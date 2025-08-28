Bluetooth-Tracker für Android-Geräte: So gehen Schlüssel, Koffer und Co. nie wieder verloren

Bluetooth-Tracker sind praktische Helfer, um verlorene Gegenstände wie Schlüssel, Taschen oder Geldbörsen wiederzufinden. Wir zeigen drei starke Modelle für Android-Geräte.

Ob Fahrrad, Autoschlüssel oder Reisegepäck: Zur Absicherung vor Verlust hat sich in den letzten Jahren ein Boom um Bluetooth-Tracker entwickelt. Allen voran: Apples AirTags mit praktischen Features und Ortungsnetzwerk. Die AirTags sind jedoch auf das Apple-Ökosystem zugeschnitten und daher für Android-Nutzer nur eingeschränkt interessant. Wer ein Smartphone mit Android-Betriebssystem nutzt, findet inzwischen starke Alternativen. Drei Modelle stellen wir genauer vor.

Samsung Galaxy SmartTag2: Für Galaxy-Nutzer optimiert

Der Samsung Galaxy SmartTag2* ist das AirTag-Pendant für Galaxy-Nutzer: Dieser Tracker ist optimal zugeschnitten auf das Samsung-Ökosystem. Er kommt mit einer langen Akkulaufzeit von bis zu 500 Tagen mit einer einzigen Knopfzellenbatterie. Dank IP67-Zertifizierung ist er staub- und wassergeschützt und somit ideal für alle, die ein robustes, langlebiges Modell suchen. Clever: Aktivieren Sie in der Smartphone-App den „Verloren“-Modus für einen Tracker, zeigt dieser per NFC eine Benachrichtigung auf dem Smartphone des Finders an.

• Vorteile: lange Akkulaufzeit (bis 500 Tage), große Reichweite (bis 120 Meter), staub- und wasserfest, „Verloren“-Modus

• Nachteil: voller Funktionsumfang für Samsung-Galaxy-Nutzer

Bei Ebay gibt es ein Vierer-Set für rund 65 Euro, sodass sich Schlüsselbund, Koffer und Co. ausstatten lassen.

Chipolo One: Der unkomplizierte Allrounder

Sowohl für iOS als auch für Android eignet sich hingegen der Chipolo One*. Das schlanke Design macht ihn unauffällig, und er lässt sich flexibel an verschiedenen Gegenständen einsetzen. Allerdings ist dieser Tracker nicht kompatibel mit Apples „Find My“-Netzwerk oder Googles „Mein Gerät finden“. Aber wer Schlüssel oder Portemonnaie häufiger verlegt, findet sie hiermit schnell wieder. Für alle, die einen einfach zu nutzenden Tracker suchen, ist der Chipolo One daher eine solide Wahl.

• Vorteile: lange Akkulaufzeit (bis zu zwei Jahre), Alarmtöne, Standorthistorie in der App

• Nachteil: kurze Bluetooth-Reichweite (60 Meter), keine Kompatibilität mit Ortungsnetzwerken

Bluetooth-Tracker für Android-Geräte: MiLi MiTag Android Smart Tag

Der MiLi MiTag Android Smart Tag* ist ein praktischer Bluetooth-Tracker, der nahtlos mit der „Google Mein Gerät finden“-App zusammenarbeitet – ideal für Android-Nutzer, auch außerhalb des Samsung-Systems. Er lässt sich einfach mit Android-Geräten koppeln, nutzt die breite Android-Community, um verlorene Gegenstände wiederzufinden, und gibt bei Nähe einen Alarmton ab. Mit IP67-Zertifizierung hält er Staub und kurzzeitigem Eintauchen in Wasser stand.

• Vorteile: Alarmtöne, Kompatibilität mit Googles Ortungsnetzwerk, robust

• Nachteil: kürzere Akkulaufzeit (bis zu einem Jahr), kurze Bluetooth-Reichweite (80 Meter)

AirTags und Alternativen: So funktionieren die Ortungsnetzwerke

Bluetooth-Tracker sind vor allem dann nützlich, wenn sich der gesuchte Gegenstand in der Nähe befindet – also in Bluetooth-Reichweite zum Smarthone. Wer Zuhause häufig seine Schlüssel oder das Portemonnaie verlegt, findet Gegenstände dann zum Beispiel mit dem Chipolo-Tracker schnell wieder.

Tracker wie die von Samsung und MiLi – oder eben die AirTags von Apple – gehen noch einen Schritt weiter: Sie greifen außerhalb der Bluetooth-Reichweite auf Ortungsnetzwerke zu. Googles „Mein Gerät finden“ beispielsweise funktioniert so: Android-Smartphones in der Nähe eines kompatiblen Trackers empfangen dessen Signal und leiten den Standort anonymisiert an den Besitzer weiter. Je mehr Geräte Teil des Netzwerks sind, desto dichter ist das Suchnetz – und desto höher sind die Chancen, den verlorenen Gegenstand auch außerhalb der eigenen Reichweite wiederzufinden. Damit lassen sich also auch Fahrräder, Koffer oder sogar Haustiere wieder orten.

Fazit: Das sind die besten Android-Alternativen zu Apples AirTags

Für Android-Nutzer gibt es inzwischen mehrere überzeugende Alternativen zu Apples AirTags. Wer ein Galaxy-Smartphone besitzt, ist mit dem Samsung Galaxy SmartTag2 bestens beraten. Der Chipolo One überzeugt vor allem durch seine einfache Handhabung und nützliche Zusatzfunktionen, ist jedoch nicht in große Ortungsnetzwerke eingebunden. Wer darauf Wert legt, findet im MiLi MiTag eine gute Option. Die Wahl des richtigen Trackers hängt somit vor allem von den eigenen Ansprüchen an Reichweite, Zusatzfunktionen und Systemkompatibilität ab.

