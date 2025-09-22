Apple AirPods Pro 3 mit vielen neuen Funktionen: Hier können Sie die In-Ears jetzt kaufen

Apple hat seine beliebten In-Ear-Kopfhörer überarbeitet: Die AirPods Pro 3 sind da – mit neuer Technik, besserer Ausstattung und überraschenden Extras. Und sie sind schon vielerorts ausverkauft.

Seit dem 19. September 2025 sind die AirPods Pro 3 offiziell im Handel erhältlich und für 249 Euro zu haben. Damit kosten sie 50 Euro weniger als noch der Vorgänger bei der Markteinführung – und das trotz einiger technischer Neuerungen und innovativer Funktionen. Wir zeigen, was die AirPods Pro 3 können und wo Sie die neuen Kopfhörer kaufen können.

Apple AirPods Pro 3 jetzt bei Media Markt bestellen

Die AirPods Pro 2 haben inzwischen schon drei Jahre auf dem Buckel – entsprechend groß ist der Ansturm auf die lang ersehnte, neue Generation. Bei Amazon beispielsweise waren die AirPods Pro 3 schon in der Vorbesteller-Phase ausverkauft. Auch bei anderen Händlern leeren sich die Lager schnell – bei Media Markt werden Interessierte aber noch fündig.

Apple AirPods Pro 3 – für 249,00 Euro bei Media Markt* © Apple / Anzeige

Apple AirPods Pro 3: Neue Funktionen im Überblick

Optisch ähneln die AirPods Pro 3 ihren Vorgängern, technisch haben sie aber spürbar zugelegt: Neben einem deutlich verbesserten Active Noise Cancelling (ANC) bietet Apple erstmals auch Gesundheitssensoren und KI-gestützte Funktionen. Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:

Verbesserte Geräuschunterdrückung (ANC): Apple verspricht die beste ANC-Technologie, die je in einem In-Ear-Kopfhörer verbaut wurde. Hintergrundgeräusche sollen doppelt so effektiv gefiltert werden wie bei den AirPods Pro 2.

Apple verspricht die beste ANC-Technologie, die je in einem In-Ear-Kopfhörer verbaut wurde. Hintergrundgeräusche sollen doppelt so effektiv gefiltert werden wie bei den AirPods Pro 2. Herzfrequenzsensor für Fitness-Fans: Neu dabei ist ein integrierter Pulssensor, der beim Sport die Herzfrequenz misst und automatisch mit der Health-App auf dem iPhone synchronisiert wird.

Neu dabei ist ein integrierter Pulssensor, der beim Sport die Herzfrequenz misst und automatisch mit der Health-App auf dem iPhone synchronisiert wird. Live-Übersetzungen in Echtzeit: Dank der KI-Unterstützung Apple Intelligence können Gespräche direkt über die Kopfhörer übersetzt werden – allerdings ist die Funktion in der EU aktuell noch nicht verfügbar.

Design und Akkulaufzeit der Apple AirPods Pro 3

Die Kopfhörer sind zudem widerstandsfähiger, halten länger durch – und passen dank einer neuen Passform noch besser.

Längere Akkulaufzeit: Bis zu acht Stunden Akkulaufzeit mit aktiviertem ANC verspricht Apple. In Kombination mit dem Ladecase kommen die AirPods Pro 3 auf bis zu 30 Stunden Hörzeit. Zum Vergleich: Die Pro 2 halten am Stück maximal sechs Stunden durch.

Bis zu acht Stunden Akkulaufzeit mit aktiviertem ANC verspricht Apple. In Kombination mit dem Ladecase kommen die AirPods Pro 3 auf bis zu 30 Stunden Hörzeit. Zum Vergleich: Die Pro 2 halten am Stück maximal sechs Stunden durch. IP57-Zertifizierung: Die neuen AirPods sind erstmals staub- und wasserdicht nach IP57, halten also auch kurzem Untertauchen stand. Das ist ideal für schweißtreibende Work-outs oder unterwegs.

Die neuen AirPods sind erstmals staub- und wasserdicht nach IP57, halten also auch kurzem Untertauchen stand. Das ist ideal für schweißtreibende Work-outs oder unterwegs. Mehr Tragekomfort durch neue Größen: Apple liefert jetzt fünf Silikonaufsätze statt vier, darunter eine besonders kleine XXS-Größe. Das sorgt für besseren Halt – auch bei schmalen Ohren.

Neue AirPods Pro 3: Lohnt sich der Kauf?

Kurz gesagt: Ja – vor allem für Nutzer, die das Maximum aus ihren Kopfhörern herausholen wollen. Mit intelligenten Extras, starkem Klang und besserer Alltagstauglichkeit bietet die neue Generation viele Argumente für ein Upgrade. Gleichzeitig ist der Preis mit 249 Euro fairer angesetzt als zuletzt. Inzwischen kostet die Vorgänger-Generation um die 200 Euro – die knapp 50 Euro Aufpreis für das neuere Modell lohnen sich da allemal.

Lese-Tipps:

Alternative: Apple AirPods 4

Wer allerdings ein kleineres Budget hat, kann zu den AirPods 4 von Apple greifen. Ohne „Pro“-Zusatz müssen Nutzer hier auf diverse Funktionen verzichten, zahlen dafür aber nur knapp 170 Euro.

Apple AirPods 4 – für 169,42 Euro bei Amazon* © Apple / Anzeige

Wichtige Features wie eine aktive Geräuschunterdrückung, ein Transparenzmodus und individuelles 3D-Audio sind auch hier mit an Bord. Sie bieten bis zu fünf Stunden Akkulaufzeit am Stück und sind spritzwassergeschützt. Für den gelegentlichen Einsatz im Alltag für sowie Nutzer, die von ihren Kopfhörern keine Oberklasse-Funktionen erwarten, sind auch die AirPods 4 eine sehr gute Wahl.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.