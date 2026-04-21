Fahrradzubehör: Ohne diese 5 Essentials steigen wir im Frühling nicht aufs Rad

Frühling heißt: rauf aufs Rad! Damit die erste Tour nicht nur Spaß macht, sondern auch sicher und komfortabel ist, sollten Sie auf diese fünf Zubehörteile nicht verzichten.

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen – und damit beginnt endlich wieder die Fahrradsaison. Ob gemütliche Ausfahrt am Wochenende oder täglicher Weg zur Arbeit: Mit dem richtigen Zubehör wird jede Fahrt angenehmer, sicherer und effizienter. Gerade nach der Winterpause lohnt sich ein kurzer Check der Ausstattung. Wir zeigen Ihnen fünf praktische Essentials, ohne die wir im Frühling garantiert nicht aufs Rad steigen.

1. Eine elektrische Luftpumpe hilft bei platten Reifen

Kommt der Drahtesel nach der Winterpause wieder ans Tageslicht, fehlt den Reifen oft die Luft. Eine elektrische Luftpumpe macht schnellen Prozess mit platten Rädern und füllt sie bis zum gewünschten Luftdruck wieder auf. Die EasyPump von Bosch* bietet einen Druck bis zu 150 PSI, lässt sich über USB-C aufladen und in der mitgelieferten Tasche verstauen. Praktisch: Auch für Auto- und Motorradreifen, Fußbälle oder Wasserspielzeug ist die Luftpumpe eine gute Wahl.

Bis 150 PSI / 10,3 bar

Autostop-Funktion

USB-C-Anschluss

Bosch EasyPump elektrische Luftpumpe – für 55,25 statt 78,35 Euro bei Amazon* © Bosch

2. Ein sicheres Schloss schützt vor Langfingern

Wenn es um Diebstahlschutz geht, gehört Kryptonite zu den bekanntesten Marken. Das zeigen auch die Amazon-Rezensionen für das Evolution 1090 Kettenschloss*: Mit 4,5 von fünf Sternen nach über 5.000 Bewertungen ein echter Kundenliebling. Das Schloss setzt auf eine massive 10-Millimeter-Stahlkette und einen Sicherheitsgrad von 8 von 10. Damit lässt sich das Fahrrad zuverlässig an Fahrradbügeln oder Laternen sichern – besonders praktisch für Stadtfahrer.

90 Zentimeter

Sicherheitsgrad 8/10

Mit 2 Schlüsseln

Kryptonite Evolution 1090 Kettenschloss – für 62,47 statt 114,60 Euro bei Amazon* © Kryptonite

3. Eine Gepäcktasche verstaut die Habseligkeiten

Besonders bei ausgiebigen Radtouren ist eine Fahrradtasche äußert praktisch, um Getränke, Snacks, Jacken oder Reparaturzeug zu verstauen. Die Valkental Gepäckträgertasche* ist eine gute Wahl: Sie ist wasserdicht, sitzt stabil am Gepäckträger und bietet dank großer Reflektoren zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. Ob Einkauf, Arbeitstasche oder Touren-Gepäck: Das Modell ist vielseitig einsetzbar und lässt sich schnell abnehmen. Dadurch wird aus Ihrem Fahrrad im Handumdrehen ein praktisches Transportmittel für den Alltag.

28 Liter

Wasserdicht

Mit Reflektoren

Valkental Gepäckträgertasche – für 39,99 statt 52,99 Euro bei Amazon* © Valkental

4. Ein gutes Fahrradlicht bringt den Durchblick – und Sicherheit

Gute Beleuchtung ist beim Fahrrad Pflicht – und das Büchel BLC 720 Lichtset* sorgt vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit. Das Set bietet bis zu 70 Lux vorne und ein starkes Rücklicht mit langer Akkulaufzeit. Beide Lichter sind per USB aufladbar und nach StVZO zugelassen – also perfekt für den Straßenverkehr. Besonders praktisch ist die einfache Montage ohne Werkzeug.

70/30/15 Lux

Bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit

Set aus Vorder- und Rücklicht

Büchel BLC 720 Fahrradlichter-Set – für 37,30 statt 55,42 Euro bei Amazon*a © Büchel

5. Ein Reparaturkit flickt kaputte Reifen

Ein spitzer Stein, ein Nagel, eine Scherbe – und schon geht dem Reifen die Luft aus. Damit Sie den Rest der Strecke nicht schieben müssen, ist ein Reparaturkit wie das von Henmi* unabdingbar. Das Set enthält Reifenflicken in drei verschiedenen Größen, sodass große und kleine Risse schnell wieder verschlossen sind.

Kompatibel mit allen Fahrradschläuchen

Komplett-Set mit Reifenheber, Ventileinsätzen, Patches, Kleber und Co.

Henmi Fahrrad-Flickzeug – für 10,07 Euro bei Amazon* © Henmi

Fazit: Auf dieses Fahrradzubehör wollen wir nicht mehr verzichten!

Flickzeug und Luftpumpe für die Reifen, Vorder- und Rücklicht sowie ein starkes Schloss für die Sicherheit und eine große Gepäckträgertasche für den Einkauf oder den Proviant: Wer sich im Frühling und Sommer gerne für kurze Wege oder lange Touren aufs Rad schwingt, ist mit diesen fünf Essentials bestens vorbereitet.

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