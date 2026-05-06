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Shopping CH Brot im Gusseisen-Topf Aufmacher
© Getty Images
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Statt Le-Creuset

Knusprig wie vom Bäcker: Mit diesen Gusseisen-Brätern gelingt lecker-luftiges Brot garantiert

06.05.26, 12:06
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Außen knusprig, innen fluffig – genau so muss Brot sein! Wer den Duft von frisch gebackenem Brot liebt, braucht keinen teuren Designer-Bräter. Wir zeigen Ihnen günstige Gusseisen-Alternativen im Le-Creuset-Stil, mit denen Sie ganz einfach zu Hause backen können. 

Frisches Brot selbst zu backen liegt voll im Trend – und das aus gutem Grund. Es schmeckt nicht nur besser, sondern man weiß auch genau, was drinsteckt. Das Geheimnis vieler Hobbybäcker? Ein Gusseisen-Bräter! Er sorgt für die perfekte Hitzeverteilung und die berühmte knusprige Kruste. Und das Beste: Dafür müssen Sie kein Vermögen ausgeben. Wir haben uns umgesehen und echte Preis-Leistungs-Kracher entdeckt.

KRUSTENZAUBER Gusseisen-Topf – das Rundum-sorglos-Paket

Wer direkt loslegen will, liegt mit diesem Set goldrichtig. Der KRUSTENZAUBER Gusseisentopf* kommt nicht nur mit stabilem Emaille-Finish, sondern gleich mit praktischem Zubehör wie einem Gärkorb. Perfekt für alle, die Brotbacken ernst nehmen – oder es einfach mal ausprobieren wollen. Wir mögen vor allem die Kombination aus Funktion und Komfort. Aktuell gibt’s das Set für 69,99 statt 79,95 Euro – ein solides Angebot mit 12 Prozent Rabatt.

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KRUSTENZAUBER Gusseisen Topf – für 69,99 statt 79,95 Euro bei Amazon*

© KRUSTENZAUBER

NutriChef Dutch Oven – stylisch und praktisch

Ein echter Hingucker in Blau! Der NutriChef Gusseisentopf* bringt nicht nur Farbe in die Küche, sondern auch eine starke Leistung. Dank emaillierter Oberfläche und mitgelieferten Silikonhandschuhen wird das Handling besonders einfach. Ideal für Backofen und Induktion – vielseitiger geht’s kaum. Preislich liegt er aktuell bei 55,70 statt 65,53 Euro, also rund 15 Prozent günstiger. Unser Fazit: stylisch, funktional … und preiswert.

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NutriChef Gusseisentopf – für 55,70 statt 65,53 Euro bei Amazon*

© NutriChef

Chefarone Gusseisen-Bräter – viel Volumen für wenig Geld

Dieser Bräter* punktet vor allem mit seinem großzügigen Fassungsvermögen von 4,7 Litern. Perfekt, wenn Sie größere Brote backen oder gleich für mehrere Tage vorsorgen wollen. Die Emaille-Beschichtung sorgt für eine einfache Reinigung, während das Gusseisen für eine gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt. Den Topf gibt’s für 60,64 Euro bei Amazon. Ein durchaus gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!

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Chefarone Gusseisen-Topf – für 60,64 Euro bei Amazon*

© Chefarone

Overmont Gusseisen-Bräter – inklusive Kochbuch

Hier bekommt man mehr als nur einen Topf. Der Overmont Bräter* kommt mit einem Kochbuch, das direkt Inspiration liefert – perfekt für Einsteiger. Die robuste Verarbeitung und das schicke seeblaue Design machen ihn zum echten Küchenliebling. Preislich liegt er bei 58,46 Euro – ein fairer Deal für so ein Komplettpaket.

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Overmont Gusseisen-Bräter – für 58,46 Euro bei Amazon*

© Overmont

So gelingt perfektes Brot im Gusseisen-Bräter

Der Trick beim Brotbacken im Gusseisentopf ist simpel – aber genial. Der Topf speichert die Hitze extrem gut und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Gleichzeitig entsteht durch den Deckel Dampf, der die Kruste besonders knusprig macht.

Darauf sollten Sie achten:

Topf immer vorheizen
Der Bräter sollte zusammen mit dem Backofen auf etwa 230 °C aufgeheizt werden. Nur so bekommt der Teig beim Einfüllen den nötigen „Hitzeschock“, der für eine gute Krustenbildung sorgt.

Teig nicht zu trocken halten
Ein guter Brotteig ist eher weich und leicht klebrig, nicht fest. Als Orientierung gilt: Auf 500 Gramm Mehl kommen etwa 325 bis 375 Milliliter Wasser. Ein etwas feuchterer Teig sorgt später für eine lockere, luftige Struktur und verhindert, dass das Brot zu kompakt wird.

Deckel zunächst geschlossen lassen – dann abnehmen
In den ersten 20 bis 30 Minuten sollte der Deckel unbedingt auf dem Bräter bleiben. So bleibt der entstehende Dampf im Topf und unterstützt das Aufgehen des Teigs. Danach wird der Deckel entfernt, damit die Feuchtigkeit entweichen kann – erst jetzt bildet sich die typische goldbraune, knusprige Kruste.

Typischer Ablauf: Den Teig in den heißen Bräter geben, 20 bis 30 Minuten mit Deckel backen, anschließend den Deckel abnehmen und weitere 15 bis 25 Minuten fertig backen, bis die gewünschte Bräune erreicht ist.

Bonus-Tipp für extra knusprige Kruste: Wer es besonders kross mag, kann nach dem Abnehmen des Deckels die Temperatur leicht erhöhen oder in den letzten Minuten auf Umluft wechseln. Das entzieht zusätzlich Feuchtigkeit und sorgt für eine noch intensivere Kruste.

Ein einfaches Basis-Rezept: 500 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Trockenhefe und ca. 350 Milliliter Wasser mischen, über Nacht gehen lassen, am nächsten Tag im heißen Bräter backen – fertig ist das perfekte Brot!

Fazit: Luxus-Brot – ganz ohne Luxuspreis

Sie brauchen keinen teuren Marken-Bräter, um Brot wie vom Profi zu backen. Die vorgestellten Modelle liefern starke Ergebnisse zum kleinen Preis. Egal ob Einsteiger oder Hobbybäcker: Diese Gusseisen-Töpfe sind echte Küchenhelden und machen Lust aufs Selberbacken!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

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