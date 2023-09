× Das Wasser-Lexikon der Seychellen

Traumbuchten mit idealer Badetemperatur: Diese paradiesischen Bilder kommen vielen in den Kopf beim Gedanken an die Seychellen. Doch Wasser spielt hier eine noch viel größere Rolle. Denn auf den Inseln gibt es ebenso natürliche Wasserfälle oder Quellen mit Trinkwasserqualität.

Wasserschutz genießt hohe Priorität. Neben Highlights rund um das Thema Wasser gibt daher SeyVillas, Spezialist für individuellen Seychellen-Urlaub, hilfreiche Wassertipps und -tricks.

Sauzier-Wasserfall: Ein erfrischendes Naturerlebnis im Dschungel

Zu den besonderen Wasserhighlights der Seychellen gehört der leicht zugängliche Sauzier-Waterfall mitten im Grünen, an der Westküste der Insel Mahé. Beginnend im Dorf Port Glaud, das Reisende per Auto, Taxi, Bus oder im Zuge einer mehrstündigen Inseltour erreichen, führt ein kurzer Lehrpfad zu dem Naturschauspiel. Tickets dafür kaufen Urlauberinnen und Urlauber direkt am kleinen Stand am Eingang. Für einen geringen Eintrittspreis von 50 SCR lässt sich im natürlichen Schwimmbecken am Fuße des Wasserfalls eine erfrischende Schwimmsession einlegen. Vorsicht beim Hineinspringen: Für einen Sprung von den Klippen oder einem Felsvorsprung gibt es nicht genug Wassertiefe – schon gar nicht Kopf voraus.

Traumstrände mit optimalen Temperaturen

Wer zum Baden das Meer dem Hotelpool vorzieht und dabei keine Gänsehaut bekommen möchte, findet auf den Seychellen die perfekte Kombination. Der Indische Ozean glänzt mit durchschnittlich 25 Grad Celsius. Dazu gibt es naturbelassene Buchten auf fast allen Inseln – noch dazu mit Bilderbuchpotenzial. Auf der größten Insel Mahé warten gleich mehrere Traumstrände. Von einem schützenden Korallenriff umgeben, bietet der bekannte Beau Vallon Bay einen weitläufigen, feinen Sandstrand.

Die Anse à la Mouche zählt mit ihrem besonders flachen, ruhigen Meer ebenso zu den schönsten Stränden. Genauso reizvoll, jedoch häufig mit stürmischer Brandung, ist die Anse Intendance im Süden von Mahé. Der weiße, puderweiche Sandstrand liegt direkt vor einem dicht bewachsenen Berghang. Ein weiteres Wasserhighlight der Seychellen: die Anse Source d’Argent auf La Digue. Sie gilt nicht nur als idealer Spot zum Schnorcheln und Schwimmen, sondern stellt mit eindrucksvollen Granitfelsen eine Traumkulisse dar. Alle Strände zeichnen sich durch ihre hohe Wasserqualität aus. Das türkisblaue, kristallklare Wasser mit unzähligen bunten Meeresbewohnern und schillernden Korallenriffen liegt direkt vor unberührter Natur. Beim Inselhopping entdecken Urlauberinnen und Urlauber die zehn besten Strände der Seychellen von Land und im Wasser.

Immer plantschen: Ganzjähriger Sommer

Auch wettertechnisch bereiten die Seychellen keine Sorgen: Das ganze Jahr über herrscht ein tropisch warmes Klima mit durchschnittlichen Tagestemperaturen von 26 bis 32 Grad. Von Dezember bis Februar kommt es häufig zu intensiven, jedoch kurzen Regenschauern. Auf diese folgt jedoch typischerweise nach einer halben Stunde schon wieder strahlender Sonnenschein. Mit länger anhaltenden Stürmen oder Unwetter ist auf den Seychellen nicht zu rechnen, da die Inselgruppe nicht im Zyklonengürtel liegt. Damit gelten die Inseln ganzjährig als beliebtes Urlaubsziel für alle Natur- und Wasserliebenden.

Abenteuerliches Wassersportparadies vor tropischer Insellandschaft

Für sportliche Tage bieten die Seychellen vielfältige und spannende Wassersportaktivitäten – von Tauchen und Schnorcheln über Segeln bis hin zu Kitesurfen. Wer gerne die vielfältige Unterwasserfauna und -flora der Seychellen erkundet, ist hier also genau richtig: Haie, Rochen Delfine, Steinfische, Schildkröten, Walhaie und Tropenfische bringen Gäste zum Staunen. Für Neulinge bieten Tauchbasen verschiedene Tauchlehrgänge mit der notwendigen Ausrüstung zum Verleih an. Wer gerne auf offener See die Sonne genießt, wählt aus dem großen Angebot von Katamaranen oder Segelbooten aus – geführt oder eigenständig. So verschaffen sich Urlauberinnen und Urlauber auch einen größeren Einblick in die Inselwelt der 115 Seychellen-Inseln. Zwischen den Inner Islands lässt sich es grundsätzlich unbedenklich segeln. Die Outer Islands hingegen bleiben nur erfahrenen Skippern vorbehalten, da hier starke Strömungen und somit Wellengang herrschen. Für Kitesurfer lassen die Seychellen ebenso keine Wünsche offen: Mahé, La Digue, Praslin – die drei Hauptinseln - verfügen an gewissen Küsten über die perfekten Wind- und Wasserbedingungen. Zudem bieten sie auch ein breites Angebot an Unterkünften, Restaurants und Bar. Hier genießen Sportlerinnen und Sportler nach einem aufregenden Tag den Abend mit Blick auf den Indischen Ozean.