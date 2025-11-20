Amazon startet die Black Week: Jetzt regnet es Deals

Die Black Week 2025 ist da – und Amazon dreht zum Start direkt am Preisrad. Kindle, Samsung-Gadgets, Philips-Deals, Ninja-Heißluftfritteusen, Fashion und Beauty: Viele Highlights sind jetzt deutlich reduziert. Hier sehen Sie, welche Angebote sich gleich zum Auftakt lohnen.
Black Week bei Amazon: Der Deal-Marathon ist eröffnet
Die heiße Phase läuft: Vom 20. November bis 1. Dezember 2025 verwandelt sich Amazon zur Black Week in eine Dauer-Rabattzone. Der eigentliche Black Friday am 28. November und der Cyber Monday am 1. Dezember sind zwar die Fixpunkte – doch die ersten Preis-Kracher gibt es ab jetzt. Damit Sie sich nicht durch endlose Listen klicken müssen, haben wir einige der auffälligsten Black-Week-Deals bei Amazon für Sie vorsortiert.
Diese Amazon-Bestseller sind im Black-Friday-Modus
LG OLED evo Fernseher
Der LG OLED evo* richtet sich an alle, die Filmabende auf echtes Kino-Niveau heben wollen. Der 4K-Fernseher liefert kräftige Kontraste, perfektes Schwarz und satte Farben – im Gallery Design hängt der TV flach an der Wand und wirkt eher wie ein Bild als ein klassischer Fernseher. Der LG OLED evo bietet am Black Friday 16 Prozent Rabatt. Für einen 48-Zoll-OLED mit α11 4K AI-Prozessor, Dolby Vision, bis zu 120 Hz und schicker Gallery-Optik ist das ein starkes Angebot.
Wichtige Details:
- Durchmesser: 48 Zoll (121 cm)
- Gallery Design für flache, lückenlose Wandmontage
- Unterstützt Filmmaker Mode, Dolby Vision und Dolby Atmos
- Black-Week-Preis: 851,09 statt 1.008,40 €
Philips Kaffeevollautomat 5400 Series
Der Philips Kaffeevollautomat* ist für alle, die sich den Weg ins Café sparen wollen. Dank LatteGo-System gibt es samtig-cremigen Milchschaum quasi auf Knopfdruck – dazu stehen zwölf Kaffeespezialitäten zur Auswahl, vom schnellen Espresso bis zum Cappuccino mit Extrashot. Es gibt 38 Prozent Rabatt – das ist für einen Vollautomaten mit TFT-Display, LatteGo-Milchsystem, ExtraShot-Funktion und bis zu vier speicherbaren Profilen ein sehr attraktiver Black-Week-Preis.
Wichtige Details:
- 12 Kaffeespezialitäten auf Fingertipp – von Espresso bis Cappuccino
- Intuitives TFT-Display mit Touchbedienung
- Coffee Customiser zur Anpassung von Aromastärke und Kaffeemenge
- Black-Week-Preis: 453,77 statt 736,13 €
JBL Flip 7 Bluetooth-Lautsprecher
Der JBL Flip 7* ist ein robuster und mobiler Bluetooth-Lautsprecher – für Bad, Balkon oder die Strandtasche. Mit bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit und sattem JBL Pro Sound mit AI Boost sorgt er für ordentlich Druck im Sound, bleibt aber kompakt genug für den Rucksack. Zur Black Week ergattern Interessierte 26 Prozent Rabatt. Für einen wasserdichten, staub- und stoßfesten Bluetooth-Speaker ist das ein super Preis.
Wichtige Details:
- Sturzsicher aus bis zu 1 Meter, IP68 wasserdicht und staubfest
- Verbindung mit mehreren kompatiblen Lautsprechern möglich
- Inklusive Handgelenkriemen und Karabiner für flexibles Tragen
- Black-Week-Preis: 112,15 statt 151,25 €
OOONO CO-Driver NO2 (Modell 2025)
Der OOONO CO-Driver NO2* ist die weiterentwickelte Version des bekannten Gefahrenwarners fürs Auto. Das neue Modell setzt auf wiederaufladbaren Betrieb, klare LED-Hinweise und volle Unterstützung für Apple CarPlay und Android Auto – ideal für alle, die unterwegs verlässliche Echtzeit-Warnungen wollen, ohne ständig auf das Handy schielen zu müssen. Zum Black Friday sind 38 Prozent Rabatt drin. Das ist für ein neu aufgelegtes Modell mit App-Anbindung, Community-Warnungen, USB-C-Ladung und ohne Abo-Kosten ein stimmiger Deal für Vielfahrer.
Wichtige Details:
- Warnungen basieren auf einer großen Community (inkl. Blitzer.de)
- Wiederaufladbar via USB-C, kein Batteriewechsel nötig
- Keine Abo-Gebühren oder App-Kosten
- Black-Week-Preis: 50,36 statt 80,62 €
OOONO P-DISC 3 elektronische Parkscheibe
Die OOONO P-DISC 3* ist eine elektronische, solarbetriebene Parkscheibe für alle, die keine Lust mehr auf Strafzettel wegen vergessener Papierscheiben haben. Sie stellt die Parkzeit automatisch ein, wechselt selbst zwischen Sommer- und Winterzeit und ist in Deutschland offiziell zugelassen. Die DISC gibt es zum Black Friday mit 32 Prozent Rabatt. Für eine KBA-zugelassene, solarbetriebene Parkscheibe mit besonders dünnem Design ist das ein praktischer und preislich sinnvoller Deal.
Wichtige Details:
- Solarbetrieben mit bis zu 5 Jahren längerer Batterielaufzeit
- Direkt einsatzbereit – kein Setup, keine zusätzliche Installation
- Vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen (mit E-Nummer)
- Black-Week-Preis: 27,22 statt 40,28 €
Tonies Toniebox 2 Bundle
Das Tonies Toniebox 2 im Bundle* richtet sich an Familien, die eine robuste Audio-Lösung für Kinder suchen. Die Box ist kinderleicht zu bedienen und bringt im Bundle direkt zwei Tonies der „Schlummerbande“ mit – ideal für Hörspiele, Einschlafgeschichten und Musik ganz ohne Display. Das Bundle bietet in der Black Week 15 Prozent Rabatt. Das ist für das aktuelle Modell mit Schlaf- und Weckfunktionen, App-Anbindung und zwei Tonies im Paket ein stimmiges Angebot für den Einstieg in die Tonie-Welt.
Wichtige Details:
- Intuitive, kinderfreundliche Bedienung für selbstständiges Hören und Spielen
- Für Kinder von ca. 1–9+ Jahren konzipiert, robustes Design
- Große Auswahl an Tonies und Tonieplay-Spielen (separat erhältlich)
- Black-Week-Preis: 111,42 statt 131,09 €
Amazon Kindle Paperwhite
Der neue Kindle Paperwhite* kommt mit sattem Rabatt daher. Der E-Reader setzt auf ein größeres, 7-Zoll-Paperwhite-Display mit höherem Kontrast und schnelleren Umblätterzeiten – ideal für alle, die Romane am Stück inhalieren. Mit einem Rabatt von rund 22 Prozent gibt’s hier einen sehr stimmigen Preis in der Black Week.
Wichtige Details:
- 7-Zoll-Paperwhite-Display mit höherem Kontrast
- Ultradünnes, blendfreies Design für drinnen und draußen
- Akkulaufzeit von bis zu 12 Wochen (USB-C-Ladung)
- Black-Week-Preis: 141,17 statt 181,50 €
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Die Samsung Galaxy Buds3 Pro* schieben sich als Premium-In-Ears in die Deal-Liste: Die Buds richten sich an alle, die unterwegs lieber in ihren eigenen Sound-Bubble abtauchen, ob im Zug, im Großraumbüro oder beim Spaziergang durch die Stadt. Etwa 48 Prozent Rabatt sind hier drin – für ANC-True-Wireless-In-Ears aus dem Samsung-Universum ist das ein kräftiger Deal, der preislich deutlich unter dem regulären UVP landet.
Wichtige Details:
- True-Wireless-In-Ears (ohne Kabel, ohne Klinkenbuchse)
- Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
- Bluetooth-Kopfhörer, kabellose Verbindung
- Black-Week-Preis: 130,08 statt 251,09 €
Roborock Q7 L5+ Saugroboter mit Wischfunktion
Der Roborock Q7 L5+* tritt direkt im Komplett-Set an: Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation, dazu starke 8.000 Pa Saugkraft, LiDAR-Navigation und ein Dual Anti-Tangle-System, das sich um verhedderte Haare auf den Bürsten kümmert. In der Black Week gibt’s ganze 50 Prozent Rabatt. Für ein Set inklusive Absaugstation, Wischfunktion und LiDAR-Navigation ist der Deal für Schnäppchenjäger eine Wonne.
Wichtige Details:
- 2-in-1: Saugen und Wischen
- Automatische Staubentleerung über Absaugstation
- App-Steuerung
- Black-Week-Preis: 201,67 statt 402,35 €
PHILIPS OneBlade 360 Face & Body
Der Philips OneBlade 360 Face & Body* setzt auf das kombinierte Konzept aus Rasierer, Trimmer und Bodygroomer. Die Hybrid-Konstruktion richtet sich an alle, die zwischen „drei Tage“, „ordentlich kurz“ und „glatt“ wechseln wollen, ohne ständig zu einem anderen Gerät greifen zu müssen. 42 Prozent Rabatt bietet Amazon in der Black Week. Für ein Face-&-Body-Set mit mehreren Klingen und Aufsätzen ist das ein Black-Friday-Kandidat, der in vielen Warenkörben landet.
Wichtige Details:
- Elektrischer Rasierer, Trimmer & Bodygroomer in einem
- Nass- & Trockenrasur möglich
- Akkulaufzeit: ca. 45 Minuten
- Black-Week-Preis: 35,27 statt 60,49 €
Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO
Die Ninja MAX PRO* tritt als großvolumige Heißluftfritteuse mit 6,2-Liter-Schublade an. Die Maschine kann laut Hersteller mit bis zu 75 Prozent weniger Fett frittieren und verspricht bis zu 60 Prozent Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Öfen. In der Black Week sind 37 Prozent Rabatt zu holen. Für eine große Familien-Heißluftfritteuse mit mehreren Programmen ist das ein klassischer Black-Friday-Star.
Wichtige Details:
- 6 Zubereitungsfunktionen: Max Crisp, Heißluftfrittieren, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren
- 6,2-Liter-Schublade für 1-4 Personen
- Antihaftbeschichteter, spülmaschinenfester Korb und Crisper-Gittereinsatz
- Black-Week-Preis: 95,78 statt 151,25 €
Soundcore by Anker Over-Ear-Kopfhörer
Die Soundcore by Anker Q20i* positionieren sich als preisbewusste Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid-Active-Noise-Cancelling. Over-Ear-Bauweise, Hi-Res Audio, tiefer Bass und bis zu 40 Stunden Spielzeit im ANC-Modus machen das Modell für Pendler, den Büro-Alltag oder Serien-Marathons interessant. 40 Prozent Rabatt gibt’s für die Kopfhörer mit Hybrid-ANC und Hi-Res-Support. Das ist ein optimaler Preis für Budget-Shopper.
Wichtige Details:
- Hybrid Active Noise Cancelling (ANC)
- Bis zu 40 Stunden Spielzeit im ANC-Modus
- Kabellos via Bluetooth, zusätzlich 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Black-Week-Preis: 30,24 statt 50,41 €
Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker
Der Google Fitbit Charge 6* verbindet Fitness-Tracking mit Google-Diensten wie Maps und Wallet. Mit bis zu sieben Tagen Akkulaufzeit, wasserabweisendem Gehäuse und Kompatibilität mit iOS 15 und Android 9.0 deckt der Tracker viele Standardszenarien ab – von Laufstrecke bis Schlafanalyse. 44 Prozent Rabatt lassen sich hier sparen. Für ein Wearable mit breitem Funktionspaket und inkludierter Premium-Phase ist das ein Black-Week-Deal, der heraussticht.
Wichtige Details:
- Integriertes GPS, über 40 Trainingsmodi
- Gesundheitsfunktionen: Stressmanagement-Index, Achtsamkeitssessions, SpO2-Überwachung, EKG-App für Herzrhythmus, inkl. Schlaftracking
- 6 Monate Premium-Mitgliedschaft im Lieferumfang
- Black-Week-Preis: 89,74 statt 161,29 €
Vans Herren Ward Sneaker
Die Vans Ward* bleiben dem klassischen Vans-Look treu: Low-Top-Silhouette in Schwarz-Weiß, Wildleder-Canvas-Mix und charakteristische Seitenstreifen. Die Sneaker sind prädestiniert als Allrounder für Büro, Alltag und Freizeit. 44 Prozent Rabatt gibt’s für das ikonische Vans-Modell in klassischer Farbgebung – ein klarer Sparvorteil.
Wichtige Details:
- Low-Top- Sneaker in Schwarz-Weiß
- Gepolsterter Knöchelbereich
- Obermaterial aus Wildleder und dehnbarem Canvas
- Black-Week-Preis: 42,73 statt 75,64 €
BOSS Herren-Boxershorts 3P Power
Das BOSS Trunk 3P Power-Set* kombiniert eng anliegende Boxershorts aus Stretch-Baumwolle mit sichtbarem Logo am Bund. Der Fokus liegt auf schlichtem Design, hohem Tragekomfort und einer Passform, die im Alltag nicht verrutscht – kurz gesagt: Underwear-Basics im Markenlook. Mit 48 Prozent Rabatt für ein Marken-Unterwäsche-Set im Dreierpack ist das ein echter Preisrutsch in der Black Week.
Wichtige Details:
- Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
- BOSS-Logo im Komfortbund
- Cotton-Stretch-Material für Tragekomfort und optimale Passform
- Black-Week-Preis: 23,62 statt 45,32 €
Levi’s Herren 501 Original Fit Jeans
Die Levi’s 501 Original Fit Jeans* ist der Denim-Klassiker, der sich hier mit kräftigem Rabatt in die Black-Week-Liste schiebt. Für alle, die lieber auf einen bewährten Schnitt setzen, statt jedem Mikrotrend hinterherzulaufen, ist dieser Deal ein ziemlich entspannter Einstieg in die Black-Friday-Saison. Rund 53 Prozent Rabatt sind zu holen. Für eine ikonische Levi’s 501 mit Straight Fit ist das ein guter Marken-Deal, deutlich unter dem sonst üblichen Preisniveau.
Wichtige Details:
- Klassische, gerade Passform mit Knopfleiste
- Normale Passform an Gesäß und Oberschenkel
- Gerades Bein, zeitloser Vintage-Look
- Black-Week-Preis: 52,64 statt 110,93 €
Black Week 2025 bei Amazon: Termine & Bedingungen im Schnellcheck
Die Black Week 2025 ist gestartet – und Amazon zieht die Rabatt-Show wieder über mehrere Tage. Statt nur einem Tag gibt es heuer eine komplette Deal-Strecke mit ständig neuen Angeboten.
Wichtige Termine bei Amazon:
- Black Week: 20. November bis 1. Dezember 2025
- Black Friday: 28. November 2025
- Cyber Monday: 1. Dezember 2025
In diesem Zeitraum tauchen laufend Tagesdeals, Blitzangebote und Aktionen auf – oft deutlich unter dem Normalpreis, meist aber zeitlich oder in der Stückzahl limitiert.
Das sollten Sie zur Black Week bei Amazon wissen:
- Es reicht ein normales Amazon-Konto für die Bestellung.
- Rückgaberegeln gelten wie gewohnt, können aber je nach Produkt variieren.
- Viele Deals gelten nur für bestimmte Varianten (z. B. bestimmte Größe oder Farbe).
- Ist der Vorrat weg, ist meist auch der Rabatt weg.
- Einige Aktionen können exklusiv für Prime-Mitglieder laufen.
Wer jetzt schon Wunschlisten pflegt und Preise im Auge behält, kann während der Black Week gezielt zuschlagen, ohne im ganz großen Chaos am Black Friday unterzugehen.
