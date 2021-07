England plant gegen Ukraine Wembley-Rückkehr

England träumt von der 'Halbfinal-Heimkehr' ins Wembley - zuerst muss jedoch das Team von Gareth Southgate Außenseiter Ukraine schlagen.

Mit Heimweh und als klarer Favorit geht England ins EM-Viertelfinale gegen die Ukraine. Erstmals im Turnierverlauf treten die "Three Lions" auswärts an, die Partie am Samstagabend (ab 21.00 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) in Rom soll dabei nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zurück nach London sein, wo alle Spiele ab dem Halbfinale ausgetragen werden. Österreichs Gruppengegner Ukraine hat nach dem erstmaligen Vorstoß unter die Top acht nichts zu verlieren. England muss, die Ukraine kann.



Natürlich schwappte durch den 2:0-Sieg über den Erzrivalen Deutschland eine Welle der Erleichterung und Euphorie über die Insel. Erst in Rom den Außenseiter schlagen, dann im Halbfinale gegen Dänemark oder Tschechien vor bis zu 60.000 Fans in der heimischen Fußball-Kathedrale den Einzug ins Endspiel zelebrieren - eine ganze Nation träumt bereits von der finalen Krönung in London am 11. Juli. Zumindest fast eine ganze Nation. Denn dem Trainer gefällt die Erwartungshaltung seiner Landsleute, die den größten EM-Erfolg seit dem dritten Platz 1968 erwarten, nur bedingt.

Fans dürfen ruhig träumen

Gareth Southgate sprach eine Warnung aus mit der Kernbotschaft: Die Fans dürfen ruhig träumen, seine Mannschaft nicht. "Das ist ein gefährlicher Moment. Das Gefühl des Erfolgs, die Stimmung im Land - wir dürfen nicht nachlassen", sagte Southgate vor dem Ukraine-Duell. "Es gibt die Wahrnehmung, dass wir nur antreten müssen und schon sind wir auf dem Weg. Aber wir müssen das Spiel auf die richtige Art und Weise vorbereiten. Unsere Mentalität wird enorm wichtig sein, wir brauchen den Fokus wie gegen Deutschland."



Erstmals bei diesem Turnier darf England nicht im heimischen Wembley-Stadion antreten, auf dem Weg nach Italien werden auch die "Three Lions" erstmals Flugkilometer sammeln. Für englische Fans wurde Rom schon vorab zum Stimmungskiller. Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung der Coronavirus-Mutante Delta müssen britische Bürger ihre gekauften Tickets zurückgeben - oder an in Italien lebende Freunde oder Verwandte weitergeben. Einer diesbezüglichen Anfrage der italienischen Behörden kam die UEFA nach.



Während beim 2:0 gegen Deutschland über 40.000 fast ausschließlich englische Fans eine riesige Party gefeiert hatten, wird die Unterstützung von den Rängen im Römer Olympiastadion also verhalten ausfallen. Southgate versuchte die veränderte Ausgangslage positiv umzudeuten. "Ich habe den Spielern gesagt, dass das jetzt eine fantastische Herausforderung für uns ist. Wir müssen raus aus Wembley, das Wetter wird wahrscheinlich heiß und kaum ein England-Fan im Stadion sein."

England mit weißer Weste bei EM

Trotzdem gibt es an der Favoritenrolle nichts zu rütteln. Zusammen mit dem Sonderfall Dänemark schafften die Ukrainer als punktemäßig schwächstes Team aller 16 Teams den Sprung ins Achtelfinale. Nach dem späten 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Schweden dürfte das Team des ehemaligen Weltklasse-Stürmers Andrij Schewtschenko zudem schneller an sein physisches Limit geraten.



England hingegen hat als einziges Team im Turnier weiterhin kein Gegentor bekommen. Dabei war Jordan Pickford nach durchwachsenen Leistungen bei seinem Stammclub Everton als umstrittener Einsergoalie ins Turnier gestartet. Doch eine Tormann-Debatte handelte sich der 1,85-m-Mann auch dank seiner solide arbeitenden Vorderleute nicht ein, im Gegenteil: Der 27-Jährige könnte in Rom Gordon Banks' Turnier-Bestmarke von vier Spielen ohne Gegentor, die dieser auf dem Weg zum bisher einzigen (WM-)Titel 1966 aufgestellt hatte, übertreffen.



Die Ukraine will dem Favoriten ausgerechnet in dem Land ein Bein stellen, wo ihr Teamchef seine Glanzjahre als Torjäger verbracht hat. "Es ist unglaublich schwierig, gegen sie zu treffen, aber ihre Stärke sollte uns nicht erschrecken", sagte der frühere AC-Milan-Stürmer Schewtschenko. "Es soll uns motivieren, denn im Fußball wie im Leben ist alles möglich und wir werden mit Herzblut spielen, um unsere Fans noch mehr jubeln zu lassen." Geleitet wird die Partie vom nicht unumstrittenen deutschen Schiedsrichter Felix Brych.