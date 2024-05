Belgiens Tedesco verzichtet auf Star-Goalie Courtois

Belgiens Teamchef Domenico Tedesco verzichtet bei der Fußball-EM in Deutschland auf Tormann Thibaut Courtois von Real Madrid.

Der 32-Jährige ist nach schweren Knieverletzungen inzwischen wieder fit, schaffte es aber nicht in den am Dienstag präsentierten 25-Mann-Kader. Im vergangenen Juni hatte es rund um das 1:1 gegen Österreich in der EM-Qualifikation einen Zwist zwischen Courtois und Tedesco gegeben. Seither ist der Keeper beim Deutsch-Italiener nicht mehr gefragt.

Angeführt wird Belgien von Kevin de Bruyne von Manchester City, Romelu Lukaku von der AS Roma und der 37-jährige Jan Vertonghen (Anderlecht, 154 Länderspiele) sind ebenfalls dabei. Eine Überraschung war die Einberufung von Axel Witsel (35). Der Routinier von Atletico Madrid hat das bisher letzte seiner 130 Länderspiele bei der WM in Katar im Dezember 2022 bestritten. Belgien trifft bei der EM in der Gruppe auf die Slowakei, Rumänien und die Ukraine.