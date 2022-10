Der Countdown für die Fußball WM 2022 in Qatar läuft. Nun haben die Qatar Airways Group und Qatar Tourism das spektakuläre Rahmenprogramm vorgestellt. Bei „Qatar Live“ werden während der Weltmeisterschaft mehr als 60 internationale Künstler*innen auftreten.

Superstars bei der Fußball WM

Auf der Bühne stehen bei „Qatar Live“ unter anderem Enrique Iglesias, die Black Eyed Peas, Maroon 5, Post Malone, J Balvin und Robbie Williams. „Daydream Qatar 2022“ wiederum wird mit Alesso, Alok, Armin Van Buren, DVLM, John Newmam, Major Lazer, Tiesto und Timmy Trumpet das größte DJ Line-up des Nahen Ostens bieten.

© Qatar Airways ×

Wer während der WM untertags lieber chillt, der ist in den neuen Beach Clubs von Qatar perfekt aufgehoben. Kürzlich wurde der familienfreundliche B12 Beach Club eingeweiht, der eine Reihe von Aktivitäten, außergewöhnliche Kulinarik-Erlebnisse und Live-Unterhaltung bietet. Doha Sands ist einer der neuesten Strände in Qatar, an dem Live-Musik, Tanz und Essen zu einem unvergesslichen Erlebnis zusammenkommen. Der nach Dohas prominentem Stadtteil benannte West Bay Beach ist ein öffentlicher Strand, der Familien eine Reihe von Wassersportaktivitäten bietet und bis zu 1.500 Gäste aufnehmen kann. Für Sportbegeisterte gibt es außerdem den neuen Fuwairit Kite Beach an der Nordküste Qatars, der Nervenkitzel suchenden Gästen Raum zum Entspannen und Erholen nach einem Tag voller Aktivitäten bietet.

WM-Feeling schon bei der Anreise

© Qatar Airways ×

Qatar Airways, die offizielle Partnerfluggesellschaft der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, sorgt schon an Bord bei der Anreise für ein einzigartiges Erlebnis. Das Fußball-inspirierte Borderlebnis umfasst FIFA Amenity Kits in limitierter Auflage, Souvenir-Kissen, Kopfhörer, Speisekarten und Loungewear im Fußballtrikot-Stil. Das Oryx One-Inflight-Entertainment-System wird mehr als 180 Titel zum Thema Fußball enthalten, darunter ein exklusives Interview mit FIFA-Präsident Gianni Infantino. Während der WM können die Passagiere die Spiele der Weltmeisterschaft und andere wichtige Sportereignisse direkt von ihren persönlichen Geräten aus kostenlos per Livestreaming verfolgen.