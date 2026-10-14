Liverpool zerlegt LASK nach Belieben

Nach dem 0:1 bei AEK Athen ging der LASK im ersten Champions-League-Heimspiel gegen den 20-fachen England-Meister Liverpool mit 3:6 unter.

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Die Champions-League-Heimpremiere in der 118-jährigen Vereinsgeschichte wurde für den LASK zu einer bitteren Lehrstunde. Wobei die Linzer durchaus ambitioniert loslegten. Doch Daneks Angriff ging ins Corner-Aus, nach dem Eckball schoss Jörgensen über das Tor von Alisson. Das war's dann aber auch aus LASK-Sicht ...

Doppelschlag durch Araujo und Barcola

Die 22. Minute auf der Gugl: Tsimikas bringt einen Eckball von links, der 1,91 m große Uru-Verteidiger Araujo steigt in die Höhe und versenkt den Ball unbedrängt von Gegenspieler Jörgensen zum 1:0 im Tor.

Nur zwei Minuten später spielt Reds-Supertalent Ngumoha (18) die LASK-Abwehr schwindlig, der Ball kommt über Koumas zu Bradley Barcola, der aus kurzer Distanz zum 2:0 einschießt (24.).

Spielerisch leicht auch das 3:0, mit dem Liverpool-Neuzugang Barcola nach Wirz-Assist seinen Doppelpack fixiert (37.).

Davor war ein Koumas-Tor wegen Abseits nicht gegeben worden (30.). Bei einem der wenigen LASK-Angriffen scheiterte Lang (36.).

Auch angesichts des Pausenstands von 0:3 ließen sich die 19.000 Fans auf der Gugl die Stimmung nicht verderben.

Zudem kamen die Linzer nach Seitenwechsel durch Dibango und Lang zu einer Doppelchance (49.).

Doch auf die beste Minute der Linzer folgt das 0:4 durch Frimpong per Kopf (51.).

Aber schon gibt's den nächsten Hieb: Barcola bejubelt seinen Triplepack zum 1:5 (66.).

"Joker" Ljubicic trifft 27 Sek. nach Einwechslung

Auf den ersten LASK-Schuss aufs Liverpool-Tor (60.) schlug der LASK-Superjoker zu: 27. Sekunden nach seiner Einwechslung schießt Robert Ljubicic zum umjubelten Ehrentreffer ein - 1:4 (63.).

Aber schon gibt's den nächsten Hieb für die Linzer: Barcola rennt an der 2. Stange mit und schiebt den Ball wie im Trainings-Kick zum 5:1 für Liverpool ein.

Spielerisch locker auch das 6:1 durch Koumas (72.).

3:6 dank "Doppel-Flecker"

Der von Kühbauer in der Schlussphase gebrachte Kalajdzic bringt frischen Wind rein. Toller Pass auf Dibango, er findet den zu Halbzeit eingewechselten Flecker. Der "Joker" trifft per Flugkopfball zum 2:6 (74.).

Drei Minuten später wird Florian zum "Doppel-Flecker", er besorgt volley das 3:6 (77.). Assistgeber bei Vorlagen allen drei LASK-Toren: Dibango.

Fazit: Liverpool war mindestens eine Klasse besser, doch der LASK kämpfte bis zum Schluss und lieferte einmal mehr Heim-Action im Europacup.