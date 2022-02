Übernachtungen direkt an der Skipiste

Die JUFA Hotels stehen für hohe Qualität, leistbare Preise und familienfreundliche Angebote. Passend dazu verlosen JUFA und oe24 nun einen Gutschein für 3 Übernachtungen in einem JUFA Hotel nach Wahl und Verfügbarkeit!

All jene, die auf der Suche nach ganz viel Ski-Spaß und Entspannung in modernen Hotels sind, haben nun die Chance auf einen tollen Gewinn. JUFA Hotels und oe24 verlosen jetzt einen Gutschein für drei Übernachtungen in einem Ski-for-free JUFA Hotel, inklusive Skipässe für die ganze Familie und Halbpension. Der Gutschein gilt für 2 Erwachsene und alle im gleichen Haushalt lebenden Kinder bis 14 Jahre.

JUFA Hotels bieten Gästen außerdem das Ski-for-free Angebot - mit diesem tollen Angebot erhalten Gäste bereits ab der ersten Übernachtung einen kostenlosen Ski-Pass für die in unmittelbarer Nähe liegenden Skigebiete. Mit ihm können sie während des gesamten Aufenthaltes in den Hotels gratis Ski fahren.

Alle Skigebiete bieten ideale Voraussetzungen für Kinder, Anfänger und Wiedereinsteiger. Eine Skischule befindet sich jeweils vor Ort, ebenso wie die ortsansässigen Verleihe, bei denen Ausrüstung für das Pistenvergnügen geliehen werden kann. Perfekte Übungshänge sind reichlich vorhanden, ebenso wie Märchenwiesen und Zauberteppiche für die Kleinsten unter den angehenden Skifahrern.

© JUFA Hotels ×

Abwechslung, Entspannung und Ski-Spaß

Viele JUFA Hotels liegen so nahe an den Skigebieten, dass für kleine Skifahrer mittags Zeit für eine kurze Pause im Hotel ist. Modern gestaltete Zimmer und Familienapartments bieten viel Platz für Erholung. Wer nicht den ganzen Tag auf Skiern verbringen möchte, findet in den Hotels viele Möglichkeiten für Abwechslung und Entspannung abseits der Piste für jedes Alter, etwa in den Indoor und Outdoor-Kinderspielbereichen und den Wellness-Anlagen der Hotels. Kulinarisch verwöhnt werden Gäste in den hoteleigenen Cafés und Restaurants.

© JUFA Hotels ×

Zur Auswahl stehen in der Steiermark das JUFA Hotel Grundlsee*** mit dem Skigebiet Zlaim, das JUFA Hotel Seckau/Spielberg*** (Skigebiet Gaal), das JUFA Hotel Schloss Röthelstein/Admont*** mit dem Skigebiet Kaiserau und das 2020 eröffnete JUFA Hotel Weiz***s mit drei Skiliften im Almenland. In Kärnten sind das JUFA Hotel Gitschtal Landerlebnis*** mit dem Skigebiet Weißbriach und das JUFA Hotel Bleiburg/Pliberk-Sport*** mit dem Skigebiet Petzen/Bleiburg Anbieter der Aktion. Das JUFA Hotel Montafon*** am Skigebiet Golm in Vorarlberg bietet Ski-for-free-Packages mit gratis Ski-Pässen für alle Gäste unter 23 Jahre. Auch zwei in Deutschland gelegene JUFA Hotels beteiligen sich an der diesjährigen Ski-for-free-Aktion: Das JUFA Familienresort Kempten im Allgäu und das JUFA Hotel Schwarzwald***s im idyllischen Luftkurort Saig. In letzterem erhalten Gäste gratis Ski-Pässe ab zwei Übernachtungen.

Skifahren soll wieder leistbar werden

„Wir möchten das Skifahren wieder leistbar machen und zudem besonders den kleinen Skigebieten Aufmerksamkeit schenken. Der Ansturm auf die kleinen Gebiete ist traditionell weniger stark, das ist für Anfänger und Einsteiger ideal und diesen Winter auch ein entscheidender Vorteil in Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit. Darüber hinaus überzeugen sie nicht nur mit ihren tollen Angeboten, sondern bieten auch viele Möglichkeiten, den Winter abseits der Piste zu genießen“, erklärt Gerhard Wendl, Vorstand der JUFA Hotels und verweist damit auf die vielfältigen, sanften Winteraktivitäten, die rund um die Ski-for-free-Hotels auf Urlauber warten: Vom Schwimmbad bis zur Therme, vom Rodeln übers Schlittschuhlaufen bis zum Winterwandern gibt es hier viele Möglichkeiten, eine aktive Pistenpause einzulegen.

Alle Infos zur Aktion und den einzelnen Skigebieten finden Sie hier: jufahotels.com/ski-for-free/

Jetzt mitspielen und gewinnen!

Gewinnen Sie jetzt 3 Übernachtungen in einem JUFA Hotel nach Wahl und Verfügbarkeit!