Rose im Euro-Hit gegen Sturm brutal unter Druck

Ex-Salzburg-Coach muss mit Bournemouth gegen die Grazer dringend Punkte holen.

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Wenn Sturm Graz am Donnerstagabend (21:00 Uhr, live auf ServusTV) in der Europa League beim AFC Bournemouth gastiert, steht vor allem das Aufeinandertreffen an den Seitenlinien im Mittelpunkt: Graz-Coach Fabio Ingolitsch trifft auf Marco Rose – den Mann, den er einst als Vorbild beschrieb und mit dem ihn eine gemeinsame Red-Bull-Vergangenheit verbindet.

Der Zeitpunkt könnte nicht brisanter sein: Bournemouth ist in der Premier League nach sechs Spieltagen noch ohne Sieg (3 Remis, 3 Niederlage). Bei einer weiteren Pleite könnte es für Rose eng werden.

Ingolitsch schwärmte einst von Rose

Zurück zum Trainer-Duell: Die Wege der beiden Cheftrainer kreuzten sich zwischen 2017 und 2019 in Wals-Siezenheim: Während Marco Rose die Profis von Red Bull Salzburg als Chefcoach übernahm, werkte der damals erst 25-jährige Fabio Ingolitsch als Co-Trainer beim Kooperationsklub FC Liefering. Eine Zeit, die beim Salzburger bleibenden Eindruck hinterließ.

"Er kombiniert die Red-Bull-DNA mit einem sauberen Positionsspiel und ist zudem ein super Typ, der eine klare hierarchische Arbeit hat und trotzdem ein Kumpeltyp ist. Ein starkes Gesamtpaket", erklärte Ingolitsch einst über sein Trainer-Vorbild.

Seit Sommer ist Ex-Leipzig-Coach in England

ABD0163_20261010 - WIEN - ÖSTERREICH: (v.l.) Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz) und Oumar Diakite (Sturm Graz) am Samstag, 10. Oktober 2026, anl. einer Fußball-Bundesliga-Begegnung zwischen FK Austria Wien und SK Puntigamer Sturm Graz in der Generali-Arena in Wien. - FOTO: APA/TOBIAS STEINMAURER © APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Philosophie beider Übungsleiter überschneidet sich deutlich: Aggressives, hohes Pressing, blitzschnelles Umschaltspiel und permanenter Druck auf den Gegner prägen die Spielidee beider Coaches. Nach Zwischenstationen in Mönchengladbach, Dortmund und Leipzig heuerte Rose im Sommer in England an – während Ingolitsch 2022 bei Liefering seinen ersten Chefposten übernahm und nun Sturm Graz betreut.

Große Personalsorgen bei den Cherries

Vor dem taktischen Schlagabtausch müssen beide Trainer verletzungsbedingte Rückschläge verkraften. Rose muss unter anderem auf Mittelfeldakteur Alex Scott (Oberschenkelverletzung von der Nationalmannschaft), die Stürmer Justin Kluivert und Eli Kroupi sowie Rechtsverteidiger Julian Araujo verzichten. Zudem kommen die Einsätze von Amine Adli und Veljko Milosavljevic wohl noch zu früh.

Auch Ingolitsch muss an der Startformation feilen, um gegen den favorisierten Premier-League-Klub zu bestehen. Sturm holte am 1. Europa-League-Spieltag gegen Rennes ein 0:0, Bournemouth gewann den Auftakt mit 2:1 gegen Real Sociedad.