Die neue Huawei Watch GT 6 Pro mischt den Smartwatch Markt auf: für Outdoor-Sport konzipiert, mit Titan Gehäuse und bis zu 21 Tagen Akkulaufzeit — und das zu einem Preis, der viele Konkurrenz Modelle alt aussehen lässt.

Für alle, die in einer Smartwatch ein edles Design, eine lange Laufzeit und starke Fitness Features mit Outdoor-Tauglichkeit suchen, könnte sie genau die richtige Wahl sein: Die Huawei Watch GT 6 Pro. Sie ist täglicher Begleiter, Fitness-Coach und Stil-Statement in einem – und dank Rabattcode gerade reduziert. Lohnt sie sich als Alternative zur Apple Watch?

Huawei Watch GT 6 Pro: Was kann die neue Smartwatch?

Die Huawei Watch GT 6 Pro* ist seit September auf dem Markt und somit eines der modernsten Modelle. Äußerlich fällt sie auf: Titan Gehäuse in Luft und Raumfahrt Qualität, Saphirglas und ein großes 1,47 Zoll AMOLED Display mit bis zu 3.000 nits Helligkeit machen die Uhr zu einem stylischen und robusten Accessoire.

Doch es geht nicht nur um Optik: Die GT 6 Pro bietet über 100 Trainingsmodi, ausgefeilte Gesundheitsmessungen – etwa EKG Funktion, Herzfrequenz- und Sauerstoffsensoren – und ein präzises GPS. Sie besitzt zudem spezialisierte Fahrrad-Funktionen, zum Beispiel zeichnet die Uhr Strecken als animierte Grafiken auf und liest Wegbeschreibungen vor.

Funktioniert mit iOS und Android

Wasserdicht bis 5 ATM und nach IP69, geeignet zum Tauchen bis 40 Meter Tiefe

Bis zu 21 Tage Akkulaufzeit im Alltag (im Outdoor-Sportmodus bis zu 40 Tage)

1,47 Zoll AMOLED-Farbdisplay

46 Millimeter, Titan-Armband

Im Online-Shop von Huawei gewährt der Hersteller mit dem Code ATHW10Q4 aktuell zehn Prozent Rabatt, sodass die Uhr auf einem neuen Bestpreis landet!

Huawei Watch GT 6 Pro – mit Code ATHW10Q4 für 422,10 statt 469,00 Euro bei Huawei* © Huawei / Werbung

Mit dieser Kombination aus Eleganz, Leistung und Ausdauer stellt sich die Watch GT 6 Pro bewusst gegen Konkurrenz Modelle wie die von Apple – ein Statement für Nutzer, die Wert auf Stil und Funktion legen, ohne sich auf ein bestimmtes Smartphone Ökosystem festlegen zu müssen.

Alternative: Apple Watch Ultra mit Titan-Gehäuse

Das Titangehäuse und das Saphirglas machen die Huawei Watch GT 6 Pro sowohl robust als auch elegant. Alternativen von Apple oder Samsung mit ähnlicher Ausstattung kosten deutlich mehr – zum Beispiel die aktuelle Apple Watch Ultra 3*. Sie besitzt ebenfalls ein Titangehäuse und ein Display mit robuster Saphirglas-Oberfläche und ist für Outdoor-Sport optimiert. Aber: Sie ist mit 49 Millimetern Gehäusedurchmesser auch klobiger und kostet nahezu das Doppelte der Huawei Watch GT 6 Pro.

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular (49 mm) – für 859,00 Euro bei Media Markt* © Apple / Werbung

Fazit: Ist die Huawei Watch GT 6 Pro die stylischere Apple-Alternative?

Unser Tipp: Wer eine Smartwatch sucht, die sowohl Schmuckstück als auch Fitness Tracker für Outdoor-Sessions ist, bekommt mit der Huawei Watch GT 6 Pro ein überzeugendes Gesamtpaket. Die starke Akkulaufzeit, das hochwertige Material und die breite Funktionspalette machen sie zur ernstzunehmenden Alternative zu klassischen High End Modellen. Besonders für jene, die Stil, Alltagstauglichkeit und Sportfunktionen verbinden möchten, ist sie derzeit eine der spannendsten Optionen auf dem Markt. Dennoch sollten Nutzer wissen, dass Huawei ein eigenes Betriebssystem und eigene Apps verwendet – die bekannten Apps anderer Betriebssysteme, etwa Google Maps oder Apple Pay, sind also nicht an Bord.

