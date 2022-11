Legendärste Sportstadt der Alpen, über 125 Jahre erfolgreiche Skigeschichte – Kitzbühel ist als Winterurlaubsdestination mit Tradition und außergewöhnlichem Charme weltweit ein Begriff.

Leichte Erreichbarkeit, lange Winter, eine hohe Schneesicherheit, zahlreiche Veranstaltungen und höchster Komfort zeichnen die Hauptstadt des Wintersports aus.

Winterträume für Feinschmecker

In Kitzbühel ist immer Saison. Im Winter ist Kitzbühel eine Destination voller Tradition und außergewöhnlichem Charme. Von Mitte November bis Mitte April finden Skibegeisterte in Kitzbühel ihr Paradies. Darüber hinaus ist Kitzbühel eine Stadt der kurzen Wege. Mit den Skiern kann man vom Berg bis ins Tal fahren, und die Hahnenkammbahn ist nur 3 Gehminuten vom 750 Jahre alten Stadtzentrum entfernt.

Abseits der Pisten erwartet Sie ein märchenhaftes Winterparadies mit bestens präparierten Langlaufloipen, verschiedenen Winter- und Schneeschuhwanderungen, Pferdeschlittenfahrten oder einem Bummel durch den historischen Ortskern. Entdecken Sie die Gamsstadt in all ihren faszinierenden Facetten.

Die legendäre Streif

Ein Wort, eine Legende: Streif! Die spektakulärste Talabfahrt der Welt kann im Winter wie im Sommer bezwungen werden. Aber Vorsicht: Wer in die Fußstapfen der weltbesten Abfahrer tritt, muss selbst ein sehr erfahrener Skifahrer sein. Abschnitte der Streif, wie die steile Mausefalle oder die Hausberg Kante, sind als "Extremskirouten" gekennzeichnet.

Aber auch Skifahrer können ihr eigenes Streif-Erlebnis haben: Auf der "Familien-Streif" kann man die Weltcup-Luft in einem gemächlicheren Tempo einatmen, da sie die schwierigsten Abschnitte meidet. Anfänger können die "Mini-Streif" ausprobieren, einen Geschicklichkeitsparcours am Fuße des Hahnenkamms. Ein weiteres Highlight des Kitzbüheler Skigebiets ist der Ganslernhang". Hier können technische Skifahrer einen der letzten klassischen Slalomkurse im Weltcup bewältigen.

Genuss auf höchstem Niveau

Die kulinarische Reise durch die Region führt über die heimischen Traditionsgerichte bis hin zu internationaler Gourmet-Küche. In den Hütten am Berg oder den Traditionswirtshäusern wartet bodenständige Kost, während in den Haubenlokalen die Kochelite exquisite Gaumenfreuden zaubert. Kitzbühels Restaurantvielfalt reicht vom urigen Wirtshaus bis zum mehrfach ausgezeichneten Hauben-Lokal. Dabei bewahrt sich die Gamsstadt in puncto Kochkultur zu jeder Zeit ihre Authentizität und ihr Traditionsbewusstsein.

Ein Ausflug in die Gamsstadt ist ein Erlebnis. Die abwechslungsreiche Kombination aus gemütlichen Ambiente, typischer Tiroler Gastfreundschaft und einem vielfältigem Sportangebot garantiert Lebensfreude pur. Die gute Erreichbarkeit und traditionelle Gasthäuser garantieren einen genussvollen Aufenthalt mit feinster Küche, die von traditioneller Hausmannskost bis zur internationalen Haute Cuisine reicht.

Naturerlebnisse abseits der Piste

Kitzbühel kann auch anders. Wer nicht ausschließlich zum Skifahren in die Gamsstadt kommt, findet beim Rodeln, Eisstockschießen, Winter- und Schneeschuhwandern, bei romantischen Pferdeschlittenfahrten oder beim Flanieren durch die malerische 750 Jahre alte Innenstadt eine willkommene Abwechslung.

Langlaufbegeisterten steht das bestens präparierte Loipennetz, zum Teil beschneit und beleuchtet, kostenlos zur Verfügung und lässt die Herzen von Skatern und Klassik-Läufern gleichermaßen höherschlagen.

