Paris-Gala bei City: 4:2-Spektakel trotz Haaland-Doppelpack!

Was für eine Torgala in der UEFA Champions League! Paris Saint-Germain setzt sich in einem denkwürdigen Match mit 4:2 bei Manchester City durch – da halfen auch zwei Haaland-Tore nicht.

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Die Fußball-Fans bekamen im Etihad Stadium ein wahrhaftiges Spektakel geboten: Paris Saint-Germain erwischte bei Manchester City einen absoluten Traumstart und stellte die Weichen früh auf Sieg. Désiré Doué schockte die Hausherren bereits in der 13. Minute mit dem Führungstreffer, ehe Ousmane Dembélé (15.) und Vitinha (32.) nachlegten und für eine komfortable 3:0-Pausenführung der Franzosen sorgten. Für die Mannschaft von Pep Guardiola glich der erste Durchgang einem regelrechten Debakel, da man den entfesselten Gästen kaum etwas entgegenzusetzen hatte.

Haaland-Aufholjagd reicht Manchester City nicht

Nach dem Seitenwechsel bewiesen die City-Stars jedoch Moral und kämpften sich zurück in die Partie. Erling Haaland verkürzte in der 53. Minute per Kopf nach Flanke von Iliman Ndiaye auf 1:3. Die Freude der Gastgeber währte allerdings nicht lange, denn Maghnes Akliouche stellte nur neun Minuten später mit einem haltbaren Schuss den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her (62.). City drängte in der Folge unermüdlich nach vorne, scheiterte aber mehrfach am Aluminium oder am glänzend aufgelegten PSG-Schlussmann Matvey Safonov.

Historische Marke für Erling Haaland trotz Niederlage

Enttäuschung trotz Torkraft: Manchester-City-Stürmer Erling Haaland klatscht im Etihad Stadium mit seinem Mannschaftskollegen ab. Der norwegische Torgarant traf im spektakulären Champions-League-Match gegen Paris Saint-Germain zwar doppelt und schraubte seine Bilanz auf 61 Tore im 60. Königsklassen-Spiel, konnte die empfindliche 2:4-Heimniederlage der Engländer damit jedoch nicht verhindern. © EPA

Der erneute Anschlusstreffer durch Haaland in der 75. Minute – sein 61. Tor im 60. Champions-League-Spiel – ließ noch einmal Hoffnung aufkeimen. In einer dramatischen Schlussphase schwamm Paris gewaltig, rettete den Vorsprung mit etwas Glück jedoch über die Zeit. Den Schlusspunkt verpasste Ferran Torres, der in der 90. Minute einen Elfmeter für PSG vergab. Am verdienten Auswärtssieg der Pariser änderte dies nichts mehr.