Ski Alpin - Rennkalender
kriechmayr bormio
© gepa

Bormio wieder dabei

Mehr Ski alpin! Nächste Saison mit 82 Weltcup-Rennen geplant

13.01.26, 20:31
Der Ski Alpin-Weltcup wird in der Saison 2026/27 größer. Laut provisorischem FIS-Kalender sind 82 Rennen geplant. Alle traditionellen österreichischen Austragungsorte sind dabei.

Der provisorische Weltcup-Kalender für Ski Alpin sieht im kommenden Winter 82 Rennen vor. Das sind deutlich mehr als in diesem Olympia-Winter. Trotz der Weltmeisterschaften in Crans-Montana (1. bis 14. Februar 2027) sind sieben Rennen mehr geplant als in dieser Saison. Die Männer fahren 43 Mal um Weltcuppunkte, die Frauen 39 Mal.

Speed-Rennen kehren zurück

Die traditionellen Speed-Rennen der Männer in Bormio sowie jene der Frauen in Cortina d'Ampezzo kommen im WM-Winter wieder zur Austragung. In dieser Saison fielen die Rennen aus dem Kalender, da die alpinen Olympia-Wettbewerbe auf diesen Pisten stattfinden. Bei den Frauen kehrt auch Lenzerheide (Schweiz) zurück.

Alle österreichischen Schauplätze dabei

Wie gewohnt macht der Weltcup mehrfach Halt in Österreich. Nach dem traditionellen Start in Sölden (24./25. Oktober) stehen auch Gurgl (21./22. November), Flachau (4./5. Jänner), St. Anton (9./10.), Kitzbühel (22.-24.) und Schladming (26./27.) im Kalender. Die Frauen fahren außerdem am 28./29. Dezember zwei Technikrennen an einem österreichischen Ort, der erst später genannt wird.

sölden
© gepa

Finale in Sun Valley

Die Saison endet wie im vergangenen Winter mit einem Finale in Sun Valley (20. bis 25. März 2027). Die endgültigen und offiziellen Kalender werden vom FIS-Rat bis zum Frühjahr 2026 bestätigt. Damit kehrt der Weltcup nach den Einschränkungen des Olympia-Winters zur gewohnten Dichte zurück.

