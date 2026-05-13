Zeit und Geld sparen: Die 5 günstigsten Mähroboter

Der Rasen mäht sich jetzt von selbst: Wir stellen fünf reduzierte Mähroboter im Deal-Check vor, die mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben lassen.

Sie mähen Ihren Rasen noch selbst, während der Nachbar sich entspannt zurücklehnt und die Arbeit einem Mähroboter überlässt? Ob sich die Investition in solch einen smarten Gartenhelfer lohnen könnte, hängt von Faktoren wie Gartengröße und zeitlichem Arbeitsaufwand, den eigenen Anforderungen an das Gerät und nicht zuletzt vom Budget ab. Günstige Modelle sind nicht unbedingt schlechter – vor allem für kleine bis mittlere Gärten bis 600 Quadratmeter. Wir haben Rasenmähroboter zu getrimmten Preisen gefunden.

1. Mammotion Yuka Mini: Für besonders hügelige Gärten

Mit seiner Dreifachkamera hat der Mammotion Yuka Mini alles im Blick. Einmal durch den Garten geführt, merkt sich der smarte Roboter dank 3D-Kartierung und ganz ohne Begrenzungskabel alle Wege und mäht den Rasen routiniert. Die verbesserte KI-Sensorik erkennt laut Hersteller mehr als 300 Hindernisse, was das Modell besonders tierfreundlich macht. Mit einer Steigung von 45 Prozent eignet er sich besonders gut für Gärten, in denen es auch mal etwas steiler zugeht.

- Mäht Flächen bis 500 qm

- Schnittbreite 190 mm

- Schnitthöhe 20 bis 60 mm

- Drop & Mow: Modus für schnelle Einsätze auch ohne vorherige Kartierung

- Drei-Kamera-System für präzisere Navigation und Nachtsicht

- Herausnehmbarer 4,5Ah-Akku

- Smarthome-kompatibel

Mammotion Yuka Mini 2 500 – für 604,03 Euro bei Amazon* © Mammotion



Deal-Check: Der aktuell günstigste Gesamtpreis von knapp 604 Euro bei Amazon ist nicht von langer Dauer, es ist jedoch ein konstanter Preisabfall in den letzten Monaten erkennbar. Da das Modell noch recht neu ist, könnte es im Preis wieder ansteigen.

2. Mova ViAX 250: Für verwinkelte Gärten geeignet

Wer einen kleineren Garten mit einer komplexeren Fläche von bis 250 Quadratmetern hat, in dem es auch mal um ein paar Kurven herum geht, könnte mit dem Mova ViAX einen guten Treffer landen. Die KI-gestützte kabellose Kartierung merkt sich auch U-förmige Bahnen, die Steigung von 40 Prozent ermöglicht dem Roboter auch ein wenig Bergsteigen. In der App können ganz individuell Mähpläne erstellt werden.

- Schnittbreite 200 mm

- Schnitthöhe 20 bis 60 mm

- Hinderniserkennung 300+

- Akkukapazität 2,5Ah

- TrueGuard: KI-gestützte Liveüberwachung bei Diebstahl

Mova ViAX 250 – für 483,02 Euro bei Amazon* © Mova



Deal-Check: Zum aktuell günstigsten Gesamtpreis von knapp 483 Euro gibt es das Modell bei Amazon. Die Preisentwicklung der letzten fünf Monate zeigt mit wenigen Ausnahmen einen stabilen Preisspagat zwischen 480 und 530 Euro.

3. Lawnmaster OcuMow: Mit Abstrichen für kleine Gärten geeignet

Auch kleine Gärten machen Arbeit und können zu wahren Zeitfressern werden. Der Lawnmaster OcuMow mäht laut Hersteller recht geräuscharm kleinere Flächen von bis zu 150 Quadratmetern akkurat. Er erkennt zudem feste Begrenzungen wie Kies oder erhöhte Kanten wie Zäune, ist jedoch nicht für Gärten mit überhängenden Pflanzen oder Geländekanten mit Absturzgefahr geeignet. Der OcuMow mäht außerdem nach Zufallsprinzip und lässt das Schnittgut als natürlichen Dünger auf der Fläche liegen. Ein Begrenzungskabel braucht er demnach nicht.

- Schnittbreite nur 160 mm

- Schnitthöhe 20 bis 60 mm

- Herausnehmbarer Akku lädt in einer Stunde auf

- Einige Gräser am Rand bleiben laut Hersteller ungeschnitten

- Nur an trockenen Tagen und bei Tag mähen lassen

Lawnmaster OcuMow – für 322,68 Euro bei Amazon* © Lawnmaster



Deal-Check: Mit einem Rabatt von aktuell 20 Prozent ist das Modell bei Amazon zum günstigsten Gesamtpreis erhältlich. Der Preis schwankt allerdings stetig, jedoch minimal. Seinen Tiefpreis von unter 300 Euro erreichte das Gerät zuletzt in der Zeit um den Black Friday. Wer auf Funktionen wie Kantenschnitt oder Mähen bei Nacht und Regen verzichten kann, schießt hier ein gutes Schnäppchen.

4. Gardena Smart Sileno Sense: Für einen besonders gepflegten Rasen

Dank seiner Trim-to-Edge-Funktion schneidet der Gardena Smart Sileno besonders präzise an harten Kanten entlang. Die clevere Rasenpflege erfolgt per Kartierung, das Modell vermeidet laut Hersteller auch Hindernisse wie Spielzeug. Die Kapazität reicht dabei für Grünflächen von bis zu 400 Quadratmetern aus.

- Schnittbreite 160 mm

- Steigung bis zu 25 Prozent

- Mit 57db recht leise

- Besonders energiesparend

- Mit IPX5-Wetterschutz

- Per App steuerbar und planbar

Gardena Smart Sileno Sense 400 – für 765,37 Euro bei Amazon* © Gardena



Deal-Check: Zwar nicht zum günstigsten Gesamtpreis im Netz, doch mit der schnellsten Lieferung gibt es das Modell um fast 25 Prozent reduziert bei Amazon. Es ist zudem ein konstanter Preisabfall über die letzten Monate zu erkennen.

5. M1 Mähroboter 1400: Routiniertes Mähen mit Begrenzungsdraht

Mähroboter mit Begrenzungsdraht erfordern zwar eine genaue Installation, doch einmal erledigt, fährt das Gerät seine routinierte Strecke immer gleich ab und hält den Rasen permanent frisch. Der M1 von Okaybot schafft dabei gigantische Flächen von bis zu 1.400 Quadratmetern. Er kann entweder per App oder direkt am Gerät selbst über das LED-Display gesteuert werden. Dank der integrierten Sicherheitssensorik erkennt der M1 Herstellerangaben zufolge Hindernisse wie Tiere zuverlässig. Zudem mäht er auch bei Nacht und Regen und bewältigt dank seiner hohen Steigungsfähigkeit selbst anspruchsvollere Flächen.

- Steigung bis zu 47 Prozent

- Schnittbreite 220 mm

- Schnitthöhe 25 bis 60 mm

- 200 m langes Begrenzungskabel inbegriffen

Gardena Smart Sileno Sense 400 – für 765,37 Euro bei Amazon* © Gardena



Deal-Check: Für knapp 400 Euro gibt es das Modell zum aktuell besten Preis bei Amazon. Ein solider Preis für einen Mähroboter mit Begrenzungsdraht und empfehlenswert für all diejenigen, die sich mit etwas mehr Installationsaufwand eine routinierte Mäharbeit wünschen.

Fazit: Muss ein Rasenmähroboter teuer sein?

Ein schöner, gepflegter Garten muss heute kein Zeitfresser mehr sein – selbst auf kleinen Flächen übernehmen Mähroboter die Arbeit fast vollständig allein. Und das muss nicht teuer sein: Solide Geräte gibt es bereits für unter 400 Euro.

Welche Variante am besten passt, hängt vor allem vom gewünschten Komfort ab. Soll der Mähroboter bequem per App gesteuert werden oder genügt ein klassisches Modell mit Begrenzungskabel? Wer perspektivisch eine größere Rasenfläche plant, sollte zudem direkt zu einem leistungsstärkeren Gerät greifen, das mehr als 200 Quadratmeter bewältigt. Wichtig ist außerdem die Steigfähigkeit – besonders bei unebenem oder hügeligem Gelände.

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