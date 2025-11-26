Schnäppchen zum Schnuppern: Parfums und Raumdüfte im Black-Friday-Rausch

Der Black Friday 2025 wird zur Duft-Party: Vom 20. November bis 1. Dezember purzeln die Preise bei Herrendüften, Damendüften, Unisex-Parfums und Raumdüften. Von günstigen Klassikern bis zu hypermodernen Signature-Düften ist alles dabei – hier sehen Sie, welche Duft-Deals sich jetzt wirklich lohnen.

Black Friday 2025: Wenn es nach Deals duftet

Die Black Week und der kommende Black Friday Day stehen ganz im Zeichen der Sinne – und diesmal vor allem bei betörenden Düften. Parfums und Raumdüfte rutschen in den Rabattmodus: Klassiker werden überraschend günstig, neue Trenddüfte sind deutlich reduziert und Sets für Wohnung, Büro oder Bad verwandeln jeden Raum in eine kleine Duft-Oase. Damit Sie sich nicht durch endlose Listen klicken müssen, haben wir eine Auswahl besonders spannender Black-Friday-Deals für Sie vorsortiert – von maskulin-holzig bis kuschelig-vanillig.

Die besten Black-Friday-Duft-Deals im Überblick

1.Herrendüfte

Bruno Banani „Magnetic Man“ – Eau de Toilette

Bruno Banani „Magnetic Man“* ist ein Duft mit Anziehungskraft im Schnäppchenmodus. Der holzig-amberige Herrenduft startet mit frischer Bergamotte und Mandarine, bekommt durch Muskatellersalbei, Kardamom, Pfeffer und Muskatnuss eine warme Würze und landet am Ende in einer tiefen, leicht rumlastigen Basis. Ein spielerisch-maskuliner Duft für Alltag, Date und Feierabenddrink – und zum Black Friday zum Mini-Preis zu haben.

Wichtige Details:

Duftprofil: holzig-amberig mit Zitrusfrische und Rum-Akkord

Vegan, für jeden Hauttyp geeignet

Black-Friday-Preis: 9,74 statt 23,18 € (Rabatt: 58 %)

Bruno Banani Magnetic Man Eau de Toilette – für 9,74 statt 23,18 Euro bei Amazon* © Bruno Banani / Werbung

Diesel „Bad“ – Eau de Toilette

Diesel „Bad“* ist der Duft für alle, die gerne ein bisschen „Bad Boy“-Attitüde versprühen, ohne zu übertreiben. Die Kombination aus holzig-aromatischen Noten, Iriswurzel und einem Hauch Tabak wirkt markant, aber nicht zu streng. Perfekt für Abend, Bar oder Date – und ein spannender Deal, wenn es etwas Kantigeres als der Standard-Fresh-Duft sein soll.

Wichtige Details:

Duftprofil: holzig, aromatisch mit Tabak- und Iriswurzel-Akkorden

Intensiver, maskuliner Duft, ideal für abends und besondere Anlässe

Black-Friday-Preis: 32,47 statt 69,58 € (Rabatt: 53 %)

Diesel "Bad" Herren Eau de Toilette – für 32,47 statt 69,58 Euro bei Amazon* © Diesel / Werbung

Syxgott „Heartbreaker“ – Extrait de Parfum



„Heartbreaker“* ist die „Clubs & lange Nächte“-Fraktion im Duftregal. Mit kräftigen Noten von Muskat, Kardamom, Zimt, Zitrone und Grapefruit in der Kopfnote, Lavendel und Orange im Herzen und einer süß-warmen Basis aus Lakritze, Patchouli, Amber und Zedernholz ist dieser Duft alles, außer zurückhaltend. Durch die hohe Duftölkonzentration und das enthaltene Pheromon-Öl ist er intensiv, auffällig und bleibt lange im Gedächtnis – passend zum Namen.

Wichtige Details:

Extrait de Parfum mit bis zu 30 % Duftöl, sehr langanhaltend

Duftprofil: würzig, süß, holzig – ideal für Herbst/Winter, Partys & Abende

Black-Friday-Preis: 60,49 statt 80,66 € (Rabatt: 25 %)

SYXGOTT HEARTBREAKER Männerparfum mit Pheromon-Öl – für 60,49 statt 80,66 Euro bei Amazon* © Syxgott / Werbung

Mexx „Black“ Man – Eau de Parfum

Mexx „Black“* liefert einen überraschend intensiven, aber trotzdem tragbaren Duft-Mix aus schwarzem Pfeffer, Mandarine und einer warmen Basis aus Patchouli, Sandelholz und Amber. Das Ergebnis: ein verführerisch-holziger Allrounder für Büro, Alltag und Abend, der mit veganer Formel und reduzierter Verpackung zusätzlich punktet – und zum Black Friday im sehr günstigen Preisbereich landet.

Wichtige Details:

Duftprofil: holzig-aquatisch mit schwarzem Pfeffer, Seerose, Zedernholz

Vegane Formel, FSC-zertifizierte Verpackung, eleganter Glasflakon

Black-Friday-Preis: 10,02 statt 14,06 € (Rabatt: 29 %)

MEXX BLACK Man Eau de Parfume – für 10,02 statt 14,06 Euro bei Amazon* © Mexx / Werbung

2. Fabelhafte Düfte für die Damenwelt

Chopard „Casmir“ – Eau de Parfum

Chopard „Casmir“* ist ein klassischer Gourmand-Duft und wirkt wie ein kleiner Kurzurlaub in ein tropisches Dessert-Buffet. Mango, Pfirsich und Kokosnuss treffen auf Jasmin, Maiglöckchen und Geranie, dazu kommen Amber, Moschus und Patchouli in der Basis. Warm, fruchtig, süß – ein Duft für alle, die es sinnlich und auffällig mögen. In der 100-Milliliter-Größe wird „Casmir“ zum Black Friday vom Sammler-Flakon zum echten Preis-Kracher.

Wichtige Details:

Duftprofil: fruchtig mit Kokos, Mango, Vanille- und Ambernoten

100-ml-Flakon in Juwel-Optik, wirkt wie ein kleines Parfum-Schmuckstück

Black-Friday-Preis: 15,13 statt 40,61 € (Rabatt: 63 %)

Chopard Casmir 100 ml – Eau de Parfum für Frauen – für 15,13 statt 40,61 Euro bei Amazon* © Chopard / Werbung

Mugler „Alien Hypersense“ – Eau de Parfum

„Alien Hypersense“* ist die hypermoderne, sehr präsente Variante des Mugler-Klassikers. Mandarine und Birne sorgen für einen fruchtig-klaren Start, Jasmin Sambac bringt die markante Alien-Signatur und Cashmeran legt sich warm und holzig in die Basis. Ein Statement-Duft für selbstbewusste Personen, die gerne auffallen – und dank Black-Friday-Rabatt deutlich günstiger als üblich.

Wichtige Details:

Duftfamilie: floral-holzig, fruchtige Kopfnoten, intensiver Jasmin, Cashmeran-Basis

Nachfüllbares Eau de Parfum, ideal als Signature-Duft

Black-Friday-Preis: 42,55 statt 79,67 € (Rabatt: 47 %)

MUGLER Alien Hypersense Eau de Parfum – für 42,55 statt 79,67 Euro bei Amazon* © Mugler / Werbung

Tommy „Girl“ – Eau de Toilette

Tommy „Girl“* ist die Duft-Zeitreise zurück in die 90er – mit fruchtig-blumigen Noten und Roadtrip-Vibes. Bergamotte und Minze treffen auf Jasmin, Rose und Eistee-Akzente, dazu kommt ein weicher Moschus-Ausklang. Ein leichter, frischer Duft für Alltag, Uni, Büro oder Shopping-Tag, der durch den Black-Friday-Preis noch einmal deutlich attraktiver wird.

Wichtige Details:

Duftprofil: fruchtig-blumig mit Bergamotte, Minze, Jasmin, Rose, Moschus

100-ml-Glasflakon mit schlichtem, ikonischem Tommy-Hilfiger-Design

Black-Friday-Preis: 22,50 statt 32,77 € (Rabatt: 31 %)

Tommy Girl 100 ml EDT Spray – für 22,50 statt 32,77 Euro bei Amazon* © Tommy Hilfiger / Werbung

3. Einer für alle – Unisex-Düfte

Nivea „Sun“ – Eau de Toilette

Dieser Duft ist quasi „Sommerferien aus der Flasche“. Das Nivea „Sun“ Eau de Toilette* riecht herrlich nach der Nivea-Sonnencreme und kombiniert frische Zitrusnoten mit Blütennuancen, Gewürzen und warm-holzigen Akkorden. Ideal für alle, die sich das Gefühl von Strandtag, Sonnencreme und Liegestuhl auch im Winter einfach kurz aufsprühen möchten – das ist jetzt zum reduzierten Preis möglich!

Wichtige Details:

Duftprofil: frisch, sonnig, cremig – wie klassische Sonnencreme im Parfumformat

Unisex-Duft im weiß-gelben Flakon, erinnert an Sommer und Strandurlaub

Black-Friday-Preis: 14,08 statt 25,20 € (Rabatt: 44 %)

NIVEA SUN Eau de Toilette – für 14,08 statt 25,20 Euro bei Amazon* © Nivea / Werbung

Korres „Lefko“ – Eau de Toilette

Korres „Lefko“* ist ein zarter, floraler Unisex-Duft, der wie ein Rückblick auf den letzten Sommer wirkt. Maiglöckchen, Rose und Pfingstrose ergeben eine leichte, blumige Komposition, die von pudrigen und moschusartigen Noten plus Sandelholz getragen wird. Die vegane, tierversuchsfreie Formel und die hohe Verträglichkeit machen das EDT besonders interessant für alle mit sensibler Haut – und der Black-Friday-Preis sorgt für einen hohen Rabatt.

Wichtige Details:

Duftprofil: floral, pudrig, moschusartig mit Maiglöckchen, Rose, Pfingstrose

Vegan, tierversuchsfrei, dermatologisch getestet

Black-Friday-Preis: 20,09 statt 49,31 € (Rabatt: 59 %)

KORRES LEFKO Eau de Toilette für Herren und Damen – für 20,09 statt 49,31 Euro bei Amazon* © Korres / Werbung

4. Betörende Raumdüfte

Air Wick „Beruhigende Rose“ – Aroma-Öl-Diffuser

Mit dem Air Wick Aroma-Öl-Diffuser* zieht ein lieblicher Rosenduft ins Wohnzimmer ein. Die Kombination aus blühender Rose und einem Hauch Vanille sorgt für einen entspannenden, leicht romantischen Raumduft. Dank einstellbarer Intensität lässt sich der Diffuser an kleine und große Räume anpassen, die beiden Nachfüller reichen für bis zu 90 Tage. Zum Black Friday wird das Set zur günstigen Komplettlösung für alle, die Wohnung und Homeoffice geruchstechnisch updaten wollen.

Wichtige Details:

Duftprofil: blumig, beruhigend – Rose mit Vanille-Akzent

Starter-Set mit Diffuser + 2 Aroma-Öl-Flakons

Black-Friday-Preis: 12,10 statt 17,14 € (Rabatt: 29 %)

Air Wick Aroma-Öl – Starter Set – für 12,10 statt 17,14 Euro bei Amazon* © Air Wick / Werbung

Jean & Len „Aromatic Atmosphere“ – Raumduft mit Holz-Duftstäbchen

Der Jean & Len Raumduft* kombiniert spritzige Bergamotte mit warmem Zedernholz – perfekt für alle, die es klar, modern und nicht zu süß mögen. Die Holzstäbchen verteilen das Aroma gleichmäßig im Raum, der hochwertig bedruckte Flakon funktioniert nebenbei als Deko. Vegan, ohne unnötiges „Gedöns“ und mit einem Preis, der zum Black Friday noch ein Stück attraktiver wird.

Wichtige Details:

Duftprofil: zitrisch-holzig mit Bergamotte und Zedernholz

Raumdiffusor mit Holz-Duftstäbchen, Duftdauer ca. 4 Wochen

Black-Friday-Preis: 6,85 statt 8,05 € (Rabatt: 15 %)

Jean & Len Aromatic Atmosphere natürlich duftender Raumdiffusor – für 6,85 statt 8,05 Euro bei Amazon* © Jean & Len / Werbung

Cocorrína „Vanilla Musk“ – Raumduft

„Vanilla Musk“* von Cocorrína bringt sofort Cozy-Vibes ins Zuhause. Ambra und Vanille sorgen für einen warmen, leicht pudrigen Duft, der sich mit den Stäbchen langsam im Raum verteilt. Dazu kommen konservierte Baby’s-Breath-Blüten im Flakon, die den Raumduft direkt in ein kleines Deko-Objekt verwandeln. Ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Bad – und ein hübsches Geschenk, das durch den Black-Friday-Rabatt gleich noch attraktiver wird.

Wichtige Details:

Duftprofil: warm, vanillig, moschusartig mit Ambra- und Vanille-Noten

200-ml-Flakon mit 8 Duftstäbchen + dekorativen Blüten, Duftdauer bis zu 90 Tage

Black-Friday-Preis: 16,13 statt 20,16 € (Rabatt: 20 %)

COCORRÍNA Raumduft mit 8 Duftstäbchen – für 16,13 statt 20,16 Euro bei Amazon* © Cocorrína / Werbung

Black Friday mit Duft-Bonus

Ob Herrenduft mit „Bad Boy“-Faktor, nostalgischer Sommer-Flakon, floraler Unisex-Duft oder Raumduft für entspannte Home-Spa-Momente – der Black Friday 2025 bringt eine breite Duftpalette zu deutlich reduzierten Preisen. Wer ohnehin einen neuen Duft für sich selbst, fürs Zuhause oder zum Verschenken sucht, kann in der Rabattphase vom 20. November bis 1. Dezember spürbar sparen – und sich gleichzeitig ein Upgrade für Nase und Atmosphäre gönnen.

*Disclaimer: Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.