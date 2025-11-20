Amazon startet die Black Week: Jetzt regnet es Deals

Die Black Week 2025 ist da – und Amazon dreht zum Start direkt am Preisrad. Kindle, Samsung-Gadgets, Philips-Deals, Ninja-Heißluftfritteusen, Fashion und Beauty: Viele Highlights sind jetzt deutlich reduziert. Hier sehen Sie, welche Angebote sich gleich zum Auftakt lohnen.

Black Week bei Amazon: Der Deal-Marathon ist eröffnet

Die heiße Phase läuft: Vom 20. November bis 1. Dezember 2025 verwandelt sich Amazon zur Black Week in eine Dauer-Rabattzone. Der eigentliche Black Friday am 28. November und der Cyber Monday am 1. Dezember sind zwar die Fixpunkte – doch die ersten Preis-Kracher gibt es ab jetzt. Damit Sie sich nicht durch endlose Listen klicken müssen, haben wir einige der auffälligsten Black-Week-Deals bei Amazon für Sie vorsortiert.

Diese Amazon-Bestseller sind im Black-Friday-Modus

LG OLED evo Fernseher

Der LG OLED evo* richtet sich an alle, die Filmabende auf echtes Kino-Niveau heben wollen. Der 4K-Fernseher liefert kräftige Kontraste, perfektes Schwarz und satte Farben – im Gallery Design hängt der TV flach an der Wand und wirkt eher wie ein Bild als ein klassischer Fernseher. Der LG OLED evo bietet am Black Friday 16 Prozent Rabatt. Für einen 48-Zoll-OLED mit α11 4K AI-Prozessor, Dolby Vision, bis zu 120 Hz und schicker Gallery-Optik ist das ein starkes Angebot.

Wichtige Details:

Durchmesser: 48 Zoll (121 cm)

Gallery Design für flache, lückenlose Wandmontage

Unterstützt Filmmaker Mode, Dolby Vision und Dolby Atmos

Black-Week-Preis: 851,09 statt 1.008,40 €

LG OLED48G56LS OLED evo TV – für 851,09 statt 1.008,40 Euro bei Amazon* © LG / Werbung

Philips Kaffeevollautomat 5400 Series

Der Philips Kaffeevollautomat* ist für alle, die sich den Weg ins Café sparen wollen. Dank LatteGo-System gibt es samtig-cremigen Milchschaum quasi auf Knopfdruck – dazu stehen zwölf Kaffeespezialitäten zur Auswahl, vom schnellen Espresso bis zum Cappuccino mit Extrashot. Es gibt 38 Prozent Rabatt – das ist für einen Vollautomaten mit TFT-Display, LatteGo-Milchsystem, ExtraShot-Funktion und bis zu vier speicherbaren Profilen ein sehr attraktiver Black-Week-Preis.

Wichtige Details:

12 Kaffeespezialitäten auf Fingertipp – von Espresso bis Cappuccino

Intuitives TFT-Display mit Touchbedienung

Coffee Customiser zur Anpassung von Aromastärke und Kaffeemenge

Black-Week-Preis: 453,77 statt 736,13 €

Philips Kaffeevollautomat 5400 Series – für 453,77 statt 736,13 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

JBL Flip 7 Bluetooth-Lautsprecher

Der JBL Flip 7* ist ein robuster und mobiler Bluetooth-Lautsprecher – für Bad, Balkon oder die Strandtasche. Mit bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit und sattem JBL Pro Sound mit AI Boost sorgt er für ordentlich Druck im Sound, bleibt aber kompakt genug für den Rucksack. Zur Black Week ergattern Interessierte 26 Prozent Rabatt. Für einen wasserdichten, staub- und stoßfesten Bluetooth-Speaker ist das ein super Preis.

Wichtige Details:

Sturzsicher aus bis zu 1 Meter, IP68 wasserdicht und staubfest

Verbindung mit mehreren kompatiblen Lautsprechern möglich

Inklusive Handgelenkriemen und Karabiner für flexibles Tragen

Black-Week-Preis: 112,15 statt 151,25 €

JBL Flip 7 Bluetooth-Lautsprecher – für 112,15 statt 151,25 Euro bei Amazon* © JBL / Werbung

OOONO CO-Driver NO2 (Modell 2025)

Der OOONO CO-Driver NO2* ist die weiterentwickelte Version des bekannten Gefahrenwarners fürs Auto. Das neue Modell setzt auf wiederaufladbaren Betrieb, klare LED-Hinweise und volle Unterstützung für Apple CarPlay und Android Auto – ideal für alle, die unterwegs verlässliche Echtzeit-Warnungen wollen, ohne ständig auf das Handy schielen zu müssen. Zum Black Friday sind 38 Prozent Rabatt drin. Das ist für ein neu aufgelegtes Modell mit App-Anbindung, Community-Warnungen, USB-C-Ladung und ohne Abo-Kosten ein stimmiger Deal für Vielfahrer.

Wichtige Details:

Warnungen basieren auf einer großen Community (inkl. Blitzer.de)

Wiederaufladbar via USB-C, kein Batteriewechsel nötig

Keine Abo-Gebühren oder App-Kosten

Black-Week-Preis: 50,36 statt 80,62 €

OOONO CO-Driver NO2 – für 50,36 statt 80,62 Euro bei Amazon* © OOONO / Werbung

OOONO P-DISC 3 elektronische Parkscheibe

Die OOONO P-DISC 3* ist eine elektronische, solarbetriebene Parkscheibe für alle, die keine Lust mehr auf Strafzettel wegen vergessener Papierscheiben haben. Sie stellt die Parkzeit automatisch ein, wechselt selbst zwischen Sommer- und Winterzeit und ist in Deutschland offiziell zugelassen. Die DISC gibt es zum Black Friday mit 32 Prozent Rabatt. Für eine KBA-zugelassene, solarbetriebene Parkscheibe mit besonders dünnem Design ist das ein praktischer und preislich sinnvoller Deal.

Wichtige Details:

Solarbetrieben mit bis zu 5 Jahren längerer Batterielaufzeit

Direkt einsatzbereit – kein Setup, keine zusätzliche Installation

Vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen (mit E-Nummer)

Black-Week-Preis: 27,22 statt 40,28 €

OOONO P-DISC 3 elektronische Parkscheibe – für 27,22 statt 40,28 Euro bei Amazon* © OOONO / Werbung

Tonies Toniebox 2 Bundle

Das Tonies Toniebox 2 im Bundle* richtet sich an Familien, die eine robuste Audio-Lösung für Kinder suchen. Die Box ist kinderleicht zu bedienen und bringt im Bundle direkt zwei Tonies der „Schlummerbande“ mit – ideal für Hörspiele, Einschlafgeschichten und Musik ganz ohne Display. Das Bundle bietet in der Black Week 15 Prozent Rabatt. Das ist für das aktuelle Modell mit Schlaf- und Weckfunktionen, App-Anbindung und zwei Tonies im Paket ein stimmiges Angebot für den Einstieg in die Tonie-Welt.

Wichtige Details:

Intuitive, kinderfreundliche Bedienung für selbstständiges Hören und Spielen

Für Kinder von ca. 1–9+ Jahren konzipiert, robustes Design

Große Auswahl an Tonies und Tonieplay-Spielen (separat erhältlich)

Black-Week-Preis: 111,42 statt 131,09 €

Tonies Toniebox 2 Bundle – für 111,42 statt 131,09 Euro bei Amazon* © Tonies / Werbung

Amazon Kindle Paperwhite

Der neue Kindle Paperwhite* kommt mit sattem Rabatt daher. Der E-Reader setzt auf ein größeres, 7-Zoll-Paperwhite-Display mit höherem Kontrast und schnelleren Umblätterzeiten – ideal für alle, die Romane am Stück inhalieren. Mit einem Rabatt von rund 22 Prozent gibt’s hier einen sehr stimmigen Preis in der Black Week.

Wichtige Details:

7-Zoll-Paperwhite-Display mit höherem Kontrast

Ultradünnes, blendfreies Design für drinnen und draußen

Akkulaufzeit von bis zu 12 Wochen (USB-C-Ladung)

Black-Week-Preis: 141,17 statt 181,50 €

Amazon Kindle Paperwhite (neueste Generation) – für 141,17 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Amazon / Werbung

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Die Samsung Galaxy Buds3 Pro* schieben sich als Premium-In-Ears in die Deal-Liste: Die Buds richten sich an alle, die unterwegs lieber in ihren eigenen Sound-Bubble abtauchen, ob im Zug, im Großraumbüro oder beim Spaziergang durch die Stadt. Etwa 48 Prozent Rabatt sind hier drin – für ANC-True-Wireless-In-Ears aus dem Samsung-Universum ist das ein kräftiger Deal, der preislich deutlich unter dem regulären UVP landet.

Wichtige Details:

True-Wireless-In-Ears (ohne Kabel, ohne Klinkenbuchse)

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Bluetooth-Kopfhörer, kabellose Verbindung

Black-Week-Preis: 130,08 statt 251,09 €

Samsung Galaxy Buds3 Pro – für 130,08 statt 251,09 Euro bei Amazon* © Samsung / Werbung

Roborock Q7 L5+ Saugroboter mit Wischfunktion

Der Roborock Q7 L5+* tritt direkt im Komplett-Set an: Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation, dazu starke 8.000 Pa Saugkraft, LiDAR-Navigation und ein Dual Anti-Tangle-System, das sich um verhedderte Haare auf den Bürsten kümmert. In der Black Week gibt’s ganze 50 Prozent Rabatt. Für ein Set inklusive Absaugstation, Wischfunktion und LiDAR-Navigation ist der Deal für Schnäppchenjäger eine Wonne.

Wichtige Details:

2-in-1: Saugen und Wischen

Automatische Staubentleerung über Absaugstation

App-Steuerung

Black-Week-Preis: 201,67 statt 402,35 €

Roborock Q7 L5+ Saugroboter mit Wischfunktion – für 201,67 statt 402,35 Euro bei Amazon* © Roborock / Werbung

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body

Der Philips OneBlade 360 Face & Body* setzt auf das kombinierte Konzept aus Rasierer, Trimmer und Bodygroomer. Die Hybrid-Konstruktion richtet sich an alle, die zwischen „drei Tage“, „ordentlich kurz“ und „glatt“ wechseln wollen, ohne ständig zu einem anderen Gerät greifen zu müssen. 42 Prozent Rabatt bietet Amazon in der Black Week. Für ein Face-&-Body-Set mit mehreren Klingen und Aufsätzen ist das ein Black-Friday-Kandidat, der in vielen Warenkörben landet.

Wichtige Details:

Elektrischer Rasierer, Trimmer & Bodygroomer in einem

Nass- & Trockenrasur möglich

Akkulaufzeit: ca. 45 Minuten

Black-Week-Preis: 35,27 statt 60,49 €

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body – für 35,27 statt 60,49 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO

Die Ninja MAX PRO* tritt als großvolumige Heißluftfritteuse mit 6,2-Liter-Schublade an. Die Maschine kann laut Hersteller mit bis zu 75 Prozent weniger Fett frittieren und verspricht bis zu 60 Prozent Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Öfen. In der Black Week sind 37 Prozent Rabatt zu holen. Für eine große Familien-Heißluftfritteuse mit mehreren Programmen ist das ein klassischer Black-Friday-Star.

Wichtige Details:

6 Zubereitungsfunktionen: Max Crisp, Heißluftfrittieren, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren

6,2-Liter-Schublade für 1-4 Personen

Antihaftbeschichteter, spülmaschinenfester Korb und Crisper-Gittereinsatz

Black-Week-Preis: 95,78 statt 151,25 €

Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO – für 95,78 statt 151,25Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Soundcore by Anker Over-Ear-Kopfhörer

Die Soundcore by Anker Q20i* positionieren sich als preisbewusste Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid-Active-Noise-Cancelling. Over-Ear-Bauweise, Hi-Res Audio, tiefer Bass und bis zu 40 Stunden Spielzeit im ANC-Modus machen das Modell für Pendler, den Büro-Alltag oder Serien-Marathons interessant. 40 Prozent Rabatt gibt’s für die Kopfhörer mit Hybrid-ANC und Hi-Res-Support. Das ist ein optimaler Preis für Budget-Shopper.

Wichtige Details:

Hybrid Active Noise Cancelling (ANC)

Bis zu 40 Stunden Spielzeit im ANC-Modus

Kabellos via Bluetooth, zusätzlich 3,5-mm-Klinkenbuchse

Black-Week-Preis: 30,24 statt 50,41 €

Soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer – für 30,24 statt 50,41Euro bei Amazon* © Soundcore by Anker / Werbung

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker

Der Google Fitbit Charge 6* verbindet Fitness-Tracking mit Google-Diensten wie Maps und Wallet. Mit bis zu sieben Tagen Akkulaufzeit, wasserabweisendem Gehäuse und Kompatibilität mit iOS 15 und Android 9.0 deckt der Tracker viele Standardszenarien ab – von Laufstrecke bis Schlafanalyse. 44 Prozent Rabatt lassen sich hier sparen. Für ein Wearable mit breitem Funktionspaket und inkludierter Premium-Phase ist das ein Black-Week-Deal, der heraussticht.

Wichtige Details:

Integriertes GPS, über 40 Trainingsmodi

Gesundheitsfunktionen: Stressmanagement-Index, Achtsamkeitssessions, SpO2-Überwachung, EKG-App für Herzrhythmus, inkl. Schlaftracking

6 Monate Premium-Mitgliedschaft im Lieferumfang

Black-Week-Preis: 89,74 statt 161,29 €

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker – für 89,74 statt 161,29 Euro bei Amazon* © Google / Werbung

Vans Herren Ward Sneaker

Die Vans Ward* bleiben dem klassischen Vans-Look treu: Low-Top-Silhouette in Schwarz-Weiß, Wildleder-Canvas-Mix und charakteristische Seitenstreifen. Die Sneaker sind prädestiniert als Allrounder für Büro, Alltag und Freizeit. 44 Prozent Rabatt gibt’s für das ikonische Vans-Modell in klassischer Farbgebung – ein klarer Sparvorteil.

Wichtige Details:

Low-Top- Sneaker in Schwarz-Weiß

Gepolsterter Knöchelbereich

Obermaterial aus Wildleder und dehnbarem Canvas

Black-Week-Preis: 42,73 statt 75,64 €

Vans Herren Ward Sneaker – für 42,73 statt 75,64 Euro bei Amazon*

© Vans / Werbung

BOSS Herren-Boxershorts 3P Power

Das BOSS Trunk 3P Power-Set* kombiniert eng anliegende Boxershorts aus Stretch-Baumwolle mit sichtbarem Logo am Bund. Der Fokus liegt auf schlichtem Design, hohem Tragekomfort und einer Passform, die im Alltag nicht verrutscht – kurz gesagt: Underwear-Basics im Markenlook. Mit 48 Prozent Rabatt für ein Marken-Unterwäsche-Set im Dreierpack ist das ein echter Preisrutsch in der Black Week.

Wichtige Details:

Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

BOSS-Logo im Komfortbund

Cotton-Stretch-Material für Tragekomfort und optimale Passform

Black-Week-Preis: 23,62 statt 45,32 €

BOSS Herren Trunk 3P Power Dreier-Pack – für 23,62 statt 45,32 Euro bei Amazon* © BOSS / Werbung

Levi’s Herren 501 Original Fit Jeans

Die Levi’s 501 Original Fit Jeans* ist der Denim-Klassiker, der sich hier mit kräftigem Rabatt in die Black-Week-Liste schiebt. Für alle, die lieber auf einen bewährten Schnitt setzen, statt jedem Mikrotrend hinterherzulaufen, ist dieser Deal ein ziemlich entspannter Einstieg in die Black-Friday-Saison. Rund 53 Prozent Rabatt sind zu holen. Für eine ikonische Levi’s 501 mit Straight Fit ist das ein guter Marken-Deal, deutlich unter dem sonst üblichen Preisniveau.

Wichtige Details:

Klassische, gerade Passform mit Knopfleiste

Normale Passform an Gesäß und Oberschenkel

Gerades Bein, zeitloser Vintage-Look

Black-Week-Preis: 52,64 statt 110,93 €

Levi’s Herren 501 Original Fit Jeans – für 52,64 statt 110,93 Euro bei Amazon* © Levi’s / Werbung

Black Week 2025 bei Amazon: Termine & Bedingungen im Schnellcheck

Die Black Week 2025 ist gestartet – und Amazon zieht die Rabatt-Show wieder über mehrere Tage. Statt nur einem Tag gibt es heuer eine komplette Deal-Strecke mit ständig neuen Angeboten.

Wichtige Termine bei Amazon:

Black Week: 20. November bis 1. Dezember 2025

20. November bis 1. Dezember 2025 Black Friday: 28. November 2025

28. November 2025 Cyber Monday: 1. Dezember 2025

In diesem Zeitraum tauchen laufend Tagesdeals, Blitzangebote und Aktionen auf – oft deutlich unter dem Normalpreis, meist aber zeitlich oder in der Stückzahl limitiert.

Das sollten Sie zur Black Week bei Amazon wissen:

Es reicht ein normales Amazon-Konto für die Bestellung.

Rückgaberegeln gelten wie gewohnt, können aber je nach Produkt variieren.

Viele Deals gelten nur für bestimmte Varianten (z. B. bestimmte Größe oder Farbe).

Ist der Vorrat weg, ist meist auch der Rabatt weg.

Einige Aktionen können exklusiv für Prime-Mitglieder laufen.

Wer jetzt schon Wunschlisten pflegt und Preise im Auge behält, kann während der Black Week gezielt zuschlagen, ohne im ganz großen Chaos am Black Friday unterzugehen.

