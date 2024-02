Motocross-Star stirbt mit nur 27 Jahren

Der australische Motocross-Star Jayden Archer starb bei einem Horror-Unfall beim Training.

Motocross-Szene trauert. Der Freestyle-Motorcross-Fahrer Jayden "Jayo" Archer ist bei einem Trainingsunfall am Mittwoch (Ortszeit) in Melbourne gestorben. Laut "The Sun" ist der 27-Jährige bei dem Versuch, einen der gefährlichsten Stunts der Welt – den dreifachen Backflip – auszuführen, verunglückt.

Beim dreifachen Rückwärtssalto handelt es sich um die Königsdisziplin beim Freestyle-Motorcross. Archer war der erste Fahrer, dem ein dreifacher Rückwärtssalto im Wettkampf (Anm. bei den Nitro World Games in Brisbane im Jahr 2022) gelang.

"Das ist so viel mehr als nur ein Trick für mich"

Jayden Archer sagte damals: "Das ist so viel mehr als nur ein Trick für mich. Ich habe in den letzten drei Jahren mein ganzes Leben diesem Moment gewidmet. Es gab eine Menge Hindernisse, gebrochene Knochen und K.O.-Schläge, und ich würde es 100 Mal wieder tun, um diesen Moment noch einmal zu erleben." Genau dieser Trick kostete dem jungen Athleten nun sein Leben.

Die Gruppe "Nitro Circus Crew Archer", der "Jayo" mehr als zehn Jahre lang angehörte, schreibt über den tragischen Todesfall ihres Kumpels: "Jayo war der Inbegriff von Leidenschaft, harter Arbeit und Entschlossenheit. Er trieb das, was auf einem Dirt Bike möglich war, in nie dagewesene Höhen. Ein positiver Einfluss auf die Menschen um ihn herum. Und vor allem ein großartiger Mensch und Freund für uns alle. Wir lieben dich, Kumpel. Fahre in Frieden."

Archer wollte seinen Trick toppen

Laut australischen Medien wollte seinen schon unfassbaren dreifachen Rückwärtssalto wollte das 27-jährige Ausnahmetalent heuer sogar noch toppen und einen weiteren Salto hinzufügen. Archer war auch zweifacher Medaillengewinner bei den X-Games.