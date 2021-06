Trotz 0: 2 gegen die Niederlande hat Österreich das Achtelfinale in eigener Hand. Dort wartet auf jeden Fall ein Weltklasse-Gegner.

Gestern Mittag landete unser Team in Seefeld. Im Gepäck: eine Portion Ernüchterung. Denn Österreich muss sich eingestehen: Die Niederlande ist eine Klasse besser. "Wir waren nicht entschlossen genug", hadert Teamchef Franco Foda nach der 0: 2-Pleite. Österreich blieb in Amsterdam 70 Minuten lang ohne Torschuss, konnte die Oranjes nie richtig fordern. Während die Niederländer fix als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen, muss Österreich weiter bangen.

Mit Sieg gegen Ukraine winkt Platz 2 und Italien

Eigene Hand. Das Positive: Unser Team hat alles in der eigenen Hand. Mit einem Sieg gegen die Ukraine am Montag in Bukarest würde unser Team die Gruppe C auf Rang 2 abschließen, erstmals seit der Weltmeisterschaft 1954 in eine K.-o.-Runde einer Endrunde einziehen. In der Runde der letzten 16 würde dann im Londoner Wembley der Sieger der Gruppe A warten, vermutlich die seit 29 Spielen unbesiegten Italiener.

Als Gruppendritter droht Duell mit Horror-Gegner

Platz 3. Bei einem Remis gegen die Ukraine würde Österreich die Gruppe als Tabellen-3. abschließen. Vier Punkte müssten aber für einen Platz unter den besten vier Gruppendritten ausreichen, vor fünf Jahren in Frankreich reichten sogar drei. Die hätte unser Team im Falle einer Niederlage gegen die Ukraine am Konto. Dann beginnt das große Zittern. Klar ist: Steigt Österreich als Dritter auf, wartet ein Gruppensieger: Entweder jener der Gruppe E (Spanien?) in Bukarest oder der Sieger der Gruppe F (Frankreich, Portugal, Deutschland?) in Glasgow. Foda will sich auf keine Rechenspiele einlassen, sagt vor dem Duell mit der Ukraine: "Wir spielen auf Sieg."

So kommen wir ins Achtelfinale