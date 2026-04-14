Bestseller im Vergleich: Welche Ninja-Heißluftfritteuse passt zu mir?

Knusprig, schnell und energiesparend: Ninja-Heißluftfritteusen gehören zu den beliebtesten Küchengeräten überhaupt. Doch welches Modell passt am besten zu Ihnen und Ihrer Küche?

Heißluftfritteusen können Speisen saftig backen, schonend garen oder knusprig frittieren – damit sind sie echte Allrounder für Fleisch, Fisch, Gemüse, Backwaren und mehr. Besonders die Ninja Foodi Max Dual Zone ist beliebt: Das Modell rangiert bei Amazon auf Platz eins der Bestseller-Liste und ist mit 4,7 von fünf Sternen einer der beliebtesten Airfryer.

• Kapazität: 2x 3,8 Liter

• 2 Schubladen: separat bedienbar, Synchronisation und gleichzeitiger Endpunkt möglich

• 6 Funktionen: Frittieren, Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren

• Perfekt für: Familien, große Haushalte, Hauptspeise + Beilage, Alltag mit wenig Zeit

Ninja Foodi Dual Zone Airfryer – für 133,49 Euro bei Amazon* © Ninja



Dieses Modell ist ideal für alle, die regelmäßig mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten möchten, zum Beispiel Hauptspeise und Beilage. Dank zwei separater Garkörbe können Sie unterschiedliche Speisen parallel garen – mit verschiedenen Temperaturen und Zeiten. Besonders praktisch: Mit der Sync-Funktion wird alles gleichzeitig fertig serviert.

Heißluftfritteusen: Weitere Ninja-Bestseller im Vergleich

Neben der Ninja Foodi Dual Zone gibt es aber noch viele weitere Airfryer von Ninja. Die Auswahl ist groß – und die Unterschiede liegen im Design und in den Details. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Bestseller im Vergleich und erklären, welches Modell am besten zu Ihrem Alltag passt.

Ideal für kleine Küchen: Die platzsparende Ninja Foodi Double Stack XL

Ähnlich wie die Ninja Foodi Dual Zone, aber deutlich platzsparender: Die Ninja Foodi Double Stack XL setzt auf ein vertikales Design mit übereinanderliegenden Ebenen und zusätzlichen Gittereinsätzen. Dadurch sparen Sie Platz auf der Arbeitsfläche, können aber trotzdem bis zu vier Speisen gleichzeitig zubereiten. Somit ist das Modell ideal für kleinere Küchen, in denen jeder Zentimeter zählt.

• Kapazität: 2x 4,75 Liter

• 2 Schubladen: separat bedienbar, Synchronisation und gleichzeitiger Endpunkt möglich

• 6 Funktionen: Frittieren, Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren

• Extra: 2 Gittereinsätze

• Perfekt für: kleine Küchen, Familien, Paare

Ninja Foodi Double Stack XL – für 261,18 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja Foodi FlexDrawer bietet maximale Flexibilität

Die FlexDrawer ist besonders vielseitig: Sie kann entweder als ein großer Garraum oder als zwei getrennte Zonen genutzt werden. Damit empfiehlt sie sich sowohl für große Portionen als auch für unterschiedliche Gerichte gleichzeitig – ein echtes Hybrid-Modell. Wer zwischendurch beispielweise ein ganzes Hühnchen zubereiten oder einen Auflauf oder Kuchen in der Heißluftfritteuse zubereiten möchte, trifft mit diesem Modell die richtige Wahl.

• Kapazität: 10,4 Liter

• Großer Garraum: 1 große Schublade, lässt sich bei Bedarf in 2 Zonen trennen und unabhängig bedienen

• 7 Funktionen: Frittieren, Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren, Garen

• Extra: Trennwand und 2 Gittereinsätze

• Perfekt für: flexible Nutzung, große Haushalte, große Speisen wie Kuchen

Ninja Foodi FlexDrawer – für 131,09 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja Crispi: Kompakt und ideal für Meal-Prep

Die Ninja Crispi ist die ideale Wahl für alle, die ein kleines, simples Gerät suchen. Sie punktet mit kompakter Bauweise und einfacher Bedienung, eignet sich aber eher für kleinere Portionen. Perfekt für den schnellen Snack oder den Single-Haushalt. Auch für Meal-Prep ist die Heißluftfritteuse ideal, weil sie statt eines normalen Garraums mit zwei Glasbehältern kommt, in denen das Essen gegart wird – und anschließend ohne Umfüllen auf den Tisch, in den Kühlschrank oder die Arbeitstasche wandern kann.

• Kapazität: 3,8 und 1,4 Liter

• Mit Glasbehältern: 2 Behälter, Powerpod wird oben aufgesetzt

• 4 Funktionen: Frittieren, Rösten, Aufwärmen, Warmhalten

• Extra: Adapter, 2 Glasbehälter mit Gittereinsatz und auslaufsicherem Deckel

• Perfekt für: flexible Nutzung, kleine Haushalte, Meal-Prep

Ninja Crispi tragbare Heißluftfritteuse – für 181,50 Euro bei Amazon* © Ninja

Premium-Modell mit Extras: Ninja Max Pro

Die Max Pro richtet sich an alle, die eine Heißluftfritteuse ohne technischen Schnickschnack, aber mit allen wichtigen Funktionen suchen. In dem großen Frittierkorb lassen sich laut Hersteller Portionen für bis zu vier Personen zubereiten.

• Kapazität: 6,2 Liter

• 6 Funktionen: Frittieren, Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren

• Extra: Gittereinsatz, Silikonzange

• Perfekt für: ambitionierte Hobbyköche, große Familien

Ninja Max Pro – für 151,25 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja AF110EU: Kompakter Klassiker für Einsteiger

Die Ninja AF110EU ist eines der einfachsten und günstigsten Modelle im Ninja-Sortiment – und daher eine gute Wahl für Einsteiger, kleine Haushalte und die gelegentliche Nutzung. Mit einem 4,7-Liter-Korb empfiehlt sie sich für ein bis zwei Personen und passt auch in kleinere Küchen. Trotz kompakter Größe bietet sie alles, was Sie im Alltag brauchen: Mit Funktionen wie Air Fry, Reheat oder Dehydrate gelingen Pommes, Gemüse oder Snacks schnell und mit deutlich weniger Fett.

• Kapazität: 4,7 Liter

• 3 Funktionen: Frittieren, Aufwärmen, Dörren

• Extra: Gittereinsatz

• Perfekt für: Einsteiger, Singles, kleine Haushalte, wenig Platz

Ninja AF110EU – für 86,92 Euro bei Amazon* © Ninja



Ob Single-Haushalt, große Familie, Meal-Prep fürs Büro oder Festmahl zu Hause: Bei den Heißluftfritteusen von Ninja ist für jeden Bedarf und jede Küche ein passendes Modell dabei.

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