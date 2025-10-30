Wicked, Wednesday und Harry Potter: 10 Lego-Neuheiten sind das perfekte Geschenk für Kinder

Zehn neue Lego-Sets bringen frischen Wind ins Kinderzimmer. Von magischen Klassikern bis zu fantasievollen Neuheiten – diese Modelle sind pünktlich zur Geschenksaison erhältlich.

Ob Alien, Zauberei oder quietschende Reifen – Lego zeigt, dass Bauen weit mehr ist als nur Klötzchen stapeln. Mit neuen Sets aus Welten wie Harry Potter, Wednesday, Wicked oder Minecraft treffen Kreativität und Spielspaß aufeinander. Perfekt für kleine Baumeister, große Filmfans – und Eltern, die sich gern als „Hilfsarchitekten“ einbringen.

Magie trifft Baustein – das Lego Wicked Fantasy-Set

Das Lego Wicked Fantasy-Set bringt das Broadway-Musical direkt ins Kinderzimmer. Mit Mini-Puppen der Hauptcharaktere Elphaba und Glinda lässt sich der Kampf zwischen Gut und Böse nachspielen – inklusive grüner Magie und Glitzerfaktor. Ideal für kleine Fantasy-Fans mit Sinn für Drama und große Emotionen.

Dunkler Charme – Lego Wednesday Studentenwohnheim

Mit dem Lego Wednesday Studentenwohnheim zieht die düstere Coolness der Addams Family ein. Die detailreiche Szene aus Nevermore Academy mit Figuren wie Wednesday und Enid lädt zum Nachbauen und Gruseln ein. Und das Beste: Kein Geist muss aufgeräumt werden!

Beißendes Vergnügen – Harry Potter Monsterbuch

Das beißende Monsterbuch von Lego Harry Potter ist nichts für schwache Nerven. Wer das Buch öffnet, erlebt eine Überraschung – das Monster schnappt! Ein witziges Sammlerstück mit Nostalgie-Garantie, das Hogwarts-Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Pixelpower pur – Lego Minecraft Der Creeper

Mit dem Lego Minecraft Creeper treffen digitale Welten auf echtes Bauen. Das Set bringt die Pixeloptik des Games ins Kinderzimmer – und der Creeper explodiert diesmal nur in Fantasie.

Besuch aus dem All – Lego Alien-Planet-Bausatz

Das Lego Alien-Planet-Set entführt Baumeister in ferne Galaxien. Mit kleinen Aliens, schrägen Formen und spaßigen Farben bietet das Set kreative Abwechslung jenseits der Erde.

Cool bleiben in der Kälte – Lego City Arktis-Express

Der Lego City Arktis-Polarexpress bringt Expeditionen ins Kinderzimmer. Mit Schienen, Felssturz-Funktion und Forscherteam geht’s auf Abenteuerreise durch Eis und Schnee – und das ganz ohne kalte Finger.

Rennfieber inklusive – Lego City Ferrari Boxenstopp

Beim Lego City F1 Boxenstopp zählt jede Sekunde. Mit Boxencrew, Werkzeug und Rennwagen wird jede Runde zum Spektakel. Kleine Rennfahrer können Reifen wechseln, Motorhauben lupfen und den roten Flitzer wieder auf die Strecke schicken.

Höhenflug mit Herz – Lego City Notfallrettungsflugzeug

Das Lego Notfallrettungsflugzeug bringt Action in luftiger Höhe. Mit Sanitätern, Trage und Ausrüstung lassen sich spannende Rettungsmissionen nachspielen. Perfekt für alle, die lieber helfen, als stillzusitzen.

Farbenrausch am Himmel – Lego Feuerwerk-Bausatz

Beim Lego Feuerwerk-Bausatz wird’s bunt: Raketen, Funken und Glitzerteile verwandeln jedes Regal in ein Mini-Fest. Ein kleines Set mit großer Wirkung – fast wie Silvester, nur ohne Lärm.

Märchenhafte Momente – Lego Cinderellas Kleid

Das Lego Cinderellas Kleid lässt Märchenträume wahr werden: Beim Zusammenbauen verwandelt sich das Set in ein funkelndes Kleid – und das ganz ohne Fee oder Kürbis. Ein Hingucker für kleine Prinzessinnen mit DIY-Spirit.

Bauen, staunen, träumen – Lego trifft jeden Geschmack

Von Magie bis Mechanik – Lego deckt mit seinen Neuheiten alles ab, was Kinderherzen und heimliche Erwachsenenträume höherschlagen lässt. Ob Hogwarts, Nevermore oder ferne Galaxien – diese zehn Sets zeigen, dass das beste Geschenk manchmal aus ein paar hundert Steinen besteht.

