Perfekt für Singles oder Paare: Kompakte Philips-Heißluftfritteuse für 59 Euro

Mit dem richtigen Airfryer gelingen knusprige Pommes & Co. ganz ohne Öl und ohne Platzprobleme. Wer eine kleine, leistungsstarke und preiswerte Fritteuse sucht, wird jetzt bei Media Markt fündig.

Für Einsteiger und kleine Haushalte ist der Philips HD9200/90 Essential Compact Airfryer eine richtig gute Wahl. Aktuell ist die Heißluftfritteuse bei Media Markt zum Top-Preis von 59 Euro erhältlich. Wir prüfen, ob sich dieses Angebot lohnt.

Ideal für kleine Haushalte: Philips Essential Compact Heißluftfritteuse

Preis-Check: Im letzten Jahr war der Philips HD9200/90 Essential Compact Airfryer* nur zwei Mal kurzfristig günstiger zu haben. Derzeit hat Media Markt mit knapp 25 Euro Abstand zu anderen Händlern den besten Deal im Internet – das lohnt sich!

4,1 Liter Frittierkorb – für bis zu 3 Portionen

Einstellung von Temperatur und Timer über intuitive Drehknöpfe

80 bis 200 Grad Celsius

Zum Backen, Braten, Rösten, Dehydrieren, Auftauen und mehr

Philips HD9200/90 Essential Compact Heißluftfritteuse – für 59,00 statt 119,99 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige

Was kann die kleine Philips-Heißluftfritteuse?

Die Heißluftfritteuse punktet vor allem durch ihr platzsparendes Design, das sich ideal für kleine Küchen oder Single-Haushalte eignet. Trotz der kompakten Größe fasst der Frittierkorb 4,1 Liter – das reicht für drei bis vier Portionen Pommes, Nuggets oder Ofengemüse.

Die Bedienung erfolgt über zwei klassische Drehregler, mit denen sich Temperatur und Garzeit präzise einstellen lassen. Zwar bietet das Gerät keine Automatikprogramme, dafür aber eine klare, intuitive Handhabung – ganz ohne App oder Display. Ob Braten, Backen, Rösten oder sogar Dehydrieren: Die kleine Philips-Fritteuse bringt eine Vielzahl an Funktionen mit. So gelingen neben den klassischen Pommes auch Gemüse, Hähnchenschenkel oder Muffins.

Auch interessant:

Alternative für größere Haushalte: Russell Hobbs Heißluftfritteuse XL

Soll es doch etwas größer sein, ist die Heißluftfritteuse von Russell Hobbs* eine gute Alternative in der gleichen Preisklasse:

5,5 Liter Frittierkorb – für bis zu 5 Portionen

Einstellung von Temperatur und Timer über Tasten

9 Automatikprogramme

40 bis 200 Grad Celsius

Russell Hobbs SatisFry XL – für 60,49 Euro bei Amazon* © Russell Hobbs / Anzeige

Dieses Modell bietet mit 5,5 Litern etwas mehr Platz im Frittierkorb. Die Bedienung über die Tasten ist hier nicht ganz so intuitiv wie bei den Philips-Reglern, dafür gibt es neun Automatikprogramme. Mit einem Knopfdruck wählen Nutzer so die richtigen Temperatur- und Zeiteinstellungen für Pommes, Fleisch, Fisch, Gebäck und mehr. Dank besonders niedrigem Temperaturbereich können Sie mit dieser Heißluftfritteuse sogar Obst dörren. Praktisch: Der Frittierkorb und der Grillrost-Einsatz sind spülmaschinenfest. Aktuell ist der Airfryer bei Amazon im Angebot und kostet knapp 60 Euro – ebenfalls ein Schnäppchen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.