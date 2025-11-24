Apple MacBook Air am Black Friday: Leichtgewicht mit schwerem Rabatt

Apple-Fans aufgepasst: Das aktuelle MacBook Air mit M4-Chip wird zum Black Friday Day 2025 bei Amazon deutlich günstiger angeboten. Statt über 1.100 Euro kostet das 13-Zoll-Modell aktuell rund 800 Euro – ein satter Rabatt von etwa 28 Prozent.

MacBook-Air-Deal am Black Friday Day

Die Black Week 2025 läuft bei Amazon vom 20. November bis 1. Dezember – und genau in diesem Zeitraum wird das Apple MacBook Air mit M4-Chip zu einem echt spannenden Deal. Das 13-Zoll-Modell in der Farbe „Polarstern“ ist bei Amazon von 1.108,24 Euro auf 801,68 Euro reduziert. Für ein brandaktuelles Apple-Notebook mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und M4-Chip ist das ein sehr attraktiver Kurs – vor allem, wenn Sie ein leichtes, mobiles Arbeits- und Alltagsgerät suchen, das auch bei Bildbearbeitung, Office-Anwendungen, Streaming und gelegentlichem Gaming nicht ins Schwitzen kommt.

Apple MacBook Air – der Black-Friday-Deal im Detail

Das MacBook Air* gehört zu den beliebtesten Notebooks im Apple-Kosmos – leicht, leise und für viele Szenarien schnell genug. In der aktuellen Generation steckt der Apple M4 Chip, der im Vergleich zu älteren Intel- oder M1-Geräten deutlich mehr Reserven mitbringt. Dazu kommen ein hochwertiges 13,6-Zoll-Display und die typische Apple-Verarbeitung. Für alle, die viel unterwegs sind – ob im Zug, Büro oder Homeoffice – ist das Air deshalb ein sehr alltagstauglicher Kompromiss aus Leistung, Mobilität und Akkulaufzeit.

Die wichtigsten Details:

Display: 13,6-Zoll Liquid Retina Display mit hoher Auflösung

13,6-Zoll Liquid Retina Display mit hoher Auflösung Prozessor und Grafik: Apple M4 Chip mit 10-Core CPU und 8-Core GPU (integrierte Grafik)

Apple M4 Chip mit 10-Core CPU und 8-Core GPU (integrierte Grafik) Speicher: 16 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD

16 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD Mobilität: Leichtes Gehäuse, rund 1,67 kg, laut Apple bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit

Leichtes Gehäuse, rund 1,67 kg, laut Apple bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit Multimedia: 12-MP-Kamera, drei Mikrofone, vier Lautsprecher mit 3D-Audio-Unterstützung

12-MP-Kamera, drei Mikrofone, vier Lautsprecher mit 3D-Audio-Unterstützung Black-Friday-Preis: 801,68 statt 1.108,24 €

Der aktuelle Black-Friday-Preis von 801,68 Euro bedeutet einen Nachlass von rund 28 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung von 1.108,24 Euro. Für ein MacBook Air mit 16 Gigabyte RAM ist das ein äußerst konkurrenzfähiger Preis – vor allem, wenn Sie aus der Windows-Welt wechseln oder ein älteres MacBook ersetzen wollen.

Wichtig: Hersteller-Versprechen wie „superschnell“ oder „unglaublich mobil“ sind Marketing-Sprache. Entscheidend ist die Kombination aus Chip, RAM, Speicher und Display – und die kann sich in dieser Konfiguration definitiv sehen lassen.

Was ist der Black Friday – und welche Bedingungen gelten?

Der Black Friday 2025 fällt offiziell auf den 28. November 2025. Viele Händler – darunter auch große Plattformen wie Amazon – dehnen die Rabattaktionen aber inzwischen über mehrere Tage oder gleich zwei Wochen aus. Häufig laufen:

Black Friday Days / Black Week: mehrere Tage bis rund eine Woche vor und nach dem eigentlichen Black Friday

mehrere Tage bis rund eine Woche vor und nach dem eigentlichen Black Friday Cyber Monday: der darauffolgende Montag mit zusätzlichen Online-Deals

Teilnehmen können grundsätzlich alle Kundinnen und Kunden, ein spezielles Konto oder Abo ist in vielen Shops nicht nötig. Bei manchen Händlern gibt es jedoch Extra-Vorteile oder Early-Access-Deals für registrierte Nutzer oder Club-/Prime-Mitglieder, etwa:

früherer Zugriff auf bestimmte Angebote

exklusive Rabattcodes

kostenlose oder schnellere Lieferung

