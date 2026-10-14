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78 Tore! Zweiter Spieltag sorgt für neuen Rekord

SR
von
Mbappé traf beim 4:3-Sieg von Real über Roma.
© DeFodi Images via Getty Images
Zu den 32 Toren am Dienstag kamen nicht zuletzt dank LASK-Liverpool-Torspektakel 46 Treffer am Mittwoch dazu.
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Damit sorgte der zweite Spieltag in der laufenden Champions League für einen neuen Torrekord. Die 71 Tore vom 3. Spieltag 2025/26 wurden pulverisiert.

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Dass der LASK beim Champions-Leggue-Debüt mit dem 3:6 gegen Liverpool einen maßgeblichen Beitrag leistete, wird Trainer Didi Kühbauer ("Es war schön zu sehen, was im Fußball alles möglich ist") allerdings ein matter Trost sein.

7 Tore bei Real-Sieg in Rom, 6 bei ManCity - PSG

Die Reds und die Linzer stellten mit neun Treffern den größten Anteil, doch auch PSG, City und Real trugen dazu bei. Die Königlichen drehte in Rom zu einem 4:3-Erfolg, während die Skyblues im Heimspiel gleich mehrfach Aluminium trafen und deshalb mit 4:2 gegen den Titelverteidiger untergingen.

Aber auch Aston Villas 6:0 gegen Fenerbahce oder das 3:2 von Betis Sevilla gegen Porto war maßgeblich beteiligt.

Neues CL-Format liefert ab

Damit begeistert das neue Format der Königsklasse seine Zuschauer weiterhin mit Toren, Toren, Toren.

Nachdem im letzten Jahr der Torrekord bereits fiel, geht es nun mit noch mehr Jubelarien weiter. Der nächste Rekord steht wohl schon in den Startlöchern.

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