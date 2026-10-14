City vs. PSG: Guardiola-Rückkehr sorgt für Aufsehen

Sechs Liga-Siege, ein Finanzverfahren und Pep Guardiola als möglicher Tribünengast: Manchester City empfängt den zweifachen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

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Auf dem Rasen läuft es für Manchester City nahezu perfekt. Acht Pflichtspiele, acht Siege – die Mannschaft von Enzo Maresca hat einen Traumstart hingelegt. Ausgerechnet zum Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain könnte nun Pep Guardiola ins Etihad-Stadion zurückkehren. Nicht als Trainer, sondern als Zuschauer seines ehemaligen Vereins.

Das Duell steigt am Mittwoch (14. Oktober, 21 Uhr, Etihad Stadium in Manchester, live auf Sky Sport Austria 2 und im Sport24-Liveticker). Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihre Champions-League-Auftaktspiele gewonnen haben.

Guardiola vor Rückkehr ins Etihad-Stadion

Nach zehn Jahren bei Manchester City verließ Guardiola den Klub im Sommer. Nun berichtet die englische "Times", dass der Spanier erstmals seit seinem Abschied wieder ein Spiel im Etihad-Stadion besuchen will.

Seine Rückkehr würde in eine schwierige Phase abseits des Rasens fallen. City wurde von einer unabhängigen Kommission wegen schwerer Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League schuldig gesprochen. Der Klub bestreitet weiterhin ein Fehlverhalten und hat Berufung eingelegt.

Pep Guardiola wird am Mittwoch auf der Tribüne erwartet. © Getty Images

Guardiola stellte sich bereits öffentlich hinter seinen früheren Arbeitgeber und dessen Verantwortliche.

Sein ehemaliger Assistent Enzo Maresca führt inzwischen die Mannschaft. Sportlich läuft es für den Italiener bislang nahezu perfekt.

Haaland schießt City zum Traumstart

Manchester City gewann sämtliche sechs Premier-League-Spiele und führt die Tabelle an. Der bislang eindrucksvollste Erfolg gelang am Sonntag beim FC Liverpool.

City gewann an der Anfield Road mit 3:0. Erling Haaland brachte die Gäste in Führung (65.), Jérémy Doku erhöhte nur drei Minuten später (68.), ehe Rayan Cherki den Endstand herstellte (78.).

Auch in der Champions League begann City mit einem Sieg. Beim FC Porto setzten sich die Engländer mit 2:0 durch.

Trotz der makellosen Bilanz warnte Maresca am Dienstag vor PSG. Der City-Trainer bezeichnete die Franzosen als derzeit beste Mannschaft Europas. Gegen diesen Gegner benötige seine Mannschaft ein perfektes Spiel.

PSG jagt den dritten Titel in Serie

Die Pariser haben unter Luis Enrique eine außergewöhnliche Entwicklung genommen. Nach dem ersten Champions-League-Triumph 2025 verteidigte PSG den Titel 2026 erfolgreich.

Auch der Start in die neue Saison verlief international beeindruckend. Zum Auftakt der Ligaphase fertigten die Franzosen Slovan Bratislava mit 6:1 ab.

In der französischen Meisterschaft folgten zuletzt drei Siege hintereinander. Am Samstag setzte sich PSG mit 3:1 gegen Le Mans durch.

Luis Enrique verfügt erneut über zahlreiche Offensivstars. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué und Neuzugang Ferran Torres stehen im Aufgebot für Manchester. Im Mittelfeld kann der Spanier unter anderem auf Vitinha, João Neves und Fabián Ruiz zurückgreifen.

City setzt seinerseits auf Haaland, Doku und Cherki. Gerade nach dem überzeugenden Auftritt in Liverpool geht die Offensive der Engländer mit reichlich Selbstvertrauen in das Duell.

PSG drehte letztes Duell nach 0:2

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs dürfte bei City noch in Erinnerung sein. Im Jänner 2025 führten die Engländer in Paris bereits mit 2:0, verloren aber noch 2:4.

Für PSG wurde diese Aufholjagd zu einem wichtigen Schritt auf dem Weg zum späteren Champions-League-Triumph.

Insgesamt trafen beide Vereine bisher siebenmal in der Königsklasse aufeinander. Viermal gewann City, zweimal PSG, eine Partie endete unentschieden.