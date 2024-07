"Misstiano Penaldo" - BBC verspottet Cristiano Ronaldo live im TV

Doch seine Emotionen wurden vom englischen TV-Sender auf fragwürdige Weise kommentiert.

Bei einer Live-Analyse seines Elfmeter-Fehlschusses während des Achtelfinales gegen Slowenien (Endstand: 3:0 n. V.) blendete die BBC den Begriff "Misstiano Penaldo" ein. Dies löste eine breite Palette an Reaktionen aus.

BBC Sport had 'Misstiano Penaldo' written on screen during their analysis of Cristiano Ronaldo's penalty miss ???????? pic.twitter.com/PMAn8TXr65