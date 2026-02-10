Stylisch, modern, angesagt: Das sind die Vasen-Trends 2026

Neue Formen, ruhige Farben und echte Statement-Stücke: Der Interieur-Trend 2026 setzt bei Vasen auf Charakter statt Kitsch. Wir zeigen, welche Designs jetzt angesagt sind – und welche Modelle Ihr Zuhause im Handumdrehen auf Trend-Niveau bringen.

Vasen sind längst mehr als reine Blumenhalter. 2026 werden sie zum stilprägenden Deko-Element – mal minimalistisch, mal skulptural, mal bewusst rustikal. Egal ob auf dem Esstisch, im Regal oder als Bodenvase: Die richtigen Modelle setzen Akzente und erzählen etwas über Stilgefühl. Wir haben uns durch aktuelle Trends geklickt und zeigen jene Vasen, die jetzt besonders gefragt sind – inklusive Styling-Tipps aus der Redaktion.

Sanfte Naturtöne im Set: VIVIDFLOW Keramikvasen (4er-Set)

Dieses vierteilige Keramikvasen-Set von VIVIDFLOW* trifft den Nerv des Interieur-Trends 2026 perfekt. Die harmonischen Morandi-Farben in Kakaobraun, Sepia, Terrakotta und Haferweiß wirken ruhig, hochwertig und gleichzeitig modern. Unterschiedliche Formen – von rund über zylindrisch bis schlank – machen das Set besonders vielseitig und spannend für Tisch, Regal oder Sideboard. Die matte Oberfläche unterstreicht den nordischen Look und passt ideal zu Japandi-, Boho- oder Scandi-Interieurs. Dank wasserdichter Glasur eignen sich die Vasen sowohl für frische Blumen als auch für Trockenpflanzen.

Deko-Tipp: Pampasgras, getrocknete Gräser oder einzelne Zweige wirken besonders stimmig – am besten als Gruppe arrangiert.

VIVIDFLOW Keramikvasen-Set (4-teilig) – für 35,09 Euro bei Amazon* © VIVIDFLOW

Schwarzes Statement: Villeroy & Boch Manufacture Noir

Diese Vase von Villeroy & Boch* ist ein echtes Design-Statement für 2026. Das matte Schwarz in Kombination mit der strukturierten Oberfläche sorgt für eine moderne, fast skulpturale Wirkung. Die zylindrische Form hebt sich bewusst von klassischen Rundvasen ab und macht das Modell auch ohne Blumen zu einem starken Eyecatcher. Gefertigt aus hochwertigem Premium-Porzellan wirkt die Vase robust, edel und zeitlos zugleich. Besonders praktisch: Sie lässt sich hervorragend mit weiteren Vasen der Manufacture-Kollektion kombinieren.

Deko-Tipp: Pampasgras, einzelne Rosen oder minimalistische Zweige unterstreichen den klaren Look.

Villeroy & Boch Manufacture Noir Vase – für 30,24 statt 48,30 Euro bei Amazon* © Villeroy & Boch

Rustikaler Charme: PORCER Terrakotta-Vase

Rustikale Akzente sind 2026 wieder gefragt – allerdings in moderner, reduzierter Form. Diese Terrakotta-Vase von PORCER* verbindet klassischen Bauernhaus-Charme mit zeitgemäßem Design. Die warme Bronze-Farbe bringt sofort Gemütlichkeit in den Raum und harmoniert perfekt mit Holz, Leinen oder Naturstein. Durch ihre kompakte Größe eignet sie sich ideal für Regale, Kaminsimse oder Couchtische. Auch ohne Blumen funktioniert sie als dekoratives Objekt mit Charakter.

Deko-Tipp: Besonders schön mit Trockenblumen, Eukalyptus oder schlichten Gräsern.

PORCER Terrakotta-Vase – für 22,18 Euro bei Amazon* © PORCER



Nachhaltiges Design-Highlight: NATUMO 3D Vase „Longi“

Diese moderne Vase von NATUMO* zeigt, wohin sich Interior-Design 2026 bewegt: nachhaltig, leicht und formstark. Die Vase wird aus umweltfreundlichem PLA im 3D-Druckverfahren hergestellt und überzeugt mit ihrer spiralförmigen, skulpturalen Struktur. Das matte Weiß sorgt für eine zeitlose Optik, die sich mühelos in moderne Wohnkonzepte einfügt. Gleichzeitig ist die Vase bruchsicher und besonders alltagstauglich – ideal auch für Haushalte mit Kindern oder Haustieren. Ein echtes Statement für bewusste Wohnästhetik.

Deko-Tipp: Tulpen, Trockenblumen oder auch ganz pur als Designobjekt im Regal wirken besonders edel.

NATUMO Design 3D Vase „Longi“ – für 18,92 statt 25,10 Euro bei Amazon* © NATUMO



Dezente Eleganz im Duo: TERESA’S COLLECTIONS Keramikvasen

Dieses Vasen-Set von TERESA’S COLLECTIONS* bringt zurückhaltende Eleganz in moderne Wohnräume. Die Kombination aus Hellgrau und Beige mit sanften Goldakzenten wirkt hochwertig, ohne aufdringlich zu sein. Das feine Blattmuster verleiht den handgefertigten Keramikvasen eine kunstvolle Note, die fast an ein Wandobjekt erinnert. Ob gemeinsam arrangiert oder einzeln platziert – das Duo passt perfekt auf Fensterbank, Sideboard oder Esstisch. Auch ohne Blumen sind die Vasen ein stilvolles Deko-Element.

Deko-Tipp: Weiße Blumen, feine Zweige oder schlichte Grünpflanzen betonen den eleganten Look.

TERESA’S COLLECTIONS Keramikvasen (2er-Set) – für 36,29 Euro bei Amazon* © TERESA’S COLLECTIONS

Hoher Blickfang: Suanti Bodenvase

Hohe Vasen gehören 2026 zu den wichtigsten Interior-Trends – und dieses Modell von Suanti* liefert genau den richtigen Auftritt. Mit ihrer schlanken Form und der ruhigen Farbgebung in Blau und Gold setzt sie vertikale Akzente im Raum. Das robuste Harzmaterial macht die Vase stabil, langlebig und ideal für größere Arrangements. Durch die breite Öffnung lassen sich unterschiedliche Deko-Ideen flexibel umsetzen. Perfekt für Wohn- und Schlafzimmer oder moderne Büros.

Deko-Tipp: Pampasgras, Federn oder lange Trockenblumen sorgen für Höhe und Eleganz.

Suanti Bodenvase (27,9 cm) – für 28,73 statt 30,24 Euro bei Amazon* © Suanti



Goldener Akzent mit Stil: Brandsseller Keramikvase

Gold bleibt 2026 ein Interior-Thema – allerdings matt, reduziert und elegant. Diese ovale Keramikvase von Brandsseller* setzt luxuriöse Akzente, ohne zu dominant zu wirken. Die hochwertige Verarbeitung aus robustem Steingut sorgt für Stabilität und eine edle Haptik. Ob als Blumenvase oder solo als Deko-Objekt: Dieses Modell wertet jeden Raum sofort auf. Besonders gut passt sie zu modernen wie klassischen Wohnstilen.

Deko-Tipp: Schlichte Zweige oder einzelne Blumen lassen die goldene Oberfläche besonders wirken.

Brandsseller Goldene Keramikvase – für 20,11 Euro bei Amazon* © Brandsseller

Welche Vasen sind 2026 im Trend?

2026 setzt auf klare Linien, organische Formen und ruhige Farben. Besonders gefragt sind Keramik und Porzellan mit matter Oberfläche, erdige Töne wie Terrakotta, Beige oder Braun sowie einzelne Akzente in Schwarz oder Gold. Skulpturale Designs – oft aus dem 3D-Druck – bringen moderne Kunst ins Wohnzimmer. In Szene gesetzt werden die Vasen am besten reduziert: wenige Blumen, Trockenpflanzen oder sogar ganz ohne Inhalt. Weniger Deko, mehr Wirkung – das ist der Stil der Stunde.

Fazit: Kleine Details, großer Stil

Vasen sind 2026 echte Stil-Statements. Ob minimalistisch, rustikal oder modern-skulptural – das richtige Modell verleiht jedem Raum sofort Charakter. Wer auf hochwertige Materialien, ruhige Farben und klare Formen setzt, liegt garantiert richtig und bringt sein Zuhause ohne großen Aufwand auf Trendkurs.

