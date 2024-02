Ski-Star in tiefer Trauer: Bruder mit nur 34 Jahren verstorben

Eine bestürzende Nachricht ereilt den Ski-Circus: Die Schweizerin Wendy Holdener hat ihren Bruder und Manager Kevin verloren.

Die Schweizer Skination trägt Trauer: Kevin Holdener ist tot. Der Bruder der Olympiasiegerin und dreifachen Weltmeisterin Wendy Holdener ist am frühen Morgen des 22 Februars im Alter von nur 34 Jahren seinem Kampf gegen den Krebs erlegen. Er war selbst einst Kaderathlet und auch als Manager seiner Schwester tätig.

Seltene Krebsart zerstörte Skikarriere

Bereits im Alter von 20 Jahren erkrankte Kevin an einer seltenen, komplexen Krebsart. "Der Krebs durchkreuzte Kevins Traum von der eigenen Skikarriere. Doch Kevin beeindruckte uns mit seinem Überlebenswillen und seiner Lebenslust, er bot der Krankheit tapfer die Stirn und konnte ihr nochmals einige wertvolle Lebensjahre abringen", heißt es in einer Erklärung von Wendy, die über den Schweizer Skiverband am Donnerstagabend verbreitet wurde.

"Nun haben seine Superkräfte leider nachgelassen. Im Beisein seiner Familie hat Kevin nach langer, stets würdevoll ertragener Krankheit seine letzte Reise angetreten. Wir vermissen ihn jetzt schon sehr."

Kevin und Wendy Holdener mit Mama Daniela und Papa Martin © Getty ×

"Zerreißt uns das Herz"

Holdener und ihre Familie verabschieden sich mit berührenden Worten von ihrem Verstorbenen: "Kevins Tod zerreißt uns das Herz und hinterlässt in unserer Familie und in unserem Umfeld eine Lücke, die sich nie mehr schließen wird. Wir sind unendlich traurig. Wir bitten euch, Kevin in bester Erinnerung zu behalten – und uns Zeit zu geben."