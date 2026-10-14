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Schöpf startet! Kühbauers Elf für Liverpool-Duell

SR
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ABD0038_20260731 - LINZ - ÖSTERREICH: Trainer Dietmar Kühbauer (LASK) am Freitag, 31. Juli 2026, während der Admiral Bundesliga-Begegnung, Grunddurchgang, 1. Runde, zwischen LASK Linz und GAK in Linz. - FOTO: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
Mit diesem Team startet der LASK im Kracher gegen den Liverpool FC.
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Um 18:45 Uhr (live Canal+ & im OE24-Live-Ticker) fordert der LASK Englands Co-Rekordmeister in Linz.

Kühbauer musste auf den am Kreuzband verletzten Ramiz Harakaté verzichten, aber auch Kapitän Sascha Horvath ist nicht mit dabei. Etwas überraschend startet in der Zentrale aber Alessandro Schöpf.

Dejan Ljubicic oder Sasa Kalajdzic  sind nur auf der Bank, George Bello ist nicht einmal im Kader.

Die Aufstellung LASK gegen Liverpool:

LASK: Jungwirth - Dibango, Andrade, Tornich, Mbuyamba, Jörgensen - Schöpf, Bogarde - Danek - Adeniran, Lang

Liverpool: Alisson - Frimpong, Jacquet, Araujo, Tsimikas - Gravenberch, Nyoni - Barcola, Wirtz, Ngumoha -  Koumas

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Die wird es im Duell mit dem sechsfachen Champions-League-Sieger auch brauchen, auch wenn diese gleich mehrere namhafte Ausfälle haben und daher mit einer stark rotierten Elf antreten.

Torjäger Alexander Isak, der enorm formstarke Cody Gakpo, Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai und der Langzeitverletzte Hugo Ekitiké sind nicht mitgereist.

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