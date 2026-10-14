LASK ohne Kalajdzic und Horvath: Warum?

Beim Königs-Kracher gegen Liverpool fehlen Didi Kühbauer Sasa Kalajdzic und Kapitän Sascha Horvath, aber wieso?

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Der ÖFB-Stürmer sitzt immerhin auf der Bank, der Linzer Kapitän ist aber nicht einmal auf der Bank.

Horvath spielte gegen Rapid am Wochenende durch, ihn plagen aber Oberschenkelprobleme. "Horvath und George Bello sind verletzt, das ist klar. Alessandro Schöpf hat die internationale Erfahrung, weiß, wie diese Spiele ablaufen und Samuel Adeniran könnte unser Key Player werden", erklärte Kühbauer dessen Ersatzmann.

Kalajdzic musste auf der Bank Platz nehmen, wohl weil er für Österreich und auch die Linzer zahlreiche Minuten sammelte und etwas Ruhe benötigt. Plus Samuel Adeniran weist etwas mehr Tempo für die Konter vor, die der LASK fahren wird.