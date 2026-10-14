BVB patzt, Villa glänzt: Torreigen in Königsklasse

Borussia Dortmund unterlag bei Bodö/Glimt 0:1. Aston Villa schoss sich gegen Fenerbahce den Ligafrust mit 6:0 von der Seele.

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Dortmund rutschte am Kunstrasen von Bodö aus. Die Norweger siegten durch ein Tor von Fredrik Sjövold (52.) kurz nach der Pause nicht unverdient.

Marcel Sabitzer saß beim BVB auf der Bank, Carney Chukwuemeka wurde eine Viertelstunde vor Schluss eingetauscht. Die Schlussoffensive der Deutschen kam zu spät.

Beim 3:0-Erfolg des VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava freute sich Yanik Spalt auf der Bank mit den Siegern. Kevin Wimmer kam bei den Slowaken ab der 75. Minute zum Einsatz.

Aston Villa fertigte Fenerbahce im Heimspiel eiskalt ab. Schon in der ersten Halbzeit machten Johan Manzambi (13.) und Doppelpacker Nicholas Jackson (31. & 39.) alles klar. Im zweiten Abschnitt legten Ross Barkley (68./E. & 72.) sowie Ex-Besiktas-Stürmer Tammy Abraham (90.) nach.

Betis und Porto liefern sich Schlacht

Ebenfalls wild ging es in Sevilla zu, wo Betis zuerst durch Abde Ezzalzouli (47.) in Führung ging, ehe der FC Porto die Partie via Gabri Veiga (54.) und Samu Aghehowa (61.) zwischenzeitlich drehte. Doch Betis steckte nicht auf, durch Tore von Cucho Hernández (74.) und Isco (84./E.) wurde ein 3:2-Erfolg eingesackt.

Shakhtar besiegte LASK-Bezwinger AEK Athen mit 3:1, im Frühspiel holte Feyenoord gegen Como ein 3:2.