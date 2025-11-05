Exklusiver Rabatt! Beliebter Beutelstaubsauger von AEG zum Black Month stark reduziert

Im AEG-Onlineshop läuft bereits der Black Month – und mit ihm ein exklusiver Rabatt für oe24-Leser: So kostet der leistungsstarke Beutelstaubsauger VX9-2-Öko nur 159,95 Euro statt 230 Euro.

Saubere Sache zum Vorteilspreis: Pünktlich zum Start in den November haut AEG im Onlineshop erste Black-Month-Deals raus. Viele Top-Geräte für Küche und Haushalt sind jetzt deutlich günstiger – mit dabei ist auch der leistungsstarke Beutelstaubsauger VX9-2-Öko. Durch einen exklusiven Rabatt-Code können Sie hier 70 Euro sparen. Wir haben alle Details zum Angebot.

Exklusives Angebot: Mit diesem Trick gibt es Extra-Rabatt für den AEG-Staubsauger

Preis-Check: Normalerweise kostet der AEG VX9-2-Öko rund 230 Euro. Im offiziellen Onlineshop von AEG ist das Modell aktuell schon für 185 Euro zu haben – doch exklusiv für oe24-Leser wird es noch günstiger: Mit dem Code BLACKVX9 fällt der Preis auf nur 159,95 Euro. Das ist ein richtig starkes Angebot, denn der nächstbeste Preis liegt 60 Euro darüber.

AEG VX9-2-Öko: Bodenstaubsauger mit 3-in-1-Multifunktions-Düse und waschbarem Filter

Für wen lohnt sich der AEG VX9-2-Öko?

Der VX9-2-Öko gehört zu den meistverkauften Staubsaugern von AEG – und das nicht ohne Grund. Er überzeugt mit starker Saugkraft von bis zu 850 Watt, einem energieeffizienten Motor und leisem Betrieb von 66 Dezibel. Der Bodenstaubsauger kommt mit zwei Aufsätzen: einer Multi-Bodendüse, die auch Teppiche reinigt, und einer Spezial-Hartbodendüse für empfindliches Parkett.

Staubbeutel mit 5 Litern Volumen

Aktionsradius von 12 Metern

Stufenlose Saugkraftregulierung mit Drehregler

Leichtlauf-Softräder für hohe Beweglichkeit und leichtes Handling

Gewicht: 5,8 Kilogramm

Laut Hersteller nimmt der AEG VX9-2-Öko* auf Hartböden 100 Prozent des Staubs auf. Inklusive waschbarem Filter eignet sich der Staubsauger daher auch ideal für Allergiker-Haushalte. Der ergonomische Handgriff, die um 360 Grad drehbaren Räder und das lange Kabel machen das Staubsaugen auch in großen Haushalten komfortabel. Neben seiner hohen Reinigungsleistung punktet der VX9-2-Öko mit Nachhaltigkeit: Das Gehäuse besteht laut AEG zu über 70 Prozent aus recyceltem Kunststoff.

Unser Fazit: Wer auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit setzt, macht mit diesem Deal alles richtig. Zwei verschiedene Bodendüsen und die komfortable Handhabung machen das Modell zum idealen Putzhelfer in großen und kleinen Haushalten. Der AEG VX9-2-Öko ist ein Top-Gerät zum exklusiven Vorteilspreis – bei den Black-Month-Deals sparen Sie gerade 70 Euro.

Alternative: Bodenstaubsauger von Philips ohne Beutel

Eine Alternative in ähnlicher Preisklasse ist der Philips FC9741/09 PowerPro Expert*:

Beutelloser Staubbehälter mit 2 Litern Volumen

Aktionsradius von 10 Metern

76 Dezibel, 900 Watt

Aufsätze: Hartbodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, TriActive+-Düse

Gewicht: 5,5 Kilogramm

Dieser Staubsauger bietet noch etwas mehr Leistung als der AEG-Sauger, ist dafür aber auch lauter im Betrieb. Besonders praktisch und flexibel sind die verschiedenen Aufsätze: Neben zwei Bodendüsen gehören auch eine Fugendüse und eine Polsterdüse zum Lieferumfang. Der Staubbehälter kommt ohne Beutel aus – so haben Sie jederzeit im Blick, wann der Behälter voll ist. Er lässt sich unkompliziert mit einer Hand entleeren, ist daher aber für Allergiker gegebenenfalls die schlechtere Wahl im Vergleich zum AEG-Modell.

