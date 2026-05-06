Dieser Elektrogrill ist supervielseitig – und kostet keine 100 Euro

Die Grillsaison ist eröffnet und Sie planen ein Barbecue mit Freunden? Der Elektrogrill dieser Top-Marke lädt zum Brutzeln und Sparen ein.

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen wird angegrillt, das ist gesetzt. Wer gerne Gastgeber ist und zum Grillabend laden möchte, aber noch keinen Grill hat, könnte jetzt fündig geworden sein. Ein Elektro-Standgrill der Marke Severin ist derzeit um fast die Hälfte reduziert – das perfekte Modell zum Einstieg.

Elektrogrill von Severin: Ein Allrounder für Grillabende in kleiner Runde

Klein, aber fein: Der Standgrill von Severin überzeugt durch sein kompaktes Design und passt nahezu überall hin – auf die Terrasse und selbst auf den kleinsten Balkon. Mit einer Grillfläche von 41 Zentimetern Durchmesser bietet er ausreichend Platz für alles, was das Grillherz begehrt – von saftigen Steaks über Gemüsespieße bis hin zu würzigem Grillkäse.

Dank der schnell aufheizenden Grillplatte ist das Grillgut im Nu bereit, während das in die Haube integrierte Thermometer eine präzise Temperaturkontrolle ermöglicht. Die Haube dient zudem als praktischer Windschutz, falls es einmal etwas stürmischer wird. Ein zusätzliches Plus bietet die zweite Ebene mit Ablagefläche – ideal für Saucen, Beilagen oder kleine Snacks.

- 2.000-Watt-Elektrogrill

- 2,8 Meter langes Kabel

- Keramik-Grillplatte mit glatter und gerippter Oberfläche

- Leicht zu reinigen

- Mit Temperaturregler

Severin Stand-Elektrogrill – für 88,64 Euro bei Amazon * © Getty Images

Fast 50 Prozent Rabatt: Lohnt sich der Deal?

Den Elektrogrill von Severin mit Haube bekommen Sie aktuell zum besten Gesamtpreis von knapp 88 Euro bei Amazon. Preislich ist das Modell allerdings in den vergangenen Wochen wieder etwas angestiegen. Erfahrungsgemäß können die Kosten in den Sommermonaten sogar deutlich über 100 Euro klettern, da die Nachfrage nach Grillzubehör saisonbedingt zunimmt. Entsprechend könnte jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein, sich dieses Angebot zu sichern.

Wer doch noch etwas mehr sparen möchte, greift zum Severin-Elektrogrill mit eckigem Grillrost, den es aktuell ebenfalls bei Amazon zum günstigsten Gesamtpreis von knapp 60 Euro gibt.

Muss ein guter Grill teuer sein?

Wer als ambitionierter Grillmeister durchstarten möchte, greift oft zu einem hochpreisigen Modell mit umfangreicher Ausstattung. Für kleinere Flächen – etwa spontane Grillabende auf dem Balkon – erweist sich jedoch ein kompakter Elektrogrill wie der von Severin als praktische und unkomplizierte Lösung.

Letztlich richtet sich die Wahl nach den eigenen Anforderungen: Faktoren wie Platzangebot, Nutzungshäufigkeit und gewünschte Ausstattung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ein solider Elektrogrill für unter 100 Euro kann dennoch zuverlässig gute Ergebnisse liefern und erfüllt für viele Einsatzzwecke vollkommen seinen Zweck.

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