Gegen Schadstoffe, Pollen und Co.: Diese Luftreiniger sind Gamechanger in der Erkältungssaison!

Ob Hausstaub, Pollen oder feine Aerosole – moderne Luftreiniger können die Luftqualität in Innenräumen spürbar verbessern. Wir stellen Geräte vor, die besonders in der Erkältungszeit für freie Atmung sorgen.

Im Winter verbringen wir mehr Zeit in geschlossenen Räumen, trockene Heizungsluft reizt die Schleimhäute, zusätzlich sind Hausstaub, Tierhaare und Pollen Reizfaktoren – Erkältungen und Infekte haben dann Hochsaison. Frische Raumluft kann präventiv wirken. Deshalb ist ein guter Luftreiniger unverzichtbar in den Wintermonaten! Wir haben fünf starke Modelle für jede Preisklasse und jede Raumgröße gefunden.

Dyson Purifier Humidify+Cool PH2: Luftreinigung der Luxusklasse

Der Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 kombiniert Luftreinigung, Befeuchtung und Ventilation in einem Gerät. Er entfernt laut Hersteller gleichzeitig Partikel, Gase und Schadstoffe inklusive Stickstoffoxid Aerosolen. Dank intelligenter Sensorik, HEPA Filter und automatischer Luftqualitätssteuerung eignet er sich besonders für große Räume, Allergiker und alle, die ganzjährig für bestes Raumklima sorgen möchten.

Ultraviolet Cleanse Technologie tötet laut Hersteller 99,9 Prozent der Bakterien ab

Dreistufiges HEPA-H13-Filtrationssystem; entfernt Gerüche und Gase, zersetzt Formaldehyd

MyDyson-App: Steuerung, Überwachung der Luftqualität, Sprachsteuerung

Für Räume bis 81 Kubikmeter

Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 – für 639,00 Euro bei Dyson* © Dyson

Philips AC2220/10 PureProtect Quiet 2200: Für große Räume

Der Philips AC2220/10 PureProtect Quiet 2200 überzeugt mit starker Filterleistung für Räume von bis zu 109 Quadratmetern, einem kombinierten HEPA und Aktivkohlefilter und leisem Betrieb – ideal für Wohnzimmer, offene Wohn Ess Bereiche oder Großraumbüros. Mit Schlafmodus und Nachtlicht ist er auch für das Schlafzimmer eine gute Wahl. Im Gegensatz zu Dyson besitzt dieser Luftreiniger aber keine Ventilations- oder Befeuchtungsfunktion.

HEPA-Filter, Aktivkohle-Filter und Vorfilter

5 Geschwindigkeitsstufen, inkl. Nachtmodus

Mit App und Luftqualitätsfeedback

Für Räume bis 109 Quadratmeter

Philips AC2220/10 PureProtect Quiet 2200 – für 194,90 Euro bei Media Markt* © Philips

Der Bosch Air 4000 liefert solide Luftreinigung für mittlere Raumgrößen und setzt auf ein effektives HEPA Filtersystem, das Feinstaub, Pollen und Rauchpartikel zuverlässig aus der Luft filtert. Mit mehreren Reinigungsmodi und guter Geräuschdämpfung ist er eine alltagstaugliche Mittelklasse Empfehlung für Wohn und Schlafräume. Die Bedienung erfolgt über die intuitiven Tasten auf der Oberfläche.

• HEPA-Filterschicht und Aktivkohlefilter

Automatikmodus und Ruhemodus

LED-Segmentanzeige für die Luftqualität

Für Räume bis zu 62,5 Quadratmeter

Bosch Air 4000 – für 201,58 Euro bei Amazon* © Bosch

Wieso hilft ein Luftreiniger in der Erkältungszeit?

Klar: Selbst die besten Filter können nicht direkt freie Viren und Bakterien aus der Luft filtern, weil sie dafür zu klein sind. Aber sie filtern die Trägerpartikel heraus, auf denen sich Viren anheften können, zum Beispiel Aerosole.

Zusätzlich können andere Stoffe wie Staub, Pollen oder Schimmelsporen die Schleimhäute reizen und anfälliger für Viren machen – saubere Luft kann also indirekt das Erkältungsrisiko minimieren. Einen weiteren Pluspunkt haben Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion, denn auch trockene Heizungsluft reizt im Winter die Schleimhäute. Eine ausreichende Luftfeuchtigkeit schont die Schleimhäute und Atemwege.

Amazon-Bestseller von Levoit

Bei Amazon schneidet der Luftreiniger von Levoit am besten ab: 4,5 von fünf Sternen nach über 23.500 Bewertungen sprechen für sich. Er rangiert auf Platz eins der Bestseller-Liste und punktet laut Kundenrezensionen mit guter Leistung, angenehmem Schlafmodus und simpler Bedienung. Er entfernt laut Hersteller Allergene, Rauch und Feinstaub aus der Luft und lässt sich dank kompakter Bauform überall flexibel einsetzen.

Mit Luftqualitäts-Feedback, Auto-Modus und Schlafmodus

Mit zugehöriger App

Für Räume bis zu 54 Quadratmeter

Levoit Luftreiniger – für 128,56 Euro bei Amazon* © Levoit

Preistipp: Aroeve-Luftreiniger für unter 40 Euro

Gute Luft muss nicht teuer sein: Amazon bietet auch ein Modell von Aroeve für knappe 36 Euro an. Die dreistufige HEPA-Filtration entfernt zuverlässig Pollen, Staub und Tierhaare in kleineren Räumen. Trotz niedrigem Preis bietet er einen überraschend guten Luftdurchsatz und ist besonders für Einsteiger oder Schlafzimmer geeignet, in denen es auf einfache Funktionalität ankommt.

HEPA-13-Filter

3 Geschwindigkeiten, Timer, Beleuchtung im Nachtmodus

Zugabe von ätherischen Ölen möglich

Für Räume bis 20 Quadratmeter

Aroeve Luftreiniger – für 36,29 Euro bei Amazon* © Aroeve

Fazit: Diese 5 Luftreiniger sind die Investition wert

Luftreiniger sind längst mehr als nur Geräte für Allergiker – sie liefern besonders in der Erkältungszeit eine bessere Raumluft und weniger Reizstoffe. Ob gegen Pollen, Hausstaub oder unangenehme Gerüche: Mit der richtigen Filtertechnik atmen Sie auch in der Heizsaison beruhigt durch. Und das Beste: Viele Geräte arbeiten flüsterleise, lassen sich per App steuern und passen sich automatisch an die Luftqualität an. Für jedes Budget und jede Raumgröße ist ein passendes Modell dabei.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.