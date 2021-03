Wie die Tourismusbranche den Lockdown nutzt

So manche haben ihre Räumlichkeiten und Ressourcen auch für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt oder sich besondere Aktionen ausgedacht. Weltweit sind kreative und soziale Ideen umgesetzt worden, um gemeinsam gestärkt aus der Krise zu kommen und bereit für die Gäste zu sein, wenn Reisen wieder möglich sind. Wir stellen Ihnen einige außergewöhnliche Projekte und Initiativen aus der Tourismusindustrie vor.

Angelehnt an den gleichnamigen Roman von Erich Kästner haben Accor und die Bildungsdirektion in Wien eine Initiative zur Unterstützung von Familien gestartet. Bereits seit dem 25. November 2020 haben Eltern und Schüler im Adagio Vienna City die Möglichkeit, die Räumlichkeiten des Aparthotels für Home-Schooling oder Home-Office kostenlos zu nutzen. Das „fliegende Klassenzimmer“ und auch das „fliegende Arbeitszimmer“ wurde ins Leben gerufen, um ein ungestörtes Lernen und genügend Platz in Zeiten der Schulschließungen und des Lockdowns zu gewährleisten. Mit ins Boot geholt wurde das Start-Up „Book Your Room“, über dessen Tool die 124 Apartments von Adagio gemietet werden können. Die Mitarbeiter des Aparthotels haben die Räume mit zusätzlichen Schreibtischen, Flipcharts und Stühlen ausgestattet, um eine ideale Lernatmosphäre zu schaffen. Martina Richard, Geschäftsführerin Adagio Vienna City, freut sich über die rege Nachfrage: „Das Angebot wurde großartig aufgenommen und wir erhalten eine Vielzahl an Anfragen. Es ist uns ein persönliches Bedürfnis, in den schwierigen Zeiten zusammenzurücken und zu helfen. Als verantwortungsvolles Unternehmen wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die Gesellschaft und vor allem die lokale Gemeinschaft in Wien in diesen schwierigen Zeiten unterstützen.“ Generell ist Adagio Aparthotels ein engagiertes und soziales Unternehmen – so stellen die Häuser in ganz Europa Apartments beispielsweise für Einsatzkräfte und auch für Menschen in sozialer Not zur Verfügung – so beispielsweise für Opfer häuslicher Gewalt, die sich in schwierigen Zeiten wie diesen verstärkt zeigt. Weitere Informationen und die Buchung eines „fliegenden Arbeitszimmers“ unter https://www.book-your-room.at/fliegendes-arbeitszimmer/