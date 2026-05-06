Bye-bye Stoppeln: Dieser Deal sorgt für den perfekten Sommer-Look

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm kurze Ärmel, Strandtage und spontane After-Work-Drinks. Zeit also, auch beim Thema Körperpflege einen Gang hochzuschalten.

Die Temperaturen steigen, die Outfits werden luftiger – und plötzlich fällt auf, was im Winter noch easy unter Pullover & Co. verschwunden ist. Wer jetzt gepflegt und selbstbewusst auftreten will, braucht vor allem eins: ein zuverlässiges Grooming-Tool, das schnell, gründlich und unkompliziert arbeitet. Wir haben uns umgesehen und einen echten Deal entdeckt, der genau das liefert.

Braun Series 3+: Der Sommer-Upgrade für Ihre Rasur

Wer morgens keine Lust auf ewiges Nachrasieren oder Hautirritationen hat, sollte jetzt genauer hinschauen. Der Braun Series 3+ Rasierer* ist genau das Tool, das Ihre Routine aufs nächste Level hebt – und das aktuell zu einem echten Hammerpreis.

Was ihn so besonders macht? Die Kombination aus drei flexiblen Klingen und einem MicroComb Mitteltrimmer sorgt dafür, dass selbst schwierige Stellen und längere Haare problemlos erfasst werden. Gerade wenn es schnell gehen muss, ist das ein echter Vorteil: weniger Züge, weniger Stress für die Haut – mehr Zeit für den Kaffee danach.

Auch praktisch: Sie können den Rasierer sowohl trocken als auch unter der Dusche verwenden. Perfekt also für alle, die ihre Pflege flexibel in den Alltag integrieren wollen. Der integrierte Präzisionstrimmer ist ideal für saubere Konturen – ob Bart, Koteletten oder feine Details.

Braun Series 3+ Rasierer – für 60,49 statt 131,09 Euro bei Amazon* © Braun

Wir finden: Dieses Modell eignet sich besonders für Männer, die eine zuverlässige Allround-Lösung suchen – egal ob tägliche Rasur oder gelegentliches Styling. Auch Einsteiger kommen hier schnell klar, ohne sich durch komplizierte Einstellungen kämpfen zu müssen.

Und jetzt zum Deal: Statt stolzen 131,09 Euro kostet der Rasierer aktuell nur 60,49 Euro – das sind satte 54 Prozent Rabatt. Für ein Markenprodukt dieser Klasse ist das ein Preis, bei dem Mann nicht lange überlegen muss.

Für den ganzen Körper: PHILIPS OneBlade 360 Face & Body

Wer nicht nur im Gesicht, sondern auch am Körper sauber gestylt sein will, sollte einen Blick auf den PHILIPS OneBlade 360 Face & Body* werfen. Dieses Tool ist der perfekte Sidekick für Ihre komplette Pflege-Routine.

Mit seinen 360-Grad-Klingen passt sich der Rasierer optimal an Konturen an – egal ob Brust, Achseln oder sensible Zonen. Dank der verschiedenen Trimmaufsätze (1, 3 und 5 Millimeter) können Sie Ihren Look individuell anpassen – vom leichten Stoppel bis zum gepflegten Body-Trim.

Besonders angenehm: Die Rasur ist hautschonend und ebenfalls nass oder trocken möglich. Gerade für empfindliche Bereiche ein echter Pluspunkt.

Auch hier stimmt der Preis: Statt 60,49 Euro zahlen Sie aktuell nur 40,33 Euro – ein solides Upgrade für Ihre Sommerpflege.

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body – für 40,33 statt 60,49 Euro bei Amazon* © Philips

Nicht vergessen: Ersatzklingen für den OneBlade

Damit alles dauerhaft glatt läuft, lohnt sich ein Vorrat an Ersatzklingen. Die Original OneBlade Klingen im 5er-Pack* sorgen dafür, dass Ihr Gerät immer die volle Leistung bringt. Auch hier gibt’s einen Rabatt von sage und schreibe 35 Prozent – da lohnt sich die Vorratshaltung.

Philips OneBlade Ersatzklingen (5 Stück) – für 38,30 statt 58,48 Euro bei Amazon* © Philips

Unser Fazit: Jetzt zuschlagen und geschniegelt durch den Sommer

Wer diesen Sommer gepflegt auftreten will, kommt an einem guten Rasierer nicht vorbei. Der Braun Series 3+ überzeugt als starker Allrounder mit Top-Leistung und Mega-Rabatt – ideal für die tägliche Rasur ohne Aufwand. In Kombination mit dem OneBlade 360 sind Sie dann auch für den Rest des Körpers bestens ausgestattet.

Unser Tipp: Gerade bei solchen Deals lohnt es sich, schnell zu sein. Denn gepflegt ist nicht nur eine Frage des Looks – sondern auch des richtigen Timings.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.