Wenn es wieder einmal Zeit geworden ist das körperliche und geistige Wohlbefinden auf Vordermann zu bringen, dann gibt es ein Urlaubsland, das dafür unendlich viele Möglichkeiten anbietet: Italien, und hier im Speziellen Südtirol und das Trentino.

Ob Wandern, Barfußlaufen, Yoga, Meditation, Kneippen oder Waldbaden – für jeden Gast findet sich die passende Aktivität. Dabei steht immer die Natur im Mittelpunkt. Sie lehrt uns das bewusste Wahrnehmen unseres Körpers, bringt uns zurück zum Gleichgewicht und mit ihrer Hilfe laden wir unsere Energiezellen wieder auf.

Barfuß durchs Trentino

4/4 © fai Vacanze © Modica Federico © Modica Federico © Joe Barba Arch. TN Marketing

Motorik, körperliche und geistige Kraft, Emotionen, Konzentration, Poesie und Stille – das alles vereint Barfußlaufen. Die geistige Aufmerksamkeit und das körperliche Gleichgewicht werden ebenso verbessert wie der Blutkreislauf. Als erstes Gebiet in Italien bietet San Martino di Castrozza das Projekt „Barefoot Trail“ an. Drei Wanderwege in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sind mit Videoanleitungen ausgestattet, die mit QR-Codes am Anfang der Wege aufgerufen werden können.

Eintauchen in die Natur, die fünf Sinne anregen, Harmonie und Lebensenergie gewinnen – das kann man beim Festival BrentAnima im wunderschönen Dorf San Lorenzo-Dorsino bei einer Vielzahl von Aktivitäten. Bei der Zazen- und Do-in-Meditation liegt die Konzentration beim Atmen, beim Perception Walking macht man einen Spaziergang mit geschlossenen Augen und nimmt so seine Sinne neu wahr. Wer auch beim Energietanken nicht auf Herausforderungen verzichten möchte, der entscheidet sich für Yoga & Climbing: Yogaübungen werden mit Klettern an der „Falesia Dimenticata“, eine der schönsten natürlichen Kletterwände Italiens, verbunden.

Das allgemeine Wohlbefinden sehr einfach verbessern kann man beim Waldbaden. Dieser Wellness-Trend stammt aus Japan und setzt auf das wiederholte Einatmen des „Atems des Waldes“. Die erste, Waldbaden-Route im Trentino befindet sich in Fai della Paganella, innerhalb eines Buchenwalds.

Natur spüren in Südtirol

4/4 © Harald Wisthaler © Alex Filz_Ulten_Val Ultimo © Manuel Ferrigato © Harald Wisthaler

Sind es im Trentino vorwiegend die Buchenwälder, die zum Waldbaden einladen, sind es in Südtirol hochgelegene Zirben- und weitläufige Fichtenwälder, die die perfekte Atmosphäre für das alpine Waldbaden schaffen. Ziel ist es durch richtiges Atmen eine tiefe Verbindung zu sich selbst und zur Natur herzustellen.

Einen Einklang mit der Natur herstellen und dabei dem Körper Gutes tun, das kann man auch beim Kneippen. Südtirols Gebirgsbäche, Bergseen oder andere Wasserläufe sind zum Kneippen hervorragend geeignet. Es gibt aber auch spezielle Kneipp-Parcours an 18 verschiedenen Standorten – z. B. am Völser Weiher, in Vahrn oder in Niederdorf.

Energie tanken, die Verbindung zur Natur spüren – dafür stehen in Südtirol unzählige Kraftplätze zur Verfügung. Zu finden sind sie in der Stille des Waldes, in kühlen Klostermauern oder bei Aussichtspunkten. Den Raum zum Meditieren und den Geist in Ruhe zu bringen findet man u. a. im Südtiroler Unterland in Castelfeder, im Ultental, einem der urtümlichsten Täler Südtirols oder am Tartscher Bühel nahe Mals im Obervinschgau.

Bei allen Wellness-Aktivitäten findet man noch zusätzliche Unterstützung in der Kosmetik und hier durch den Silberquarzit, der weltweit ausschließlich im Pfitschtal vorkommt. Dieser härteste Naturstein entgiftet und entsäuert den Körper, wird bei Hautkrankheiten eingesetzt und hilft bei der Lösung von Energieblockaden.

Trentino und Südtirol sind dank der einzigartigen Natur und der Vielfalt von Heilkräften die idealen Urlaubsdestinationen, wenn es um Gesundheit und Energietanken geht.

