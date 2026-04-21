Keine knusprigen Pflanzen mehr: Automatische Balkon-Bewässerung

„Deine Balkonpflanzen sehen aber toll aus!“ Ein Kommentar, der meist nur zu hören ist, solange sie noch frisch eingepflanzt sind. Spätestens der erste längere Sommerurlaub setzt vielen Gewächsen auf dem Süd-Balkon zu. Genau hier kann ein automatisches Bewässerungssystem Abhilfe schaffen.

Damit Lavendel und Co. ihre Farbe behalten – und nicht in trockenem Braun enden –, lohnt sich ein Blick auf passende Lösungen. Die Balkonbewässerung von Gardena etwa lässt sich auf die individuellen Bedürfnisse der Pflanzen abstimmen und eignet sich für bis zu sechs Meter Balkonkastenfläche. Das System versorgt alle Pflanzen aus einem Wasserbehälter, ein Außenwasserhahn ist nicht nötig. Dank 13 Programmen und individuell einstellbarer Tropfmengen pro Blumentopf bleibt keine Pflanze unversorgt.

Tipp: Das System ist natürlich auch für Indoorpflanzen geeignet.

So genießen die Balkonpflanzen auch den Urlaub: Das Bewässerungs-Set

13 Programme

Autonome Bewässerung ohne Gartenschlauch/Wasserhahn

Für mehrere Wochen am Stück einsetzbar

Bis zu 2 Liter die Stunde je Reihen-Tropfer

25 Tropfer für individuelle Wassermengen

Gardena Balkonbewässerung mit 13 Programmen für 110 statt 149,99 € bei Amazon* © Gardena

In 4 Schritten: Drinks für alle (Pflanzen)!

1. Einfache Installation

Die Tropfausgänge werden an den Pflanzen platziert und mithilfe der beiliegenden Schläuche sowie Verteiler miteinander und mit dem Wasserbehälter verbunden, in den die Pumpe eingesetzt wird. Die Zeitschaltuhr wird per Netzstecker einfach an die Steckdose angeschlossen.

2. Individuelle Wassermenge

Da Pflanzen unterschiedliche Bedürfnisse haben, lässt sich das System flexibel anpassen: Tropfverteiler mit drei verschiedenen Abgabemengen ermöglichen eine bedarfsgerechte Bewässerung.

3. Flexible Bewässerungsintervalle

Über die Zeitschaltuhr kann eingestellt werden, wie häufig gegossen wird – von mehrmals täglich bis hin zu Intervallen von mehreren Tagen. Die Anleitung gibt zudem an, welche Wassermenge je Tropfstufe abgegeben wird, sodass sich die Versorgung präzise abstimmen lässt.

4. Erweiterbar

Ihr Balkon ist eine richtige Grün-Oase? Dann können Sie das Bewässerungssystem ganz einfach erweitern. Sämtliche Bauteile sind individuell nachbestellbar.

Alternativ: Das Rainpoint-Tropfbewässerungs-Set

Wer einen kleineren Balkon oder weniger Pflanzen hat, findet im Rainpoint-Bewässerungs-Set eine preisgünstige Alternative. Es versorgt bis zu zehn Pflanzen und ist mit einer eigenen App ausgestattet, die etwa bei niedrigem Wasserstand benachrichtigt. Auch die Steuerung fällt flexibler aus: Bewässerungszeiten von 20 Sekunden bis 30 Minuten sowie Intervalle von ein bis sieben Tagen lassen sich individuell einstellen.

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Fazit: Lohnt sich ein Bewässerungssystem?

Gerade weil es kostspielig sein kann, einen Balkon vollständig zu bepflanzen, bietet ein automatisches Bewässerungssystem eine praktische Lösung, um die Pflanzen langfristig zu erhalten. Besonders in Urlaubszeiten oder bei sonnigen Standorten kann sich die Anschaffung auszahlen, da sie den Pflegeaufwand reduziert und die Versorgung zuverlässig sicherstellt.

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