Samsung Galaxy S26 im Test: Lohnt sich der Sommer-Deal?

Unser Eindruck aus der Redaktion: Wir haben uns das Samsung Galaxy S26 genauer angesehen - und der erste Eindruck ist klar: Samsung liefert hier en rundes Gesamtpaket, das im Alltag wirklich überzeugt.

Gerade im aktuellen Sommer-Angebot ab ca. 669,90 Euro wird das Gerät deutlich interessanter.

Display: Flüssig und angenehm im Alltag

Im Test ist uns sofort das 6,3 Zoll große 120-Hz-Display aufgefallen. Sie merken den Unterschied direkt: Scrollen, Apps öffnen oder Videos schauen wirkt einfach flüssiger. Auch bei längerer Nutzung bleibt das Display angenehm für die Augen.

Leistung: Schnell, ohne Kompromisse

Mit dem Exynos 2600 und 12 GB RAM läuft das Galaxy S26 im Alltag absolut zuverlässig. Wir konnten mehrere Apps parallel nutzen, ohne dass es zu Verzögerungen kam. Für Sie bedeutet das: Egal ob Arbeit, Streaming oder Gaming – das Smartphone bleibt schnell.

Samsung Galaxy S26 © Samsung / idealo.at

Speicher: Mehr als genug Platz

Die 512 GB Speicher sind im Alltag ein echter Vorteil. Im Test mussten wir uns keine Gedanken über Platz machen – Fotos, Videos und Apps finden problemlos ihren Platz. Gerade wenn Sie Ihr Smartphone intensiv nutzen, ist das ein großer Pluspunkt.

Kamera: Solide und alltagstauglich

Die 50-Megapixel-Kamera liefert im Test gute Ergebnisse. Besonders bei Tageslicht entstehen scharfe und farblich stimmige Bilder. Für Social Media oder spontane Schnappschüsse sind Sie damit bestens ausgestattet.

Akku: Kommt zuverlässig durch den Tag

Der 4.300 mAh Akku hat uns im Alltag überzeugt. Bei normaler Nutzung kommen Sie problemlos durch den Tag, ohne ständig nachladen zu müssen – genau das, was man sich im Alltag wünscht.

Design: Modern und auffällig

Die Farbe Sky Blue wirkt im echten Leben noch einmal hochwertiger als auf Bildern. Wenn Sie ein Smartphone möchten, das sich optisch etwas abhebt, treffen Sie hier eine gute Wahl.

Samsung Galaxy S26 © Samsung / idealo.at

© idealo.at / KI

Fazit: Jetzt besonders spannend

Nach unserem Eindruck aus der Redaktion ist das Galaxy S26 ein starkes Gesamtpaket ohne große Schwächen. Durch den aktuellen Sommer-Preis wird es noch attraktiver. Wenn Sie ein neues Smartphone suchen, sollten Sie sich dieses Angebot definitiv genauer ansehen.

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