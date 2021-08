Die Seele baumeln lassen

Das 30km lange Hochtal im Salzburger Land ist in nur anderthalb Stunden von der Stadt Salzburg zu erreichen!

Das Raurisertal und seine fünf Seitentäler liegen im Nationalpark hohe Tauern und bezaubern Urlaubende durch ihre Naturbelassenheit sowie vielfältige Freizeitangebote von Entspannung bis Sporteln.

Auf der Alm

Bei einem Aufenthalt auf der auf 1.718 m gelegenen urigen Litzlhofalm im hintersten Seidlwinkltal trifft man auf Katrin und Tanja. „Kurzer Moment, ich muss nur rasch die Käselaibe wenden!“ entschuldigt sich Katrin vom Gespräch. Die beiden jungen Frauen wollten dem Arbeitsalltag zuhause entfliehen und bewirtschaften daher über den Sommer die Alm. Ihrer Verantwortung obliegen die über 130 Jahre alte Hütte, elf Kühe sowie die Almsennerei, wo sie täglich vier bis fünf Laibe Bio-Käse herstellen. Die Tage sind lang, doch die Arbeit macht Spaß und erfüllt, davon zeugt das strahlende Lächeln Katrins und Tanjas.

Ursprünglichkeit

Eine hoch aufragende Bergkulisse im Hintergrund, das Rauschen mächtiger Wasserfälle in den Ohren, kulinarisch bestens versorgt und völlig ohne Handyempfang kommt der Geist hier oben langsam zur Ruhe. Die Einfachheit entschlackt und erdet, frische Luft und Naturgeräusche machen den Kopf frei. Der Abschied von der entlegenen Litzlhofalm fällt doch ein wenig schwer! Dann geht es über den uralten Säumerweg zum rund 500 Jahre alten Tauernhaus. Einst wurden auf diesen Pfaden von den sogenannten Säumern wertvolle Güter wie Salz, Wein oder gar Gold auf Pferden oder Mauleseln über die Alpenpässe geschafft. Das Tauernhaus war ehemals die Raststation der Säumer. Heute geht es von dort mit dem E-Bike zurück in die Unterkunft, im Rucksack selbstverständlich ein gutes Stück Bio-Käse von der Litzlhofalm.

Goldsuche , Urwald und Gipfelstürmen

Nach dem idyllischen Ausflug ins Seidlwinkltal am Vortag, wird das Hüttwinkltal – das Tal des Goldes erkundet. Man geht davon aus, dass hier bereits Kelten und Römer Gold abbauten. Rund zehn Prozent des weltweiten Goldabbaus entstammte ums Jahr 1500 dem Rausriser- und Gasteinertal. An zwei Goldwaschplätzen können Schatzsuchende aller Altersklassen ihr Glück versuchen! Denn noch heute werden etwa 120 Tonnen Gold im umliegenden Gebirge vermutet. Ein weiteres Highlight: im Talschluss Kolm Saigurn, auf etwa 1.600 m liegt der unberührte Rauriser Urwald. Er watet mit über 80 Seen und Tümpeln auf. Des Weiteren erhebt sich am Talende der majestätisch der scharfkantige Hohe Sonnblick 3.106 m in den wolkenlosen Himmel. Wer den fünfstündigen Aufstieg meistert – Trittsicherheit und Kondition sind gefragt! –, der wird nicht nur mit atemberaubenden Ausblicken belohnt, sondern kann auch Europas höchstgelegenes, ganzjährig betriebenes Wetterobservatorium besichtigen und bei Bedarf im Zittelhaus des österreichischen Alpenvereins nächtigen.

Alternative für Einsteiger*innen

Wer nicht so viel Alpin- Erfahrung oder Muße für einen solchen Aufstieg hat, dem sei der Tauerngold-Rundwanderweg ans Herz gelegt. Über etwa zwei und halb Stunden geht es vom Naturfreundehaus Kolm Saigurn aus entlang des Fußes des Sonnblicks vorbei an Ruinen aus der Zeit des Goldbergbaus zum Schutzhaus Neubau.

Weitere Schmankerl

Ebenfalls zu empfehlen sind Aktivitäten im Krumltal – dem Tal der Geier. Ein besonderes Highlight stellt überdies der von 5. Bis 19. September stattfindende Raurisertaler Bauernherbst dar. In dieser Zeit wird die Ernte eingebracht und das Vieh von der Alm abgetrieben. Und es wird gefeiert, genossen und Kontakte geknüpft, etwa auf den traditionellen Bauernherbst-Festivitäten in Rauris und Taxenbach. Daneben locken der Schmankerlmarkt, Frühstückswanderungen und lauschige Abende mit urigen Tanz-Performances!