka und der montenegrinischen Halbinsel Luštica.

Im Spätsommer 2022 eröffnend vereint Mamula Island historische Vergangenheit und eine neue Bestimmung für die Zukunft: 1853 als Fort zur Verteidigung der Bucht fertiggestellt und eine kurze Zeit als Gefängnis benutzt, wurde das Gebäude auf der kreisförmigen, kleinen Insel nun komplett restauriert und renoviert. Für die einzigartige Architektur zeichnet der polnische Designer Piotr Wisniewski von weStudio Berlin verantwortlich. Als Inspiration dienten die umliegende Natur und Landschaft, die sich in der Architektur harmonisch wiederfinden.

© Mamula Island ×

Ausgewählte Materialien und sanfte, natürliche Farben vereint mit lokalem Handwerk zollen der Region Respekt und verwandeln das Hotel zu einem ausdrucksstarken Symbol für die Zukunft. Das minimalistisch-beruhigende Design zieht sich durch die 32 Zimmer und Suiten, drei Restaurants, vier Bars ebenso wie durch die drei Pools, das Spa und die Sonnenterrasse. Darüber hinaus sorgen der Strand an der türkisenen Adria sowie Bootstouren und Ausflüge in umliegende Nationalparks für einen erholsamen Aufenthalt. Der Übernachtungspreis in der Hochsaison beginnt bei 775 Euro für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück, in der Neben¬saison starten die Preise ab 520 Euro.

© Mamula Island ×

Über Mamula Island

Mamula Island ist eine restaurierte Festung aus dem 18. Jahrhundert, die in ein Boutique-Luxushotel umgewandelt wurde. Sie liegt am Eingang der Bucht von Kotor in Montenegro - einer UNESCO-Weltkulturerbestätte. Mit 32 edlen Zimmern und Suiten, einem Spa, Restaurants, Bars und Pools heißt das Hotel im Spätsommer 2022 erste Gäste willkommen. Als ein Ort der Begegnung soll zudem eine Gedenkstätte an die Vergangenheit des Forts erinnern. Die Gedenkstätte wird Hotelgästen und Einheimischen ganzjährig offenstehen. Die Bucht von Kotor mit ihren beeindruckenden Steilhängen und der türkisenen Adria eignet sich für Erholungssuchende und Aktivurlaubende gleichermaßen.