LASK hadert: "Liverpool zu sehr respektiert"

Nach dem Tor-Festival gegen Liverpool hadern die Linzer mit der Leistung, gestehen aber auch einen Klassenunterschied ein.

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Der verletzte Sascha Horvath sagte bereits in der Halbzeit, der LASK ist zu weit vom Mann entfernt. Vor allem die überladene Mitte, wie es auch Rapid schon spielte, bereite seinem Team enorme Schwierigkeiten.

"Der Trainer wird schon die richtigen Worte finden", schob der Kapitän nach. Mit drei Treffern in der zweiten Halbzeit sollte der 30-Jährige recht behalten.

LASK-Trainer Didi Kühbauer: "Man hat gesehen, dass Liverpool über uns steht. Wir haben gehofft das Spiel länger offen halten zu können. Nach dem ersten Tor haben wir Dinge gemacht...da müssen wir enger stehen. Grundsätzlich auf dieses Niveau, auf dem Liverpool ist, würden wir gerne hinkommen. Aber man hat gesehen, was möglich ist. Du willst großes schaffen, dann bekommst du drei Tore, da ist jedem bewusst du gewinnst nicht mehr hoch. Offensiv ist uns die Vorgabe geglückt, leider hinten auch noch drei bekommen. Man sieht das ist Fußball auf anderem Niveau, es ist viel schneller, du musst im Kopf schneller dabei sein und die Chance sofort nutzen."

Doppelpacker Florian Flecker: "Ich bin eher enttäuscht von der Leistung. Wir waren weit weg von dem, was wir uns vorgestellt haben. Durch den Doppelschlag war unser Matchplan schnell über den Haufen geworfen. Für mich ist es natürlich schön, ich habe zweimal super Bälle bekommen. Es überwiegt heute trotzdem die Enttäuschung. In so einem Spiel musst du mit viel mehr Energie im Spiel sein. Das hat uns extrem gefehlt in der ersten Halbzeit. Wir haben es dann taktisch ein bisschen besser gemacht. Wenn du gleich 0:2 hinten bist, ist es schwierig gegen Liverpool. So realistisch muss man sein. Im Grunde genommen haben wir verdient verloren."

Torhüter Lukas Jungwirth: "Puh, erste Halbzeit waren wir großteils sehr überfordert. Haben nicht gemacht, was wir uns vorgenommen haben, waren nicht mutig genug. Es war ernüchternd. Zweite HZ hat man dann gesehen, dass wir auch gegen solche Teams mithalten können. "

...über LFC-Torhüter Alisson: "Habe mir viel von ihm abgeschaut und es ist arg, gegen so jemanden spielen zu dürfen."

Torschütze Robert Ljubicic: "Mannschaft hat es gut gemacht, aber wir haben sie zu sehr respektiert. Wir müssen an unsere Stärken glauben, wir haben die Qualität. Bei einem 3:6 muss man sich nicht freuen."

Liverpool-Coach Andoni Iraola: "Der LASK hat Charakter bewiesen. Das ist nicht leicht, wenn du ein Spiel so verlierst. Der LASK ist viel gelaufen, hat körperlich gespielt und nicht aufgehört. Es ist bemerkenswert, wie sie die zweite Hälfte gespielt haben, das ist nicht einfach."

Liverpools Florian Wirtz: "Eigentlich haben wir es ziemlich deutlich aussehen lassen, am Ende haben wir etwas zugelassen, was unnötig war. Wir haben einen guten Sieg eingefahren, war aber nicht einfach, die Linzer haben gut dagegen gehalten.

...über Kritik an seiner Leistung: "Ich höre mir das gar nicht an, das ist der beste Weg alles fernzuhalten."