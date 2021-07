Arnie lässt Bologna noch zittern

Marko Arnautovic will raus aus seinem China-Vertrag, auch Marcel Sabitzer pokert.

Derzeit bastelt Marko Arnautović an einer Auf lösung seines im Dezember 2022 auslaufenden Vertrags bei Schanghai - erst dann wäre der Weg frei für eine Rückkehr nach Europa. Der FC Bologna hat weiter starkes Interesse am 32-jährigen Stürmer. Sportboss Riccardo Bigon sagt: "Warten wir ab, was in den nächsten Tagen passiert. Es liegt nicht an uns."



Ebenfalls offen ist die Zukunft von Marcel Sabitzer: Der EM-Kilometerfresser (kein Spieler ist bislang mehr gelaufen) ist im Visier von drei internationalen Topklubs: Milan, AS Roma und Arsenal. In Leipzig hat Sabitzer einen Vertrag bis 2022, besitzt aber eine Ausstiegsklausel. Die liegt laut Bild bei rund 50 Millionen Euro. Zahlt ein Klub diese Summe, wäre das neuer österreichischer Transferrekord: Den hält bisher Arnautović, der 2018 für 25 Mille von West Ham nach China gewechselt war.