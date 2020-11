Vorfreude auf die Winterlandschaft Tschechiens

Denken Sie heute schon an den Winterurlaub mit Abstand in Tschechiens Natur. Heute im Kopf. Morgen vor Ort. Tschechien freut sich auf Sie!

Die traumhafte Winterlandschaft Tschechiens lockt zum Urlaub in der Natur.

Skilanglauf in den böhmischen und mährischen Bergen

© Milan Drahonovsky

In Tschechiens Bergregionen können Sie sich bei gespurten Loipen auf perfekte Langlaufbedingungen freuen. Das größte Langlaufparadies ist das Riesengebirge mit der 71 km langen Magistrale und weiteren 500 km an örtlichen Langlaufstrecken. Der meistbesuchte Ort zum Langlaufen in Tschechien ist die Iser-Magistrale mit 180 km Loipe. Das Gebiet von Boží Dar unweit vom Klínovec im Erzgebirge bietet mehr als 120 km präparierter Langlaufloipen an. Dieses Gebiet ist dafür bekannt, dass der Schnee hier in der Regel sehr früh fällt, daher kann man hier schon am Winterbeginn in die Saison starten. Weitere beliebte Gebiete zum Langlaufen sind die Böhmerwald-Magistrale, die den Böhmerwald von Železná Ruda bis nach Lipno verbindet, und die Altvater-Magistrale, sowie die Beskiden-Magistrale.

Winterurlaub im Böhmerwald

© Pavel Ourednik

Der Böhmerwald ist das ideale Urlaubsziel für alle, die gerne Skifahren, Eislaufen, sich aktiv erholen wollen und gutes Essen lieben. Das Gebiet blickt mit seiner einzigartigen Landschaft auf eine lange Wintersporttradition zurück. Neben dem Langlaufen, kommen hier vor allem Skifahrer und Snowboarder auf ihre Kosten. Das bedeutendste Gebiet ist Špičák in Železná Ruda (Spitzberg bei Markt Eisenstein), das gemeinsam mit dem Skigebiet auf deutscher Seite zu den größten Skizentren in Mitteleuropa – außerhalb der Alpen – gehört. Beim Einkehrschwung können Sie sich im Böhmerwald auf besondere Gaumenfreuden, wie Krautkartoffelpuffer, Entenbraten mit Knödel oder Blaubeerpfannkuchen, freuen.

Skifahren in den Beskiden

© Jan Miklin

Die Vorfreude auf das Skifahren ist diesen Winter besonders groß. Sobald das Warten ein Ende hat, sind die Pisten in den Beskiden das perfekte Skierlebnis für alle, die gerne einen ruhigen und angenehmen Winterurlaub verbringen. Die kleinen Skigebiete bieten hier eine erstaunliche Vielfalt an Pistenerlebnissen.

Eisiger Tipp der Region: Besonders interessant ist zu Jahresbeginn das Bildhauersymposium Schneekönigreich in Pustevny, wo Bildhauer dutzende Eisblöcke in fantasievolle Kreationen verwandeln.

Lipno - ein Weg über den Bäumen

Sie wollten schon immer mal die Welt von den Baumwipfeln betrachten? Dann können wir wahrscheinlich Ihre Vorfreude auf eine Wanderung am einzigartigen Pfad in Lipno wecken, wo man von den Baumkronen aus bei einem Spaziergang die schöne Landschaft des Böhmerwalds bewundern kann. Der barrierefreie Weg führt in eine Höhe von 24 m, über einen sicheren Steg auf einen Aussichtsturm, von welchem man auf der längsten Rutsche Tschechiens wieder nach unten sausen kann. Lipno ist das perfekte Ausflugsziel für einen winterlichen Spaziergang.

Die märchenhafte Atmosphäre der tschechischen Burgen und Schlösser

© Ales Motejl

Obwohl viele der Burgen und Schlösser im Winter geschlossen bleiben, findet man einige die gerade zur Winterszeit in magischer Schönheit erstrahlen. Die Prager Burg, mit einem der größten Burgareale der Welt, die Burg Křivoklát, die majestätisch anmutende Burg Karlstein und das Mníšek pod Brdy bleiben beispielsweise im Winter geöffnet. Auch die Tore des Schloss Dobříš bleiben in den Wintermonaten offen. In der in die südböhmische Kleinstadt Český Krumlov können Sie im Winter zwar nicht das Schloss, dafür das Burgmuseum besuchen. Eins ist klar, in der winterlich verschneiten Landschaft sind bei einem Spaziergang alle tschechischen Burgen und Schlösser schön anzusehen.

Träumen Sie jetzt schon von Ihrem Winterurlaub in Tschechien!

Heute im Kopf.

Morgen vor Ort.

Tschechien freut sich auf Sie!

© Czech Tourism

Weitere Informationen:

Tschechische Zentrale für Tourismus - Österreich & Schweiz

Tel.: + 43/1/89 202 99