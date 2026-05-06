100 Zoll Kino fürs Wohnzimmer: Dieser Hisense-TV sorgt für Gänsehaut!

Wenn Sie Ihr Wohnzimmer in ein echtes Heimkino verwandeln möchten, führt aktuell kaum ein Weg am Hisense E7Q Pro 100E7Q vorbei.

Mit beeindruckenden 100 Zoll Bildschirmdiagonale bringt dieses Modell Kino-Feeling auf ein völlig neues Level – und das zu einem Preis, den Sie unbedingt im Vergleich prüfen sollten.

Riesiges Bild, starke Technik

Mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD) erleben Sie Inhalte gestochen scharf und detailreich. Besonders spannend: Die Kombination aus 144 Hz Bildwiederholrate und moderner HDR-Technologie sorgt für extrem flüssige Bewegungen – perfekt für Sport, Gaming und actionreiche Filme.

Dank Dolby Vision IQ passt sich das Bild automatisch an die Lichtverhältnisse im Raum an.

Das bedeutet für Sie: immer optimale Helligkeit, Kontrast und Farben – egal ob bei Tageslicht oder abends.

Hisense E7Q Pro © idealo.at

Smart TV mit allem, was Sie brauchen

Das integrierte VIDAA U8.5 Smart-TV-System bietet schnellen Zugriff auf Streaming-Dienste, Apps und Inhalte. Mit mehreren HDMI 2.1-Anschlüssen sind Sie zudem bestens für moderne Konsolen und Geräte gerüstet.

Auch beim Sound liefert der Fernseher solide ab: Mit 50 Watt Gesamtleistung bekommen Sie bereits ein ordentliches Klangerlebnis – für echtes Kino-Feeling empfiehlt sich aber zusätzlich eine Soundbar.

Top bewertet von Experten

Im Test überzeugt das Modell mit einer starken Bewertung von Note 1,6 – ein klarer Hinweis darauf, dass hier nicht nur die Größe, sondern auch die Qualität stimmt.

Preisvergleich lohnt sich besonders

Gerade bei großen TVs können die Preisunterschiede enorm sein. Deshalb lohnt sich ein Blick auf den Preisvergleich bei idealo. Dort finden Sie oft deutlich bessere Angebote als im Einzelhandel oder bei einzelnen Shops.

Auch kleinere Varianten der E7Q Pro-Serie sind bereits ab rund 328 € erhältlich – ideal, wenn Sie etwas kompakter starten möchten.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie: Es handelt sich um ein EU-Modell, bei dem es je nach Land Unterschiede bei Service oder Ausstattung geben kann.

Hisense E7Q Pro © idealo.at

Fazit

Wenn Sie maximale Größe, moderne Technik und starkes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, ist der Hisense E7Q Pro eine klare Empfehlung. Besonders in Kombination mit einem Preisvergleich über idealo.at können Sie hier ein echtes Schnäppchen machen.

Für Filmfans, Gamer und alle, die mehr wollen als nur Fernsehen, ist dieses Modell ein echtes Highlight.

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