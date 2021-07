Nach dem EM-Aus von Deutschland befürchten britische Fans einen Racheakt vom deutschen Unparteiischen Felix Brych beim England-Spiel gegen die Ukraine.

Deutschland ist im Achtelfinale an England gescheitert (0:2). Für das deutsche Schiedsrichter-Gespann rund um Felix Brych ist bei der EM aber noch nicht Schluss. Wie der Zufall es so will, pfeift der Deutsche nun das Viertelfinal-Spiel zwischen der Ukraine und England. Für viele Inselbewohner sind das keine guten Vorzeichen. Noch dazu ist die komplette VAR-Crew um Marco Fritz aus Deutschland. Nur der Vierte Offizielle ist mit Carlos del Cerro Grande aus Spanien kein Deutscher.

Die Fans der "Three Lions" vermuten nun, dass sich die Offiziellen nach dem deutschen EM-Aus an England rächen wollen. Auf Twitter und Co. werden Beiträge über den Schiebungs-Verdacht zahlreich geteilt und gepostet.

So which genius decided that it would be a great idea to have an almost all-German cast for England vs Ukraine?



As it is, Felix Brych is a disastrous referee. ????????‍♂️@EURO2020 @UEFA pic.twitter.com/app4y5Ps24 — Joshua Navin (@joshuanavin) July 3, 2021

Die britische Zeitung „Sun“ griff das Verschwörungsthema auf und schrieb im Sportteil: „Oh no! The ref's a German“ („Oh nein! Der Schiri ist ein Deutscher“).



Ex-Schiri Mark Halsey relativierte die Situation in seiner "Sun"-Kolumne und nahm das deutsche Unparteiischen-Team gegen alle Vorwürfe in Schutz: „Natürlich gab es ein paar komische Blicke nach der Nominierung. Aber ich habe kein Problem damit. Brych wird nur das bewerten, was vor ihm auf dem Platz passiert. Der Gedanke, dass Deutschland gegen England verloren hat, wird ihm noch nicht mal kommen.“