Natürlich schön? Diese Palette ist unser Make-up-Geheimtipp

Natürlich, frisch und immer passend: Wir haben DIE EINE Lidschatten-Palette gefunden, mit der der perfekte Nude-Look mühelos gelingt. Warum ausgerechnet dieses Produkt aus unserer Redaktion gerade der Favorit für Alltag und Abend ist – und welche günstige Alternative ebenfalls überzeugt.

Dezent, aber wirkungsvoll – genau das wünschen wir uns vom perfekten Alltags-Make-up. Und ja: Wir haben sie gefunden, die eine Lidschatten-Palette*, die für natürliche Looks wirklich alles mitbringt. Egal ob fürs Büro, den schnellen Coffee-Date-Look oder ein softes Abend-Make-up. Unser Favorit kommt von NYX Professional Makeup – und ist aktuell sogar reduziert zu haben.

Unsere Entdeckung: NYX Ultimate Shadow Palette „Warm Neutrals“

Wir haben ausprobiert, kombiniert, verblendet – und waren ehrlich gesagt ziemlich schnell überzeugt. Die NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette in „Warm Neutrals“ liefert genau das, was der Nude- und No-Make-up-Trend verlangt: warme, erdige Töne, die sich mühelos auftragen lassen und immer natürlich wirken.

NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette „Warm Neutrals“ – für 17,92 Euro statt 20,16 Euro bei Amazon* © NYX Professional Makeup

Was uns besonders gefällt: Die 16 Farben decken wirklich alles ab – von sanften Beige- und Rosétönen über warme Braunnuancen bis hin zu dezenten Schimmer-Highlights. Matt, satiniert, metallisch – hier ist alles drin, ohne überladen zu wirken. Die Textur ist angenehm weich, die Farben sind hochpigmentiert, lassen sich aber trotzdem easy verblenden. Perfekt also auch für alle, die morgens keine Zeit (oder Lust) auf komplizierte Looks haben.

Weitere Pluspunkte, die wir gern erwähnen: die Palette bietet eine vegane Formel sowie ein langanhaltendes Finish. Unser Test hat gezeigt: Selbst nach einem langen Tag sitzt der Look noch so, wie wir ihn haben wollen. Für mehr Intensität empfehlen wir einen Lidschatten-Primer, Metallic-Töne kommen leicht angefeuchtet besonders schön zur Geltung.

Für wen ist die Palette geeignet?

Kurz gesagt: für alle. Egal ob Make-up-Profi oder Einsteigerin, heller oder dunkler Hauttyp – diese Palette funktioniert universell und ist ein echtes Allround-Talent für Tag und Abend.

Aktuell gibt’s die Palette sogar mit 5 Prozent Rabatt. Kein Mega-Sale, aber unserer Meinung nach jeden Euro wert – vor allem, weil man hier wirklich nur eine Palette für unzählige Looks braucht.

Die günstige Alternative: The Nude Edition Palette von Essence

Wer es noch budgetfreundlicher mag, wird bei Essence fündig. Die The Nude Edition Eyeshadow Palette ist eine solide Alternative für alle, die Nude-Looks lieben, aber weniger ausgeben möchten. Neun perfekt aufeinander abgestimmte Farben – matt und schimmernd – sorgen für natürliche Tages- und dezente Abendlooks.

Die Texturen fühlen sich angenehm weich an, lassen sich gut verblenden und punkten mit ordentlicher Haltbarkeit. Klar: Die Auswahl ist kleiner als bei NYX, aber für den schnellen Alltagslook ist das absolut ausreichend. Ein echtes Einsteiger- oder Zweitpalette-Schnäppchen, das zeigt: Schön schminken geht auch günstig.

The Nude Edition Eyeshadow Palette – für 3,59 statt 4,49 Euro bei Douglas* © Essence



Nude- und No-Make-up-Trend: Weniger ist mehr

Der Trend ist längst mehr als ein Instagram-Hype. No-Make-up-Looks stehen für Frische, Natürlichkeit und einen gepflegten Auftritt ohne sichtbare Schichten. Der Schlüssel: gut verblendete Nude-Töne, die die Augen betonen, ohne geschminkt zu wirken.

Unser Tipp aus der Redaktion:

matte Beige- oder Brauntöne für die Lidfalte

ein Hauch Schimmer im Innenwinkel

Wimpern leicht tuschen, Augenbrauen natürlich lassen

So funktioniert der Look perfekt fürs Büro, für Tagesveranstaltungen, aber auch als elegante Basis für abends. Wer mag, intensiviert ihn einfach mit dunkleren Nuancen – genau hier spielen Nude-Paletten ihre Stärke aus.

Unser Fazit: Eine Palette, viele Looks

Die NYX Ultimate Shadow Palette „Warm Neutrals“ ist für uns die klare Empfehlung, wenn es um einen unkomplizierten, natürlichen Look geht. Wer sparen möchte, greift zur Douglas-Alternative – alle anderen investieren einmal richtig und sind dafür lange versorgt. Genau so mögen wir das!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.