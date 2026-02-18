Fußball-Fans aufgepasst: Das FIFA-Museum Erlebnis mit Hotel ist jetzt im Angebot

Für Fußballfans gibt es kaum etwas Spannenderes, als die größten Momente der Geschichte hautnah zu erleben.

Genau das ermöglicht jetzt ein besonderes Erlebnisangebot über Lidl Reisen & Experiences: Der Besuch im FIFA Museum in Zürich – kombiniert mit einer Übernachtung im Premium-Hotel und Frühstück.

Aktuell ist dieses Paket bereits ab €129 erhältlich und gehört zu den besonders gefragten Erlebnis-Deals.

Hier tauchen Sie nicht nur in die Geschichte des Fußballs ein, sondern erleben Innovation, Emotion und legendäre Momente an einem der wichtigsten Orte des Weltfußballs.

FIFA Museum inkl. Übernachtung im Premium Hotel © Lidl Reisen & Experiences

Das Angebot kombiniert den Eintritt ins FIFA Museum mit einer komfortablen Hotelübernachtung. Dadurch wird Ihr Besuch zu einem kompletten Erlebnis, das sich ideal für einen Kurztrip oder als Geschenk eignet.

Im Museum erwarten Sie interaktive Ausstellungen, legendäre Pokale und spannende Einblicke in die Entwicklung des Fußballs – von historischen Turnieren bis zu modernster Technologie.

Highlights

• Eintritt in das FIFA Museum in Zürich inklusive

• Übernachtung im Premium-Hotel Ihrer Wahl

• Frühstück und weitere Extras je nach Hotel

• Interaktive Ausstellungen und spannende Themenwelten

• Perfekt für Fußballfans und Erlebnisreisen

Preis

ab €129 pro Person über Lidl Reisen & Experiences

Interaktives Fußball-Erlebnis mit Gänsehaut-Momenten

Das FIFA Museum bietet eine einzigartige Reise durch die Geschichte des internationalen Fußballs. Sie erleben legendäre Turniere, ikonische Pokale und unvergessliche Momente, die den Sport geprägt haben.

Besonders beeindruckend sind die interaktiven Stationen und modernen Technologien. Von historischen Radiokommentaren bis zu hochauflösenden 4K-Übertragungen zeigt das Museum, wie sich der Fußball über die Jahrzehnte entwickelt hat.

Das Erlebnis ist sowohl für langjährige Fans als auch für neue Fußballbegeisterte spannend und informativ.

Perfekt als Kurztrip oder Geschenkidee

Dieses Erlebnis eignet sich ideal für einen Kurzurlaub, Wochenendtrip oder als besonderes Geschenk. Durch die Kombination aus Museumseintritt und Hotelübernachtung erhalten Sie ein komplettes Erlebnis ohne zusätzlichen Planungsaufwand.

Besonders praktisch: Ihr Ticket erhalten Sie bequem als E-Ticket per E-Mail vor Ihrer Anreise.

Fazit: Ein besonderes Erlebnis für echte Fußballfans

Der Besuch im FIFA Museum kombiniert Geschichte, Emotion und Innovation in einem einzigartigen Erlebnis. In Kombination mit der Hotelübernachtung wird daraus ein komfortabler Kurztrip, der lange in Erinnerung bleibt.

Mit Preisen ab €129 über Lidl Reisen & Experiences ist dieses Angebot aktuell eine besonders attraktive Möglichkeit für einen unvergesslichen Kurztrip.

