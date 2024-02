TV-Hammer: Ex-Formel-1-Teamchef hat neuen Job

Der ehemalige Formel-1-Teamchef Günther Steiner wird TV-Experte für RTL.

Der deutsche Sender verkündete am Freitag die Personalie. Der langjährige Haas-Teamchef wird in dieser Saison an den sieben von RTL übertragenen Rennwochenenden im Einsatz sein. Der Südtiroler wird an der Seite von Moderator Florian König erstmals beim Saisonauftakt am ersten März-Wochenende in Bahrain auftreten.

"Ich werde sagen, was ich denke, aber logischerweise neutral bleiben. Aber ich spreche schon Klartext. Ich werde versuchen, die Informationen, die ich erhalte, so gut wie möglich an die Zuschauer weiterzugeben", erklärte Steiner, von 2014 bis Jänner dieses Jahres Haas-Teamchef.

Der 58-Jährige ist für Formel-1-Fans durch die Netflix-Dokuserie "Drive to Survive" zur Kultfigur geworden. Der Streamingdienst stilisierte auch seine Beschimpfungen zum Unterhaltungsmittel. In einzelnen Folgen gebrauchte Steiner etliche Male das Schimpfwort "fuck".